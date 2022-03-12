16-й день войны — хроника. Оккупанты обстреляли онкобольницу в Николаеве и похитили мэра Мелитополя 12 марта, 06:34 Цей матеріал також доступний українською Последствия удара по психоневрологическому интернату в Харьковской области, 11 марта 2022 года (Фото:ГСЧС)

12 марта — 17-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС подтвердили и поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах прогремели взрывы.

В ночь на 11 марта Европейский совет, собравший лидеров всех стран ЕС во французском Версале, признал европейские устремления и европейский выбор Украины. В общем заявлении лидеров Евросоюза также говорится, что «Россия и ее сообщница Беларусь несут полную ответственность за эту агрессивную войну», а все виновные будут привлечены к ответственности за военные преступление в Украине — включая атаки на гражданское население и гражданские объекты.

Утром 11 марта Россия нанесла удары по городам, где, кроме первого дня войны, сохранялась относительно спокойная ситуация. Среди мишеней российских войск сегодня оказались Днепр, Луцк, Ивано-Франковск.

НВ следил за главными событиями нового дня войны в режиме онлайн.

Главное к 22:30

Рано утром 11 марта российские войска нанесли удары по нескольким городам Украины, ситуация в которых до сих пор была относительно спокойной ( кроме первого дня вторжения). В Днепре удар пришелся на обувную фабрику, взрывной волной повредило жилые дома и детсад ( 1 погибший). В Луцке (4 погибших, 6 раненых) и Ивано-Франковске целью атаки стали местные аэродромы.

кроме первого дня вторжения). В удар пришелся на обувную фабрику, взрывной волной повредило жилые дома и детсад 1 погибший). В (4 погибших, 6 раненых) и целью атаки стали местные аэродромы. В Харьковской области оккупанты нанесли удар по психоневрологическому интернату , он полностью разрушен. К счастью, жертв нет: 330 пациентов и десятки сотрудников были в укрытии.

, он полностью разрушен. К счастью, жертв нет: 330 пациентов и десятки сотрудников были в укрытии. Всего за время вторжения войска РФ выпустили по гражданским объектам в украинских городах и селах 328 баллистических ракет , сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

, сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. По данным ГУР Минобороны Украины, войска РФ по личному распоряжению Владимира Путина готовят теракт на ЧАЭС , чтобы впоследствии обвинить в нем Украину. На обесточенную и захваченную станцию под видом « белорусских специалистов» могут завести российских диверсантов, а оккупанты собирают тела погибших защитников ВСУ под Гостомелем, чтобы затем выдать их якобы за «украинских террористов.

, чтобы впоследствии обвинить в нем Украину. На обесточенную и захваченную станцию под видом белорусских специалистов» могут завести российских диверсантов, а оккупанты собирают тела погибших защитников ВСУ под Гостомелем, чтобы затем выдать их якобы за «украинских террористов. Сегодня Украина пыталась открыть 12 гуманитарных коридоров в трех областях (Донецкой, Киевской, Харьковской), однако по состоянию на середину дня два из них не заработали из-за обстрелов: из Изюма в Лозовую и из Бородянки в Киев.

(Донецкой, Киевской, Харьковской), однако по состоянию на середину дня два из них не заработали из-за обстрелов: из Изюма в Лозовую и из Бородянки в Киев. Путин приказал Шойгу переправить 16 тыс. добровольцев с Ближнего Востока в Украину

Российские самолеты обстреляли белорусский населенный пункт Копани , чтобы втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Незадолго до обстрела о его возможности предупреждал министр обороны Украины Алексей Резников.

, чтобы втянуть белорусскую армию в войну против Украины. Незадолго до обстрела о его возможности предупреждал министр обороны Украины Алексей Резников. Днем 11 марта оккупанты похитили мэра Мелитополя Ивана Федорова. МИД Украины призвал мировое сообщество отреагировать на это похищение.

Ивана Федорова. МИД Украины призвал мировое сообщество отреагировать на это похищение. Скандальная кремлевская пропагандистка Маргарита Симоньян заочно арестована украинским судом и объявлена в международный розыск.

заочно арестована украинским судом и объявлена в международный розыск. Российским летчикам отдают приказы бомбить украинские города только неуправляемыми бомбами , сообщил пленный российский летчик, подполковник, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка Максим Криштоп на пресс-конференции в Киеве.

, сообщил пленный российский летчик, подполковник, заместитель командира 47 бомбардировочного авиационного полка Максим Криштоп на пресс-конференции в Киеве. В Министерстве обороны Румынии сообщили, что в их воздушное пространство с территории Украины залетел беспилотник.

сообщили, что в их воздушное пространство с территории Украины залетел беспилотник. Белорусские войска могут быть вовлечены во вторжение уже 11 марта в 21:00, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в своем Telegram-канале.

могут быть вовлечены во вторжение уже 11 марта в 21:00, сообщает Центр стратегических коммуникаций и информационной безопасности в своем Telegram-канале. За 12 дней блокады города и обстрелов жилых кварталов оккупационные войска убили 1582 мирных мариупольцев.

Из Бучи удалось эвакуировать 1800 человек, еще 1000 человек прибыли из Гостомеля в Белгород .

удалось эвакуировать 1800 человек, еще 1000 человек прибыли . Байден подписал указ, запрещающий поставки долларовых банкнот в Россию .

. Байден своим указом дал чиновникам возможности запрещать новые инвестиции в любой сектор экономики РФ .

. Владимир Зеленский выступил с речью перед польским Сеймом .

. Российские оккупанты обстреляли из стрелкового оружия мирных жителей, ожидавших эвакуации из города Буча. В результате обстрела был ранен один человек.

В результате обстрела был ранен один человек. YouTube начинает блокировку каналов кремлевских СМИ по всему миру.

начинает блокировку каналов кремлевских СМИ по всему миру. 14 марта в России будет отключен Instagram .

. В Сумской области находятся 74 российских военнопленных.

находятся 74 российских военнопленных. На севере и северо-востоке Николаева идут бои.

идут бои. Российские оккупанты разместили танки и РСЗО Град среди жилых кварталов в селе Богдановка Киевской области и городе Тростянец Сумской области .

и городе . Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что в Мариуполе сейчас самая плохая гуманитарная катастрофа на планете.

сейчас самая плохая гуманитарная катастрофа на планете. Силы специальных операций Вооруженных сил Украины в Чугуевском районе уничтожили колонну военной техники оккупанта.

уничтожили колонну военной техники оккупанта. Варшава и Краков больше не могут принимать беженцев.

больше не могут принимать беженцев. США вводят санкции против членов семьи Пескова

Война России против Украины — хроника 11−12 марта 2022

06:51 США вивчають можливість відправлення Україні ППО після провалу з польськими винищувачами — WP

Адміністрація президента США Джо Байдена працює з європейськими союзниками над прискоренням доставки до зони бойових дій досконаліших систем ППО та інших озброєнь.

06:43 Казахська авіакомпанія Qazaq Air призупинила польоти до Росії

У суботу, 12 березня, казахська авіакомпанія Qazaq Air скасувала рейс до Новосибірська. Росія не надала страхове покриття на своїй території та у повітряному просторі.

06:21 Пошкоджені лінії електропередач на ЧАЕС вже ремонтують

Пошкоджені лінії електропередач на Чорнобильській атомній станції вже ремонтують.

06:17 Colgate обмежить постачання продукції до Росії



Американська компанія Colgate-Palmolive обмежить постачання своєї продукції до Росії. Але обмежать продаж не всіх товарів.

06:00 Deutsche Bank згортає бізнес у Росії

Deutsche Bank згортає діяльність у Росії і не працюватиме над новими проєктами.

05:49 В ООН спростували звинувачення Росії у створенні Україною біологічної зброї



В ООН спростували звинувачення Росії у створенні Україною «лабораторій біологічної зброї».

На засіданні Ради безпеки ООН Верховний представник організації з питань роззброєння Ідзумі Накаміцу заявила, що ООН «не відомо» про будь-яку програму біологічної зброї в Україні

05:42 GitLab припиняє продажі в Росії

Платформа для розробників GitLab припиняє продажі в Росії та Білорусі через війну в Україні.

05:22 Постпред України в ООН: Брехнею на Раді безпеки Росія вистрілила собі в ногу

Брехнею на Радбезі ООН, засідання якої було скликане Росією через нібито наявність «біолабораторій США в Україні», Кремль вистрілив собі в ногу, заявив постійний представник України при ООН Сергій Кислиця.

5:17 У Сумській області погодили «зелені коридори» на 12 березня



У Сумській області погодили «зелені коридори» на 12 березня. Їх буде шість.

5:07 Американський хедж-фонд заблокував активи Абрамовича після санкцій — WSJ

Американським хедж-фондам наказали заморозити активи російського олігарха Романа Абрамовича після санкцій уряду Британії 10 березня.

