«Это может поднять репутацию Пекина». Китай не прочь выступить медиатором диалога между Украиной и РФ — аналитик 11 марта, 18:06 Цей матеріал також доступний українською Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Китай рассматривает возможность выступить медиатором диалога между Украиной и Россией для повышения собственной репутации на международной арене как государства, об этом в эфире Радио НВ рассказал аналитик, аспирант Цзилинского университета Петр Шевченко.

«Сейчас Китай не против, чтобы примирить две страны, хотя это война и агрессия и здесь нужно договориться, чтобы прекратили атаку на Украину. Он предпочел бы стать этим медиатором, но я не знаю, насколько это реально. Но для международного имиджа Китая это было бы очень хорошо, значительно бы повысило его репутацию как мирового, сильного государства», - сказал эксперт.

По словам Шевченко, сам президент Украины Владимир Зеленский говорил о готовности отправиться в Пекин, чтобы договариваться с российским диктатором Путиным.

«Наш министр Кулеба также звонил в Пекин и разговаривал с главой МИД Китая Ван И о том, что как-то нужно больше давить на Путина или договариваться с ним. Но мне кажется, что ни украинцы, ни россияне не согласятся на то, чтобы договариваться через Китай», - добавил он.

Как сказал эксперт, китайские политологи говорят о необходимости поддержки Украины, которая в будущем станет «балансиром» России в регионе.

Накануне Китай впервые назвал войну РФ против Украины войной. Глава китайской дипломатии Ван И выразил надежду, что война, которую против Украины начала Москва, прекратится как можно скорее.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что вторжение России в Украину «смутило» президента Китая Си Цзиньпина, а его разведка «похоже, не сообщила ему, что должно произойти».

Ранее Пекин прямо не осуждал вторжение России в Украину и не вводил санкции против Москвы. По мнению аналитиков, китайские банки и компании опасаются вторичных санкций, если сотрудничают с коллегами из России, пишет CNN. Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину советник Байдена Джейк Салливан предупреждал: если РФ решится на нападение, санкции против нее повлияют и на Китай.

Также Китай и РФ разделяют стратегические интересы. 4 февраля во время встречи российского диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина они приняли совместное заявление о своих геополитических позициях и подписали еще 15 документов. Лидер Китая поддержал требования Кремля к Западу относительно «гарантий безопасности» о нерасширении НАТО, которые, в частности, предполагали неприсоединение Украины к Альянсу.

До полномасштабного вторжения в Украину, которое РФ совершила 24 февраля, британское агентство Bloomberg сообщило, что президент КНР Си Цзиньпин мог просить своего российского коллегу Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, состоявшейся в Пекине 4—20 февраля.

11 марта - 16-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС подтвердили и поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах раздались взрывы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.