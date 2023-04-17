«Китай строит из РФ цифровой ГУЛАГ». Предоставит ли Пекин оружие Москве и для чего ему нужна Бразилия в контексте войны в Украине — Климкин 17 апреля, 18:29 NV Премиум Глава КНР Си Цзиньпин и президент Бразилии Лула да Силва, Пекин, 14 апреля 2023 года (Фото:Ricardo Stuckert/Brazil Presidency/Handout via REUTERS)

Павел Климкин, экс-министр иностранных дел Украины, в интервью Radio NV рассказал, как Пекин продолжает использовать Россию, как ресурс для достижения своих целей и зачем Китаю позиция Бразилии в роли «моста» между Западом и остальным миром.

— Последние события, на которые я обратила внимание, это то, что министр обороны Китая сегодня уже встречался с Владимиром Путиным. Спикер Кремля Песков опубликовал фотографию в Telegram. Они пытаются показать, что встреча выглядит плодотворной, она длилась три дня. О чем может говорить такая демонстрация теплых и результативных отношений Китая и России?

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— О том, что Китай хочет и дальше использовать российские технологии, которые у них еще остались, и хочет наложить на них лапу. О том, что Китай и дальше будет использовать ослабленную Россию для себя стратегически, в своем противостоянии с Соединенными Штатами, которое постепенно приобретает очертания. Но я не думаю, что этот визит приведет к каким-то прорывным решениям в поставках летального оружия в Россию. Китайцы заведомо несколько дней назад устами министра иностранных дел сказали, что не будут поставлять оружие ни нам, ни России.