04:43 Міжнародна морська організація ООН створить коридори для виведення суден у Чорному та Азовському морях

Міжнародна морська організація ООН працюватиме над створенням безпечного морського коридору для виведення суден та екіпажів, які наразі перебувають у Чорному та Азовському морях, на тлі повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

04:42 Україна планує обнулити акциз на пальне та знизити ПДВ на його ввезення



До закінчення військового стану Україна планує обнулити акциз на паливо та знизити ПДВ на його ввезення до 7%.

04:02 У Держдепі повідомили про санкції проти дружини та дітей Пєскова

У Державному департаменті США повідомили про запровадження санкцій проти дружини та дорослих дітей спікера Кремля Дмитра Пєскова. Що саме передбачають санкції, наразі не вказується.

03:58 Зеленський спрогнозував для росіян дефіцит валюти, зростання цін та бідність

Президент України Володимир Зеленський спрогнозував для росіян повернення у 90-ті як наслідок запроваджених санкцій проти Росії через повномасштабне вторгнення в Україну.

03:24 Ракетні удари по Луцьку, Івано-Франківську та Дніпру були завдані стратегічними бомбардувальниками Ту-95 — Генштаб ЗСУ

Ракетні авіаудари по Дніпру, Луцьку та Івано-Франківську були завдані російськими стратегічними бомбардувальниками Ту-95. До нанесення ракетного удару залучалося не менше шести літаків, які здійснили пуск не менше десяти крилатих ракет.

03:14 Кулеба про підсумки саміту ЄС: Тепер ми знаємо на 100%, що Україна буде членом Євросоюзу

«Відсьогодні ми, українці, знаємо на 100%, що Україна буде членом ЄС. Тепер це питання часу. Якщо до початку війни ми гіпотетично мріяли, що колись станемо членом Євросоюзу, то тепер ми однозначно ним станемо. Ми будемо працювати над тим, щоб це відбулося якнайшвидше. Авторитет президента Зеленського в Європі настільки високий, що це дозволяє нам серйозно прискорювати всі ці процеси… Але це не станеться за день чи тиждень», — сказав глава МЗС в етері всеукраїнського телемарафону.



02:42 Передачу даних від систем моніторингу на Запорізькій АЕС поновили — МАГАТЕ

У Міжнародному агентстві з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомили, що передачу даних від систем моніторингу Запорізької АЕС відновлено. Зв’язок із Чорнобильською АЕС відсутній, також періодично виникають проблеми з передачею даних із Южно-Української АЕС.

02:18 Росія 11 березня зірвала більшість гуманітарних коридорів — Зеленський



Президент Володимир Зеленський заявив, що 11 березня російські окупанти зірвали більшість гуманітарних коридорів, але за день все ж вдалося евакуювати понад 7 тисяч людей.



12 березня Україна спробує ще раз відправити до Маріуполя їжу, воду та медикаменти.



01:38 Окупанти перегруповуються під Києвом і стягують резерви до Сум — Генштаб

У зведенні Генштабу станом на 00:00 12 березня сказано:

російські війська завдали авіаударів по прикордонних населених пунктах Копани, Бухличі та Верхній Теребежів на білоруській території, щоб втягнути білоруську армію у війну проти України. Внаслідок провокаційних дій окупантів ніхто не постраждав;

на Поліському напрямку окупанти не наступають, утримують рубіж у районі населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Андріївка, Мотижин, Гореничі, Буча, Демидів. Окупанти намагалися відновити боєздатність та перегруповували війська;

на Сіверському напрямку ворог намагається наступати у смузі на напрямках н.п. Зазим’я та Вишеньки, на окремих ділянках — з частковим успіхом;

на Слобожанському напрямку сили супротивника зосереджені в районі Сєвєродонецька, Сватового, Куп’янська, Великої Писарівки, Московського Бобрика, Лебедина, але росіяни не переходять в активний наступ. Резерви окупантів переміщують до Сум;

на Донецькому і Таврійському напрямках основні зусилля окупантів зосереджені на захопленні Маріуполя та Сєвєродонецька;

на Південнобузькому напрямку російські війська утримують раніше захоплений рубіж;

окремі підрозділи окупантів закріпилися в районах н.п. Степове, Щербаки;

Росія запустила щонайменше десять крилатих ракет по об'єктах у Луцьку, Дніпрі та Івано-Франківську.

01:12 Кабмін створить спеціальний штаб поводження з полоненими

Кабінет міністрів створить спеціальну структуру для контролю над поводженням з полоненими. Поведінка буде відповідати світовим стандартам.

01:09 Зеленський про викрадення мера Мелітополя: Дії російських окупантів прирівняють до дій терористів ІД



«Захоплення мера Мелітополя… це злочин проти демократії як такої. Я запевняю, про це дізнаються 100% людей в усіх демократичних країнах. Дії російських загарбників будуть прирівняні до дій терористів ІД», — пообіцяв президент.

0:49 Росія почала мобілізацію в «ЛДНР» і окупованому Криму

Росія почала мобілізацію на тимчасово окупованих територіях Луганської та Донецької областей і в окупованому Криму. Крім того, Росія перекидає нові підрозділи зі Східного та Центрального військових округів.

00:31 У Миколаєві окупанти обстріляли онколікарню — голова охорони здоров’я області

Голова управління охорони здоров’я Миколаївської ОДА Максим Безносенко заявив, що Росія завдала удару по онкологічній лікарні в Миколаєві. За його словами, великої шкоди лікарні не завдали.

00:14 Росіянам загрожує тотальне безробіття через відмову компаній працювати в РФ — Центр протидії дезінформації

У Центрі протидії дезінформації при РНБО підрахували, що близько 100 тисяч росіян вже втратили роботу через масовий вихід компаній з ринку країни, яка 24 лютого розв’язала повномасштабну війну проти України.

«Після виходу з російського ринку десять найбільших західних компаній роботу втратять ще щонайменше 120 тисяч росіян. А за прогнозом, до кінця року без роботи залишаться близько 9 мільйонів росіян», — сказано в повідомленні.

23:34 Окупанти захопили близько 70% Луганської області — голова ОДА

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай заявив, що 70% території області захоплено російськими окупантами.

23:22 Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу — Енергоатом

На майданчику, захопленому окупантами Запорізької атомної станції, російські військовослужбовці розмістили свою техніку.

23:22 ЗСУ знищили пункт управління окупантів на київському напрямку



На київському напрямку українські військові знищили пункт управління російських окупантів. Працювали Повітряні сили.



22:58 Російські окупанти увечері 11 березня обстріляли Миколаїв. Жертв немає.



Про це повідомив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім.

Він наголосив, що армія Росії обстрілювала місто хаотично, не цілячись.

«Безладна стрілянина по цивільних об'єктах. Орки прикривають своє пересування. Написав із адресами, бо стріляли безладно, не цілячись», — заявив він.

Кім уточнив, що обійшлось без жертв. Наразі у місті відновлюють електрику.

22:51 Радник міністра внутрішніх справ Вадим Денисенко заявив, що, за деякими даними, російським пілотам, які беруть участь у повномасштабній війні РФ проти України, «не дають катапультуватись».

«Сьогодні біля Чернігова було збито літак, і льотчик не катапультувався через те, що стропи були обрізані. Судячи з усього, є версія, що росіяни, відправляючи своїх льотчиків бомбардувати наші міста, не дають своїм пілотам можливість катапультуватися», — заявив Денисенко в етері всеукраїнського телемарафону.



22:43 Білоруські війська можуть приєднатися до російських і вести війну проти України, але Луцьк готовий до спротиву, запевнив в ефірі Радіо НВ міський голова Ігор Поліщук.



Він додав, що більшість білорусів не підтримує участі їхньої держави у війні.



22:37 Повітряні сили України завдали удару та знищили пункт управління російської армії в Київському напрямку

Про це повідомив на своїй сторінці у Facebook головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Кілька хвилин тому знищено ворожий пункт управління в Київському напрямку. Працюють наші Повітряні сили!», — сказано у повідомленні на сторінці Головнокомандувача у Facebook у п’ятницю ввечері.

22:25 США запроваджують санкції проти членів сім'ї Пєскова

Про це оголосив на брифінгу 11 березня представник Держдепартаменту Нед Прайс.

«Ми також запроваджуємо санкції проти 12 членів російської Держдуми, які керували зусиллями щодо визнання так званих Донецької та Луганської народних республік, а також проти дружини та дорослих дітей прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова», — сказав він.

22:20 Компанія British American Tobacco plc. (BAT), один із найбільших у світі виробників тютюнової продукції, вирішив піти з російського ринку.

