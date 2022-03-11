Китай впервые назвал войну РФ против Украины войной. В ЦРУ говорят: Пекин обеспокоен подрывом репутации 11 марта, 03:26 Цей матеріал також доступний українською Си Цзиньпин (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Китай надеется, что война, которую против Украины начала Россия, закончится как можно скорее, заявил министр иностранных дел КНР Ван И в четверг, 10 марта, впервые назвав полномасштабное вторжение РФ войной.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на китайский гостелеканал CCTV.

«Мы надеемся, что боевые действия и война прекратятся как можно скорее», — сказал он во время видеоконференции с главой МИД Франции Жан-Ивом Ле Дрианом, призвав Украину и Россию «принять больше мер для предотвращения эскалации».

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что вторжение России в Украину «выбило из колеи» президента Китая Си Цзиньпина, а его разведка «похоже, не сообщила ему, что должно произойти», пишет CNN.

По словам Бернса, власти КНР обеспокоены «подрывом репутации, с которым столкнулся Пекин из-за ассоциации с безобразием российской агрессии в Украине» и экономическими последствиями, в то время как «темпы роста в Китае ниже, чем они были последние 30 лет».

«Президент Си, вероятно, немного обеспокоен, наблюдая за тем, как [российский диктатор Владимир] Путин сближал американцев и европейцев и укреплял Трансатлантический альянс такими способами, которые было бы сложно представить до того, как началось вторжение», — заявил Бернс.

9 марта Си Цзиньпин заявил, что Пекин готов активно сотрудничать с международным сообществом для посредничества в войне, которую Россия начала против Украины, однако в очередной раз осудил санкции Запада против РФ.

Ранее Пекин прямо не осуждал вторжение России в Украину и не вводил санкции против Москвы. По мнению аналитиков, китайские банки и компании опасаются вторичных санкций, если сотрудничают с коллегами из России, пишет CNN. Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину советник Байдена Джейк Салливан предупреждал: если РФ решится на нападение, санкции против нее повлияют и на Китай.

Также КНР и РФ разделяют стратегические интересы. 4 февраля во время встречи российского диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина они приняли совместное заявление о своих геополитических позициях и подписали еще 15 документов. Лидер Китая поддержал требования Кремля к Западу в отношении гарантий безопасности о нерасширении НАТО, которые, в частности, предусматривали неприсоединение Украины к Альянсу.

До полномасштабного вторжения в Украину, которое РФ совершила 24 февраля, британское агентство Bloomberg сообщило, что президент КНР Си Цзиньпин мог просить своего российского коллегу Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, состоявшейся в Пекине 4−20 февраля.

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