11 березня BAT ініціювала процес передачі бізнесу до РФ відповідно до міжнародного та місцевого законодавства. Після завершення цього процесу BAT більше не буде представлена на російському ринку, сказано у заяві компанії.



22:16 Російські загарбники розмістили свою техніку біля Запорізької АЕС.

Відповідне повідомлення та відео опубліковане в Telegram-каналі Енергоатому.

«Окупанти використовують Запорізьку АЕС як військову базу. Кілька зразків військової техніки на майданчику станції», — сказано в повідомленні.

22:12 Варшава та Краків більше не можуть приймати біженців

Про це повідомляє Держприкордонслужба України.

За два тижні до Кракова приїхало близько 80−100 тис. українців, а Варшава вже прийняла 200 тис. біженців з України і не може прийняти більше.



22:09 Росії не вдається створити альтернативну реальність, тому що цьому перешкоджають журналісти, які, ризикуючи життям, доносять правду до всього світу, заявила постійна представниця США в ООН Лінда Томас-Грінфілд під час Ради безпеки ООН

Томас-Грінфілд згадала роботу репортерів AP, що зняли спроби лікаря реанімувати півторарічного хлопчика, який загинув внаслідок російських авіаударів по Маріуполю. Також вона розповіла про журналістів CBS News — вони переповіли історію 11-річного українця, який самостійно дістався Словаччини з паспортом, поліетиленовим пакетом і номером телефону, записаним на руці.

«Росія не може замовчати репортажі Al Jazeera про російських солдатів, які тероризують українські міста. А українські журналісти ризикують своїм життям щодня, щоб донести до світу останні факти та події з полів — як НВ, що повідомляє про безрозсудну поведінку російських сил щодо атомних об'єктів», — додала постпредставниця США в ООН.

Головний редактор НВ Віталій Сич у своєму Facebook зазначив, що росіяни останні п’ять днів DdoS-ять сайт NV.ua, відправляючи по 200 тисяч запитів на секунду, але він працює і продовжить працювати.

«Сьогодні до моєї колеги Ані Мороз, мого зама, яка керує журналом НВ, на подвір‘я у Київській області прилетів снаряд. У трьох метрах від входу, прилетів, але не вибухнув. Іншому колезі журналісту Івану Верстюку пощастило менше — теж сьогодні снаряд влучив у балкон його квартири на Борщагівці у Києві. Він залишився живий і здоровий, зараз переїздить на іншу квартиру.

Весь цей час з початку війни вони працювали, і працювали не дарма. Сьогодні представник США у Раді безпеки ООН під час свого виступу згадала НВ як приклад журналістів, які інформують світ про події в Україні, незважаючи на небезпеку… Я радий, що ми змогли зробити бодай такий внесок в інформування українців і світу про звірства росіян в Україні", — написав Сич.

22:04 Комітет з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Верховної Ради зажадав у Європарламенту ввести ембарго на російську нафту та газ

На засіданні 10 березня комітет одноголосно підтримав рішення звернутись до парламентів всіх іноземних держав, Європейського Парламенту і міжнародних парламентських асамблей щодо впровадження торговельних обмежень в сфері енергетики щодо РФ у зв’язку із воєнною агресією проти України.

Про це повідомили НВ в енергетичному комітеті ВР.

21:57 Сили спеціальних операцій Збройних Сил України в Чугуївському районі знищили колону військової техніки окупанта.

Про це повідомляє голова Харківської ОДА Олег Синєгубов у своєму Telegram-каналі.

«За інформаціює Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта — танки, бойові машини та топливозаправники», — зазначив він.



Синєгубов додав, що ЗСУ ліквідували живу силу противника, але кілька ворогів, кинувши техніку, втікли до лісової місцевості.

«Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога», — зазначив Синєгубов.

21:44 МЗС України закликає міжнародну спільноту відреагувати на викрадення мера Мелітополя російськими окупантами



«Російські війська, які вже другий тиждень завдають ракетно-бомбових ударів по цивільних об'єктах та інфраструктурі в Україні, зокрема дитячих лікарнях та школах, цинічно звинувачують мера в „тероризмі“. Викрадення міського голови Мелітополя кваліфікується як воєнний злочин за Женевськими конвенціями та І Додатковими протоколом, які забороняють захоплення цивільних заручників під час війни», — наголошується в повідомленні МЗС в Telegram.

В українському зовнішньополітичному відомстві закликали міжнародну спільноту негайно відреагувати на викрадення Івана Федорова та інших цивільних людей в Україні та посилити тиск на Росію, аби змусити її припинити варварську війну проти українського народу.

«Факти викрадення міського голови Мелітополя, так само як і сотні інших фактів воєнних злочинів російських окупантів на українській землі, ретельно документуються правоохоронними органами. Винні у цьому та інших злочинах будуть притягнуті до найсуворішої відповідальності», — нагадали в МЗС України.

21:39 У Міністерстві внутрішніх справ розповіли, як не стати жертвою дезінформаторів

Зазначається, що головна мета дезінформаторів — посіяти паніку, а ціль ворога — розколоти наше суспільство зсередини. Завдання українців — зберігати спокій та не поширювати емоційної інформації. Повну інструкцію від МВС можна прочитати за посиланням.

21:35 Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що у Маріуполі зараз найгірша гуманітарна катастрофа на планеті.

«1582 загиблих мирних жителі за 12 днів, яких ховають навіть у братських могилах, таких, як ця. Не зумівши перемогти українську армію, Путін бомбардує беззбройних і блокує гуманітарну допомогу», — написав голова відомства у Twitter і опублікував фото братської могили в Маріуполі.

Він закликав іноземних партнерів поставити Україні літаки, щоби припинити російські обстріли.



21:22 40-річний Віталій Кім, який щоденними дотепними коментарями надихає жителів Миколаєва захищати місто від російських загарбників, став одним із героїв публікації впливової англійської газети The Times.

У підписі до фото редакція припускає, що Кім може стати наступним після Володимира Зеленського президентом України.



21:17 Безпрецедентні санкції та експортний контроль, які США та ще понад 30 країн запровадили проти РФ як країни-агресора, беруть своє.

Про це йдеться у повідомленні, опублікованому у Twitter Білого дому.

«Сьогодні:

Рубль коштує дешевше за цент

Російський фондовий ринок закритий на найтриваліший період за всю історію

Кредитний рейтинг Росії знаходиться на «сміттєвому» рівні", — заявили у Білому домі.

21:09 Російські окупанти розмістили танки та РСЗВ Град серед житлових кварталів у селі Богданівка Київської області та місті Тростянець Сумської області



Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій апарату головнокомандувача ЗСУ у Facebook.



«У селі Богданівка Броварського району на Київщині та у місті Тростянець Сумської області російські терористи розмістили танки та Гради посеред жилих кварталів та вели вогонь не лише по позиціях Збройних Сил України, а й по цивільних об'єктах», — розповіли у СтратКомі ЗСУ та опублікували відповідні фото.

21:04 Під селом Гур'ївка, що на північ від Миколаєва, українські захисники вибивають ворожі війська, точаться бої.

Про це заявив голова Миколаївської ОДА Віталій Кім у Telegram.

Кім звернувся до мешканців навколишніх населених пунктів з проханням не фотографувати українську військову техніку, оскільки ЗСУ у цьому районі отримали підкріплення, ведуть активне знищення сил противника та збираються просуватися вперед.

«Йдуть активні бойові дії під Гур'ївкою. Ми намагаємось вибивати їх далі. Частина з них біжить, частина намагається втекти. Будь ласка, не фотографуйте, не знімайте відео! Не лякайтеся, пересуваються наші. Ми рухаємось, займаємося своїми справами. Все добре», — заявив він.

Пізніше Кім повідомив, що російські окупанти почали стріляти з північно-східного боку Миколаєва.



20:56 У Сумській області перебувають 74 російські військовополонені



Про це повідомив у своєму Telegram-каналі голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.



Він уточнив, що станом на 11 березня в області утримувалося 104 полонені військовослужбовці РФ. З них 29 було передано до Полтавської області, одного обміняли.



20:52 Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данілов заявляє, що Україна готова до того, що білоруси можуть приєднатися до російської агресії проти України, але попереджає, що краще залишатися вдома.

«Ми тримаємо зараз ситуацію на контролі. Розуміємо, що для нас це небезпечна ситуація. У разі, якщо білоруси приєднуватимуться до рашистів, ми до цього також будемо готові. І я попереджаю всіх білорусів — краще залишатися вдома, ніж вирушати додому вантажем „200“, як вирушають зараз велика кількість російських солдатів», — сказав Данілов в ефірі національного телемарафону 11 березня.

Він наголосив, що якщо керівник Білорусі «зробить хоч один крок, хоч один його вояк перетне наш кордон, ми відразу даватимемо відсіч».

Данілов підтвердив атаку російських літаків на ЗСУ на українсько-білоруському кордоні, а також те, що російські військові скинули снаряди на територію Білорусі 11 березня.



20:45 В Україні у восьми областях відновлять навчання з 14 березня

Про це повідомив у спільному телемарафоні міністр освіти та науки України Сергій Шкарлет.

Зокрема, учні зможуть продовжити навчання у таких областях: Львівській, Тернопільській, Івано-Франківській, Чернівецькій, Хмельницькій, Запорізькій, Одеській та Кіровоградській. Закладам освіти дозволили самостійно обирати формат навчання (офлайн чи онлайн).

Нагадаємо, що школярі пішли на вимушені канікули у зв’язку з повномасштабним вторгненням країни-агресора РФ на територію України.



20:33 Сервіс Glovo відновив роботу у 20 містах України, у тому числі у Києві



Компанія Glovo оголосила про часткове відновлення своєї діяльності в Україні для надання послуг першої потреби у двадцяти містах країни, включаючи Київ.

Сервіс доставки доступний в обмеженому режимі (з 10:00 до 18:00) у містах західної та частково центральної України, а також у низці районів Києва.

Клієнтам доступні категорії Аптеки, Їжа, Супермаркети"Вартість доставки залишиться незмінною. Весь дохід буде переданий на користь ЗСУ", — заявили в компанії.

При оголошенні повітряної тривоги або за інших небезпечних умов застосунок автоматично припиняє роботу — всі замовлення скасовуються, а гроші повертаються користувачам.

«Просимо бути уважним і не відчиняти двері, якщо виникає підозра, що це не кур'єр Glovo. Запитуйте номер замовлення, тому що всі наші кур'єри знають номер свого поточного замовлення», — попередили у компанії.

20:29 У РФ повідомили, коли заблокують росіянам Instagram

11 березня стало відомо, що Генпрокуратура РФ направила до Роскомнагляду вимогу про обмеження в країні-агресорі доступу до Instagram.

Роскомнагляд заявив, що здійснить блокування Instagram опівночі 14 березня — користувачам дають час, щоб перенести фото та відео.

Раніше в РФ повідомлялося, що блокування соцмережі Instagram відбудеться нібито через заклики до насильства проти росіян.

«У соціальній мережі Instagram поширюються інформаційні матеріали, що містять заклики до вчинення насильницьких дій щодо громадян Російської Федерації, зокрема військовослужбовців», — зазначали окупанти.



20:25 Під час війни в Україні російські пропагандисти використовують нову тактику поширення дезінформації, публікуючи фейкові викриття фейків

НВ опублікував головне зі статті ProPublica про новий спосіб ведення інформаційної війни.

20:22 Президент США Джо Байден заявив, що якщо Росія застосує хімічну зброю в Україні, вона заплатить велику ціну за свої дії.

У ході пресконференції він наголосив, що наслідки для агресора будуть великими.

«Я не говоритиму про будь-які розвіддані, але Росії у разі використання хімічної зброї доведеться заплатити високу ціну», — сказав Байден.

10 березня прессекретар Білого дому Джен Псакі попередила про можливе використання хімічної зброї РФ.



20:14 Максим Миронов, професор-економіст Мадридської IE Business School, пояснює масштаб ураження російської економіки від західних санкцій, запроваджених із початком війни в Україні



20:12 НВ розповідає, чи може Росія застосувати хімічну зброю проти України та яку саме

20:02 Деякі політичні еліти в Європі, зокрема і в Німеччині, бояться, що Україна переможе у війні, а Росія розпадеться на декілька держав.

Про це розповів німецький політолог Сергій Сумленний в ефірі Радіо НВ.

19:52 У Генеральному штабі ЗСУ розповіли про оперативну ситуацію в Україні станом на 18:00 п’ятниці, 11 березня, на 16-й день повномасштабного вторгнення Росії



У повідомленні Генштабу у Facebook сказано, що російські війська не досягли основних цілей із захоплення визначених міст і територій, але намагаються продовжити наступ на всіх напрямках. Для цього на території Росії формують резерви, «значна частина російських підрозділів відновлює боєздатність». Також окупанти намагаються налагодити логістичне забезпечення частин і підрозділів, що ведуть бойові дії.

«Існує висока ймовірність посилення російською федерацією терористичних методів ведення бойових дій, завадання ракетно-бомбових ударів по об'єктах цивільної інфраструктури, житлових районах, залякування місцевого населення, проведення інформаційних, психологічних акцій з метою підриву довіри населення до представників державної влади на місцях, поширення дезінформації, захоплення місцевого населення у заручники», — попередили в Генштабі.

Також у ЗСУ розповіли про провокацію Росії на території Білорусі — удари по білоруських населених пунктах, розташованих біля кордону з Україною. РФ завдала ударів з українського повітряного простору, щоб втягнути білоруську армію у війну проти України, вважають у Генштабі. У міністерстві оборони Білорусі спростовували цю інформацію.

19:48 YouTube починає блокування каналів кремлівських ЗМІ по всьому світу



19:42 Російські окупанти обстріляли зі стрілецької зброї мирних жителів, які чекали на евакуацію з міста Буча



Внаслідок обстрілу було поранено одну людину.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора України.

Вночі 11 березня російські війська також здійснили обстріл смт Баришівка Броварського району Київської області крилатими ракетами. Внаслідок цього поранення отримали шестеро людей, зокрема, один журналіст. Було пошкоджено житлові будинки, частково зруйновано об'єкти інфраструктури.



Напередодні внаслідок чергової артилерійської атаки у Бучі зруйновано житлові будинки, осколкові поранення отримав місцевий житель. В Ірпені внаслідок бойових дій вибухнув будинок, загинув чоловік.

Органи прокуратури Київської області розпочали кримінальне провадження за фактами порушення законів та звичаїв війни.

19:39 11 березня президент Володимир Зеленський виступив з промовою перед польським Сеймом. НВ опублікував її повний текст.

19:33 Байден своїм указом дав чиновникам повноваження забороняти нові інвестиції у будь-який сектор економіки РФ

У п’ятницю, 11 березня, президент США Джо Байден підписав указ Про заборону окремих статей експорту, імпорту, а також нових інвестицій у зв’язку з тривалою агресією РФ. Один з його пунктів свідчить, що тепер резидентам США «заборонено нові інвестиції в будь-який сектор економіки Російської Федерації» залежно від рішення Мінфіну.

Ухвалюючи рішення про заборону таких інвестицій, Мінфін консультуватиметься з головою Держдепу, сказано в указі.

19:24 Що вдалося дізнатися НВ про літальний апарат, який фахівці ідентифікували як радянський розвідувальний безпілотник Ту-141 Стриж, що впав біля столиці Хорватії Загреба в ніч на 11 березня.

19:12 Щоб розвантажити Львів, ще сім міст області прийматимуть евакуаційні поїзди

«Пасажири прибувають або на головний вокзал, або сходять на станції Підзамче, — сказав він. — Також були вже рейси до вокзалів у Червонограді та Самборі. Інші районній центри, зокрема Стрий та Дрогобич, а також станції у Красному та Золочеві теж готові приймати людей. Ці всі перевезення безкоштовні», — розповів під час брифінгу Степан Рудницький, начальник управління транспорту та зв’язку Львівської ОВА.

Степан Рудницький зазначив, що люди, які прибувають до Львова і мають намір їхати за кордон, можуть скористатись безплатним евакуаційним потягом у Перемишль та Хелм, а також у Чоп на Закарпатті (з подальшим перетином кордонів з ЄС).

Також від Головного залізничного вокзалу та усіх інших станцій Львівської області курсують евакуаційні автобуси до пунктів пропуску.

Окрім того, працюють приватні внутрішньо обласні та міжнародні перевізники.

Якщо ви доїхали потягом до Самбора, звідти можна швидко доїхати евакуаційним автобусом до пункту пропуску Смільниця.

З Червонограда курсує транспорт до пункту пропуску Угринів.

18:56 Путін розпочав репресії проти 5-ї служби ФСБ

Саме вона напередодні війни забезпечувала президента Росії даними про політичну ситуацію в Україні, пише Медуза із посиланням на дані журналістів Андрія Солдатова та Ірини Бороган.

«Андрій Солдатов та Ірина Бороган — журналісти та письменники, автори кількох книг про російську владу та спецслужби. Вони вивчають ФСБ протягом багатьох років і мають велику мережу джерел», — зазначає видання.

За даними джерел цих журналістів, керівництво 5-ї служби ФСБ перебуває під домашнім арештом. Офіційного підтвердження цієї інформації немає.

18:43 НВ розпитав учасників бойових дій і територіальної оборони, а також військових експертів, коли, на їхню думку, закінчиться російсько-українська війна

Їхні відповіді можна прочитати за посиланням.

18:39 Байден підписав указ, що забороняє постачання доларових банкнот до Росії.



В указі йдеться про заборону на експорт, реекспорт, продаж або постачання зі США банкнот американських доларів уряду РФ або будь-якій людині, яка перебуває в Росії. Обмеження поширюються у тому числі на американських громадян та американські компанії в інших країнах.

Цим самим указом Байден затвердив раніше анонсовані обмеження імпорту з Росії. Під заборону потрапили імпорт горілки та інших алкогольних напоїв, морепродуктів та алмазів. Також президент США заборонить експорт у Росію предметів розкоші.

18:34 В Одесі група з близько ста зварювальників розпочала виготовляти бронебійні пластини з автомобільних ресор.

Про це повідомив на своїй сторінці зварювальник-волонтер Олександр Сайчук.

За словами одесита, команду зібрали ще у перші дні війни для допомоги теробороні міста. Розпочали зі створення блоків укріплення, протитанкових їжаків, а останньою «спеціалізацією» волонтерів стали польові пічки-буржуйки. Таких за кілька днів зробили понад сотню, майже повністю задовольнивши потреби збройних сил.

Після печей команда вирішила взятись до більш складного проєкту: виготовлення пластин для бронежилетів. Вони виявили, що кілька зварених між собою автомобільних ресор навіть без додаткової «упаковки» здатні зупинити кулі на рівні з професійними пластинами.

Після випробувань Олександр Сайчук звернувся до одеситів із проханням надати старі ресори, які стануть основою для захисного спорядження. Аби долучитись до ініціативи, варто зателефонувати Олександрові за номером 096−584−82−17.

18:28 За останню добу у Харківській області внслідок злочинів окупаційних військ загинули 10 цивільних, в тому числі троє дітей.

Станом на 18:00 11.03.2022 у Харківскій області всього загинули 201 цивільний, в тому числі 11 дітей.

Про це повідомив начальник слідчого управління ГУ НП в області Сергій Болвінов на своїй сторінці у Facebook.

18:22 За 16 днів війни закінчився її перший етап: Україна зупинила атаки російських військ і готується йти в контрнаступ, розповів в інтерв'ю Радіо НВ воєнний експерт Олег Жданов.



18:16 З Бучі вдалося евакуювати 1800 людей, ще 1000 людей прибули з Гостомеля в Білгородку

Про це повідомив у своєму Telegram-каналі заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко.

Він також додав, що в безпечне місце вдалося доправити поранених з Бучанської лікарні.

18:10 За 12 днів блокади міста та обстрілів житлових кварталів окупаційні війська вбили 1582 мирних маріупольців



Про це повідомляється в Telegram-каналі Маріупольської міської ради.

18:06 Продовження війни РФ проти України після 1 квітня зірве посівну кампанію в обох країнах і призведе до суттєвого дефіциту продовольства на світовому ринку

Тому міжнародні компанії та корпорації мають сприяти припиненню війни РФ проти України шляхом відмови від бізнесу в Росії. З відповідним зверненням до міжнародного бізнесу виступив Петро Мельник — президент Українського клубу аграрного бізнесу — однієї з найбільших агроасоціацій у країні.



18:04 СБУ повідомила, що затримала коригувальників російської артилерії, які допомагали ворогові обстрілювати Сєвєродонецьк.

За даними відомства, один із них діяв за дорученням бойовика на прізвисько «Ілля», який зараз воює проти ЗСУ у складі 2 армійського корпусу військ РФ.

У СБУ заявили, що зрадник ходив вулицями Сєверодонецька, фіксував розміщення техніки та українських військовослужбовців та передавав ворогові. Незабаром у ці райони міста летіли російські снаряди.

Ще один місцевий, як встановили в СБУ, готувався передати ворогові розвідувальні дані. Причому його діями керував той самий бойовик. Зловмисника було затримано.

18:02 НВ поговорив з п’ятьма іноземними журналістами, які зараз знаходяться в Україні

Їхні розповіді можна прочитати за посиланням.

17:57 Білоруські війська можуть бути залучені до вторгнення вже 11 березня о 21:00

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у своєму Telegram-каналі.

«Як стало відомо Центру стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки, після першого раунду переговорів у Москві Путін і Лукашенко зробили по одному дзвінку. Не виключено, що вони могли віддати такі розпорядження: Путін — здійснити провокацію, обстріл російськими літаками в районі ДКУ з боку України білоруської території; Лукашенко — готувати вторгнення ЗС РБ в Україну», — сказано в повідомленні.

17:54 Байден оголосив про нові санкції США проти Росії

Президент США Джо Байден повідомив, що США забороняють постачання до Росії предметів розкоші, а також відмовляться від імпорту з країни-агресора горілки, морепродуктів та алмазів.



17:49 Компанія BlaBlaCar оголосила про припинення розвитку бізнесу в РФ

«BlaBlaCar припиняє інвестиції в Росії та скасовує всі плани щодо підтримки розвитку цього ринку. Усі грошові потоки між французькою штаб-квартирою та російською дочірньою компанією припинено», — сказано у заяві компанії.

У BlaBlaCar додали, що, взявши на себе обов’язок роботодавця забезпечити захист понад 100 співробітників у РФ, компанія залишить платформу в поточному вигляді, але ізолює свою російську діяльність від решти компанії та зупиняє усі плани щодо її розвитку.

«Сервіс неприбутковий в Росії», — додали у BlaBlaCar.

У компанії наголосили, що в Україні платформа надала підтримку своїм 85 співробітникам, допомагаючи їм переїхати у безпечніші місця та пропонуючи фінансову, матеріально-технічну та психологічну підтримку.

«Також компанія BlaBlaCar зосередилась над тим, щоб забезпечити українцям доступ до транспорту та негайно адаптувала свою карпулінгову платформу для водіїв-волонтерів та біженців. В Україні, Польщі, Румунії та Угорщині водії тепер можуть пропонувати безкоштовні поїздки на BlaBlaCar та брати стільки пасажирів, скільки зможуть. BlaBlaCar не бере комісії за поїздки в цих країнах», — сказано у повідомленні.

За даними платформи, користувачі BlaBlaCar вже допомогли 80 тис. українцям дістатися більш безпечного місця.

Крім того, у Західній Європі автобуси BlaBlaCar, що сполучають найбільші міста у дев’яти країнах, безкоштовні для українських біженців — додаткову інформацію з цього приводу можна знайти за цим посиланням.



17:46 У Міністерстві оборони Румунії повідомили, що до їхнього повітряного простору з території України залетів безпілотник

У пресслужбі відомства заявили, що безпілотник перебував у повітряному просторі Румунії менше трьох хвилин, після чого взяв курс на Угорщину. Ймовірно, пізніше вночі 11 березня цей безпілотник впав у Загребі, столиці Хорватії.

Новий радник міністра оборони України Маркіян Лубківський в ефірі всеукраїнського телемарафону заявив, що безпілотник — не український, на ньому були червоні зірки. За його словами, українська сторона звернулася до хорватських партнерів і зараз інцидент вивчають спецслужби Хорватії у співпраці з українськими Міністерством оборони, Генштабом ЗСУ та Міністерством закордонних справ.

Радник голови Офісу президента Олексій Арестович в ефірі телемарафону додав, що Україна не має безпілотників, здатних подолати таку відстань. Наразі хорватська сторона з’ясовує, що це за безпілотник і кому він належить.

«Швидше за все, це безпілотник оперативно-тактичної ланки, російський, який запускали з нашої території. Він втратив керування і залетів аж до Хорватії», — припустив Арестович.

Експерт з військової авіації Тайлер Роговей сказав у коментарі хорватському виданню Jutarnji List, що може йтися про радянський розвідувальний безпілотник Ту-141 Стриж.

17:44 Євросоюз готує четвертий пакет санкцій проти Росії за повномасштабне вторгнення в Україну.

Про це заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляйєн.

На прес-конференції вона уточнила, що санкції ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи.

«Ми виступимо з четвертим пакетом санкцій. Ці санкції ще більше ізолюють Росію від глобальної економічної системи, збільшуючи ще більше плату для путінського захоплення України», — заявила вона.



17:32 Швейцарська Nestle припиняє постачання до Росії, крім товарів першої необхідності.

До переліку товарів першої необхідності потрапили дитяче харчування, каші, спеціалізоване харчування та лікувальні корми для свійських тварин, повідомила компанія.

Як приклад продукції, імпорт якої припиняється, компанія назвала капсульні автоматичні кавомашини для дому та кави-капсули Nespresso.

Також Nestle зупиняє експорт своєї продукції з РФ до країн СНД, крім товарів першої необхідності.



17:23 Арестович та СБУ закликали білорусів не дати втягнути себе у війну проти України.



«Шановні білоруси! Сьогодні Лукашенко у Москві. Саме під цей його візит о 14:00 російські літаки вдарили по території України на Рівненщині, зробили петлю та вдарили по території Білорусі, після чого білоруські солдати радісно колонами пішли у бік білоруського кордону», — заявив у відеозверненні радник голови ОП Олексій Арестович.

«Ми не збираємося воювати з білорусами, а ви не повинні дозволити себе втягнути в цю злочинну авантюру, яку росіяни провокують свідомо», — наголосив він

В СБУ заявили, що, за їхніми даними, ворог «здійснює низку авіаударів по об‘єктах, котрі розташовані на території Білорусі».

«Мета зрозуміла — звинуватити в провокаціях Україну та остаточно втягнути Збройні Сили Республіки Білорусь у війну! Водночас офіційно заявляємо: українські військові не планували і не планують вчиняти жодних агресивний дій стосовно Республіки Білорусь!», — наголосили в СБУ.

СБУ також звернулася до білоруського народу із закликом не дати використасти себе у злочинній війні.

17:15 У ніч на 10 березня на Сумщині російські війська скинули п’ять бомб на територію дитячого табору Зоряний біля села Вільшанка

Про це заявив голова Сумської обласної державної адміністрації Дмитро Живицький.

Одна бомба влучила у житловий корпус: половина будинку знищена, в другій половині вціліли лише стіни.

Також повністю розбиті приміщення котельні. Наразі там відключені всі комунікації та опалення немає. Від ударної хвилі в таборі вибило всі вікна та двері.

17:13 Російський льотчик Максим Криштоп, який потрапив у полон, заявив, що він розумів, що ціллю атаки були житлові будинки і мирні люди, але попри це скинув бомби.



«Третій мій бойовий політ був 6 березня. На борту було чотири тонни фугасних авіаційних бомб. Під час виконання бойового завдання я зрозумів, що ціллю є не військові об'єкти противника, а житлові будинки та мирні люди, але злочинний наказ виконав», — сказав він на прес-конференції.

За його словами, після цього його було збито ППО України і взято в полон військовими Нацгвардії.

«Якби нас не збили, то ми продовжили б виконувати накази, тому що ми військові люди», — сказав він.

17:11 Російським льотчикам віддають накази бомбардувати українські міста лише некерованими бомбами

Про це повідомив полонений російський льотчик, підполковник, заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку Максим Криштоп на пресконференції у Києві.

«Можливість застосовувати кориговані авіаційні бомби з лазерною системою наведення на нашому літаку є. Але досі ми її не застосовували тому, що вище командування такого завдання нам не ставило. Поки були накази виконувати польоти тільки з бомбами, що вільно падають», — сказав він.

За його словами, по мирних об'єктах Харкова застосовувалися некеровані авіаційні фугасні бомби калібром 250 та 500 кілограмів. Радіус ураження — 60 метрів.



17:08 Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків закликав мешканців трьох мікрорайонів міста, які знаходяться близько до аеропорту, покинути свої будинки найближчим часом через загрозу обстрілу

«Хочу попросити також мешканців мікрорайону Опришівці, Крехівці, Чукалівка — згодом таки після цієї тривоги максимально залишити своє житло та переїхати. Будь ласка, реагуйте на тривогу. Сподіваємось, що це буде лише тривога, не буде чергових вибухів в Івано-Франківську», — сказав він у відеозверненні.

Він також закликав усіх жителів міста реагувати на тривогу та по можливості перебувати в укритті.

16:57 Українські військові підтвердили знищення генерал-майора ЗС РФ Андрія Колеснікова, який командував 29-ю армією Східного військового округу РФ.

Про це повідомляється на сторінці Сухопутних військ ЗСУ у Facebook.

У той же час, де саме і за яких обставин було ліквідовано Колеснікова, не уточнюється.

Командувачем загальновійськовим об'єднанням (29-ю армією) СВО у Забайкальському краї його було призначено у грудні 2021 року. До цього Колесніков виконував обов’язки начальника штабу загальновійськової армії, дислокованої у Московській області.

До складу 29-ї армії входять мотострілецьке, артилерійське, ракетне, зенітно-ракетне з'єднання, а також підрозділи спеціального призначення, РХБ захисту, РЕБ та інженерне забезпечення.

16:50 У Чернігові російські окупанти пошкодили будинок Музею українських старожитностей Василя Тарновського

Про це повідомив директор Чернігівського історичного музею Тарновського Сергій Лаєвський.

«Будинок Музею Українських старожитностей Василя Тарновського. Він пережив обстріли більшовиками у 1918 та 1919 роках. Вцілів у Другу світову війну під бомбами німецьких нацистів. Прийшла московська нацистська орда і трохи попсувала дуже красиву і затишну будівлю кінця ХІХ століття — пам’ятку історії місцевого значення», — написав Лаєвський у Facebook.

«Ненависть московської орди, яка щось патякає про величну руську культуру, до української культури зрозуміла. Вони ненавидять все і всіх. Вони вже історичні трупи, хоча іще і пересувають ноги», — додав він.



16:48 Скандальна кремлівська пропагандистка Маргарита Симоньян заочно заарештована українським судом

Про це у п’ятницю, 11 березня, повідомила генеральний прокурор Ірина Венедіктова.

У зв’язку з цим найближчим часом Симоньян, яка переховується на території РФ, буде оголошено у міжнародний розшук.

Звертаючись до пропагандистки, генпрокурор зазначила, що її буде затримано при перетині кордону іншої держави з метою подальшої екстрадиції до України.

«У мене до вас тільки одне прохання, інших немає - не слід сліпо вірити представникам влади у РФ, які, ймовірно, порадять не переживати. Найміть хороших юристів та порадьтеся. Для нас в Україні дуже важливо, щоб все було за буквою та духом закону. „Росія, мати, забери Донбас додому“ — це одна із сотні причин, яка змусила українських прокурорів звернути на вас увагу. Сьогодні українські прокурори, наслідуючи дух вашої світоглядної ідеології, хочуть запросити вас до нас додому», — написала Венедіктова.

16:40 Радник голови Офісу президента Олексій Арестович заявив, що обстріл російськими окупантами Івано-Франківська, Луцька та Дніпра був відповіддю на дії української авіації

Під час брифінгу Арестович розповів, що станом на день 11 березня противника зупинено майже по всіх напрямках, на північ і на захід від Києва була контратака українських військ, такі ж контратаки — на Харківському напрямку.

«Вночі наша авіація завдавала потужних авіаударів по скупченнях ворога. В якості помсти противник завдав ракетних ударів по аеродромах Івано-Франківська, Луцька, Дніпра, Київської, Харківської, Полтавської областей», — повідомив він.

За словами радника, противник намагався припинити дії української авіації, але більшість російських снарядів влучили по цивільних цілях, зокрема в Дніпрі — у багатоповерховий будинок та взуттєву фабрику.

Вранці 11 березня російські війська завдали ударів по кількох містах України, ситуація в яких досі була відносно спокійною (окрім першого дня вторгнення). У Дніпрі удар припав на взуттєву фабрику, вибуховою хвилею пошкодило житлові будинки та дитсадок (один загиблий). У Луцьку (четверо загиблих, шість поранених) та Івано-Франківську ціллю атаки стали



16:37 Полонений російський льотчик, підполковник, заступник командира 47 бомбардувального авіаційного полку Криштоп Максим Сергійович на пресконференції в Києві розповів про злочинні накази начальства

Пряма мова окупанта: У січні 2022 року командиром полку полковником Лобода Олексієм Геннадійовичем до нас була доведена інформація про майбутню участь у бойових діях на території України. Після цього на територію частини нашого аеродрому розпочалося підвезення боєприпасів — авіаційних засобів ураження. Паралельно з цим ми розпочали тренування з польотів на гранично малих висотах, з подолання ППО, тактичних пусків ракет повітря — РЛС.

Повний текст свідчень Криштопа можна прочитати за посиланням.

16:34 Вдень 11 березня окупанти викрали мера Мелітополя Івана Федорова.

Про це повідомляє радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

Геращенко уточнив, що мер відмовився співпрацювати із російськими окупантами.

«Щойно у Мелітополі групою окупантів із 10 осіб було викрадено мера міста Івана Федорова, який відмовився від співпраці з ворогом. Під час викрадення йому надягли пластиковий мішок на голову», — написав він.

За інформацією радника міністра внутрішніх справ, вороги затримали Федорова у міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Івана Федорова стояв український прапор.



16:30 Захоплене російськими окупантами українське рятувальне судно Сапфір знаходиться у порту окупованого Севастополя

Як повідомляють Крим.Реалії, судно стоїть на дальньому причалі північної сторони міста поряд із військовим кораблем. Вхід на причал та підходи морем цілодобово охороняються.

Навколо судна на суші та в акваторії було створено так звану «зону відчуження».

16:24 Незадовго до удару по населеному пункту Копані міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що російська авіація готується завдати удару по низці населених пунктів Білорусі на українсько-білоруському кордоні.

«За інформацією, в якій ми повністю впевнені та яку підтвердили, зараз командування російських окупаційних військ готує серію кривавих провокацій», — написав він на своїй сторінці у Facebook.



Зокрема, Резніков повідомив, що удару збираються завдати по н.п. Копані, Столинського району Брестської області.

«Для маскування злочину Росія має намір здійснити атаку з повітряного простору України», — написав він.

Резніков заявив, що мета провокації — змусити чинне керівництво Білорусі до війни проти України.

«Москва намагається пов’язати вас кров’ю», — написав він.



16:17 Російські літаки обстріляли білоруських населений пункт Копані, щоб втягнути білоруську армію у війну проти України.

Про це повідомляє Комндування Повітряних сил ЗСУ на своїй сторінці у Facebook.

16:13 Майже 90 громадян Туреччини заблоковані в Маріуполі. Сьогодні в бік їхнього укриття ведуться обстріли

Про це повідомив журналіст Радіо НВ Павло Казарін, посилаючись на інформацію Петра Андрющенка, радника мера Маріуполя. Вони знаходяться в укритті на території мечеті в Приморському районі міста.

«З них 34 дитини. І саме зараз російська армія веде обстріл з району селища Широка Балка в напряму міста (без перерви з 6 години ранку). Напрям обстрілу у тому числі по будівлі мечеті», написав Казарін.



Інформація про те, що в Маріуполі можуть бути заблоковані громадяни інших держав, вже з’являлася раніше. Але вперше названа їхня кількість.

«Та невже лідер нації буде спокійно спостерігати за нелюдським знищенням громадян Туреччини, обмежившись лише гарантією беззмістовних перемовин РФ та України?», — звернувся Казарін до президента Туреччини Реджепа Ердогана.



16:09 Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що ворог тримає Маріуполь в заручниках, влаштувавши справжній акт геноциду

За його словами, дуже складно створити гуманітарні коридори.

«Ми намагаємося забезпечити гуманітарні коридори. Але це надзвичайно складно — росіяни бомбардують місто навіть під час офіційних перемовин. У них немає ні гідності, ні честі, ні милосердя», — написав він.



16:06 Пекіну не потрібна ні занадто слабка, ні занадто сильна Росія, адже Китай розглядає її як «прикриття» власного північного флангу, яке дозволяє сконцентруватися на протидії Японії

Про це заявив в ефірі Радіо НВ аналітик, аспірант Цзілінського університету Петро Шевченко.

«Китаю вигідна саме „посередня“ Росія. Тобто і не дуже слабка і не дуже сильна. Якщо вона буде слабкою, то для Китаю підвищиться ризик на північному фланзі», — сказав Шевченко.

Він додає, що усі китайські геополітичні стратеги аргументують необхідність співпраці з Росією для забезпечення стабільності на власному північному фланзі, адже хаос у РФ — змусить Пекін забрати частину ресурсів з півдня, де вони всі зосередженні на Тайвань.

«Але якщо Росія стане дуже сильною, як став свого часу СРСР, тоді Китай відійде від цієї співпраці та почне групуватися з кимось проти більш сильного суперника, якого він вважає більш небезпечним», — резюмував аналітик.

Напередодні Китай вперше назвав війну РФ проти України війною. Очільник китайської дипломатії Ван Ї висловив сподівання, що війна, яку проти України розпочала Москва, припиниться якнайшвидше.

Директор Центрального розвідувального управління США Вільям Бернс заявив, що вторгнення Росії до України «збентежило» президента Китаю Сі Цзіньпіна, а його розвідка «схоже, не повідомила йому, що має статися».

15:55 У Луганській області окупанти втекли від українських прикордонників та ЗСУ, залишивши зенітну установку та боєприпаси

Про це повідомила Держприкордонслужба.

«Ворог залишив захисникам України трофейний ГАЗ-66, завантажений гранатами та набоями та зенітну установку. Набої і гранати ми постараємося повернути, але не у той спосіб, який ворогові сподобається», — сказано в повідомленні.

15:41 Сполучені Штати готуються скасувати торгові преференції для товарів з РФ, що поставить Росію в один ряд із Кубою та Північною Кореєю

Президент США Джо Байден у п’ятницю має намір закликати до припинення нормальних торговельних відносин з Росією, що розчистить шлях до підвищення тарифів на російський імпорт.

Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на людей, знайомих із цим питанням.

За словами співрозмовників видання, Байден заявить про скасування торгових привілеїв разом із лідерами країн Великої сімки та Європейського союзу.

Також наголошується, що президент не зможе в односторонньому порядку змінити торговий статус Росії, бо ці повноваження належать до Конгресу. Водночас, конгресмени від обох партій підтримують цю ініціативу.

Призупинення нормальних торговельних відносин із США поставить Росію в компанію таких країн, як Куба та Північна Корея, зазначає Bloomberg.

Також це означатиме, що російські товари будуть обкладатися вищими тарифами, порівняно з тими, що застосовуються до інших членів Світової організації торгівлі.

За даними МФВ, на Сполучені Штати припадає лише 5% експорту з РФ, на Євросоюз — третина.

15:34 ЗСУ рознесли ракетою бліндаж з російськими військовими

Відповідне відео у себе у Facebook оприлюднила 30-та окрема механізована бригада імені князя Костянтина Острозького.

«От так спокійно, але точно знищили ворожий бліндаж, у якому було сім російських окупантів», — зазначили військові.

15:23 Евакуацію з Ізюму зірвано, у місті йде запеклий бій

Про це повідомив начальник управління молоді, спорту та іміджевих проектів Ізюмської міської ради Максим Стрельник.

«В Ізюмі триває запеклий бій. На жаль, ні ми, ні гуманітарна допомога Червоного Хреста, ні евакуаційні автобуси не змогли сьогодні пройти зеленим коридором в Ізюмі. З ранку у місті почалася запекла битва і вибухи не вщухають», — написав він у своєму Facebook.



За словами Стрельника, російські окупанти також обстрілюють прилеглі села.

Він додав, що в Ізюмі люди перебувають на межі гуманітарної катастрофи — без тепла, води, світла та запасів їжі.

11 березня з Ізюма планували евакуювати мирне населення.



15:19 Зброя 21 століття. Як турецькі Байрактари знищують цілі колони армії РФ — відео



15:15 Російські окупанти запланували провести ротацію 17 березня, щоб приховати свою поразку під Миколаєвом

Про це повідомив голова Миколаївської обласної військвої адміністрації Віталій Кім.

«Щоб приховати свою поразку під Миколаєвом, окупанти хочуть зробити планову ротацію своїх військ 17 березня. Не встигнуть. Ми не дамо цього зробити», — наголосив він.

Кім закликав російських військових здаватися в полон, щоб не дозволити зробити планову ротацію.



15:01 Воювати на боці РФ. Путін наказав Шойгу переправити 16 тис. «добровольців» з Близького Сходу в Україну

Президент Росії Володимир Путін наказав міністру оборони РФ Сергію Шойгу допомогти 16 тисячам найманців із Близького Сходу дістатися «зону бойових дій» в Україні, щоб воювати на боці окупантів. Зазначається, що на засіданні Радбезу РФ Шойгу заявив, що така кількість «добровольців» виявили бажання приїхати до «ЛНР» та «ДНР» для участі у «визвольному русі» — так РФ називає повномасштабну і злочинну війну в Україні.

14:50 Два з 12 шляхів евакуації заблоковано: гуманітарні коридори з Ізюма до Лозової та з Бородянки до Києва не запрацювали

Автобуси для евакуації цивільних та вантажі з гуманітарною допомогою не змогли доїхати до міст через обстріли російських військових, повідомляє Суспільне.

Зокрема в Ізюмі тривають бої, повідомив начальник відділу міськради Стрельник.

14:37 «Мене захлеснуло горе та сором». Мати полоненого російського льотчика, яка живе в Кременчуці, вибачилася перед українцями

Один із захоплених у полон російських військових льотчиків, які здійснювали бомбардування українських міст, виявився сином мешканки міста Кременчук Полтавської області.

Відео із заявою його матері, Головінської Олени Юріївни, опублікувала Служба безпеки України.



«Мій рідний син, Головінський Олексій Сергійович, проходив військову службу в полку морської авіації Російської Федерації, який дислокується на окупованій Російською Федерацією території Криму в місті Саки. 5 березня 2022 року, виконуючи злочинні накази російського командування, літаком Су-30 СМ вилетів у Миколаївську область, де був збитий українським ППО і потрапив у полон», — розповіла вона.

За її словами, їй соромно за сина. «Про цю новину ми дізналися із засобів масової інформації, переглядаючи репортаж про збитих льотчиків під Миколаєвом. Мене захлеснуло горе та сором за свого сина. Ми неодноразово чули у Кременчуці страшне виття сирен повітряної тривоги. Мені важко зрозуміти, як можна було виконувати злочинний наказ командирів про бомбардування України», — розповіла Олена Головінська.

14:30 «Стратегічного перелому ми вже досягли, але обовʼязково маємо боротися» — нове звернення Зеленського, головні тези



Президент України Володимир Зеленський вдень 11 березня оприлюднив нове звернення до українців, зняте біля Адміністрації президента на вул. Банковій у Києві. Ось головні тези його промови:

Ми боремося за нашу свободу вже 16-й день. Це вчетверо довше, ніж ворог планував на своє вторгнення. Українці - горді люди, які завжди захищають своє і не віддадуть окупанту жодного клаптика землі. Жодного відсотка свободи.

Українці - горді люди, які завжди захищають своє і не віддадуть окупанту жодного клаптика землі. Жодного відсотка свободи. Я знаю, що багато людей почали відчувати втому. Нетерпіння. Емоції грають з людьми погану гру. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше. Що окупанти впадуть швидше. Але ще потрібен час, терпіння, наша мудрість і енергія, уміння робити свою роботу по максимуму — щоб ми разом дійшли до перемоги.

Емоції грають з людьми погану гру. Коли ми мобілізуємось, коли ми бачимо наші бойові перемоги і втрати ворога, ми очікуємо, що боротьба завершиться швидше. Що окупанти впадуть швидше. Але ще потрібен час, терпіння, наша мудрість і енергія, уміння робити свою роботу по максимуму — щоб ми разом дійшли до перемоги. Неможливо сказати, скільки днів нам ще звільняти українську землю. Але можливо сказати — ми це зробимо! Бо стратегічного перелому ми вже досягли. Ми вже йдемо до нашої перемоги.

Але можливо сказати — ми це зробимо! Бо стратегічного перелому ми вже досягли. Ми вже йдемо до нашої перемоги. Це вітчизняна війна з дуже впертим ворогом . Який не звертає уваги на тисячі своїх убитих солдатів. Який збирає по всій Росії резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло війни. Який придумав завозити найманців проти наших людей — головорізів з Сирії, яку руйнували так само, як зараз окупанти знищують Маріуполь і Харків, Охтирку та Чернігів, Волноваху та Ізюм.

. Який не звертає уваги на тисячі своїх убитих солдатів. Який збирає по всій Росії резервістів та строковиків, щоб кинути їх у пекло війни. Який придумав завозити найманців проти наших людей — головорізів з Сирії, яку руйнували так само, як зараз окупанти знищують Маріуполь і Харків, Охтирку та Чернігів, Волноваху та Ізюм. Ракеты, авиабомбы, артиллерия: вот так российские войска относятся к русскоязычным людям , про « защиту» которых в Москве столько всего наговорили.

, про защиту» которых в Москве столько всего наговорили. Гуманітарна катастрофа — два слова, які стали повноцінним синонимом інших двох слів — Російської Федерації.



— два слова, які стали повноцінним синонимом інших двох слів — Російської Федерації. Вночі окупанти бомбардували взуттєву фабрику, багатоквартирний будинок і дитячий садочок у Дніпрі . За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області. Продовжили катувати маріупольців. Харківʼян. Обстріляли ракетами Луцьк та Івано-Франківськ…

. За що? Як вони загрожували російській державі? Руйнували житлові будинки у селах Сумської області. Продовжили катувати маріупольців. Харківʼян. Обстріляли ракетами Луцьк та Івано-Франківськ… Отже, санкційних пакетів проти Росії недостатньо. Я очікую вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна щоденно платити за цю страшну війну.

Я очікую вже сьогодні нових санкційних рішень від наших партнерів. Росія повинна щоденно платити за цю страшну війну. Вчора відбулась дуже важлива зустріч лідерів країн Євросоюзу. Довга і предметна. Як ми оцінюємо прийняте рішення? Дуже просто: треба сильніше. Це не те, що ми чекаємо. Треба, щоб рішення політиків співпадали з настроєм європейських народів. В різних країнах цифри неоднакові, але опитування є, підтримка є. Щонайменше 60 відсотків «за». Це переважна більшість!

Довга і предметна. Як ми оцінюємо прийняте рішення? Дуже просто: треба сильніше. Це не те, що ми чекаємо. Треба, щоб рішення політиків співпадали з настроєм європейських народів. В різних країнах цифри неоднакові, але опитування є, підтримка є. Щонайменше 60 відсотків «за». Це переважна більшість! Наші урядовці сьогодні організували 12 гуманітарних коридорів. Вантажі з харчами, водою та ліками вже в дорозі: Ізюм, Енергодар, Волноваха, Пологи, Буча, Гостомель, Бородянка, Андріївка, Козаровичі, Микуличі, Макарів і, звичайно, Маріуполь. Українські військові забезпечили « тишу», щоб гуманітарні коридори працювали.

Вантажі з харчами, водою та ліками вже в дорозі: Ізюм, Енергодар, Волноваха, Пологи, Буча, Гостомель, Бородянка, Андріївка, Козаровичі, Микуличі, Макарів і, звичайно, Маріуполь. Українські військові забезпечили тишу», щоб гуманітарні коридори працювали. Якщо ж окупанти знову стрілятимуть і зриватимуть порятунок людей, зрештою вони отримають таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів.

зрештою вони отримають таку відповідь світу, що вже й самі потребуватимуть гуманітарних коридорів. Наші урядовці роблять усе, щоб на всій території країни було паливо, продукти, медикаменти та усі товари, необхідні людям. Бензин, дизель та усе інше — завозиться.

та усі товари, необхідні людям. Бензин, дизель та усе інше — завозиться. Що з посівною? Як її починати — і особливо у тих районах, які тимчасово окуповані? Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це — про життя.

Як її починати — і особливо у тих районах, які тимчасово окуповані? Моя відповідь дуже проста: на всій нашій землі, що б там не було, маємо цієї весни, як і будь-якої весни, зробити повноцінну посівну кампанію. Настільки, наскільки це можливо. Бо це — про життя. Коли захищаємо свободу, маємо бути кожен — як повноцінна армія. Робити на своєму місці усе, що можеш, щоб отримати результат, на який ми всі заслуговуємо. Щоб здобути перемогу. Обовʼязково. Обовʼязково триматися. Обовʼязково боротися. Обовʼязково віддавати всі сили.

Робити на своєму місці усе, що можеш, щоб отримати результат, на який ми всі заслуговуємо. Щоб здобути перемогу. Обовʼязково. Обовʼязково триматися. Обовʼязково боротися. Обовʼязково віддавати всі сили. З таким сусідом — легко не буде. Але з нами — також. Як вже зʼясувалося. Слава Україні!

14:20 Порівняли РФ з нацистською Німеччиною. Нобелівські лауреати засудили вторгнення Росії в Україну

У п’ятницю, 10 березня, лауреати Нобелівської премії висловили свою підтримку українцям та Україні, проти якої Росія розв’язала війну.

Лауреати Нобелівської премії засудили військові дії Росії в Україні. Вони опублікували відкритого листа, який підписало 194 лауреати із різних країн світу. У своєму листі вони порівняли дії Російської Федерації під проводом президента Володимира Путіна із нападом нацистської Німеччини на Польщу та Радянський союз.



«Усі разом ми засуджуємо ці військові дії та заперечення президентом Путіним самої легітимності існування України.

14:16 Винищувачі розбрату. Чому Польща та НАТО не погодили передачу Україні літаків МіГ-29 — розбір НВ

Польський уряд побоюється повітряної агресії від РФ через передачу винищувачів Збройним силам України, а в США кажуть, що 70 винищувачів не дадуть Києву панування у небі.

НВ розбирався, що сталося всередині альянсу і чому союзники виявили малодушність у питанні посилення України бойовою авіацією.



14:13 Через значні втрати російські окупанти змушені оборонятися — Генштаб

Російські окупанти продовжують зазнавати величезних втрат, внаслідок чого змушені перейти до оборони. Про це повідомляє Генштаб.

Внаслідок активних, злагоджених дій підрозділів Збройних Сил України та інших складових сил оборони противнику було завдано значних втрат, що змусило його відступити із раніше захоплених населених пунктів Київської області.



14:07 Тотальна завіса: у Росії хочуть обмежити доступ в Instagram

З відповідною вимогою до Роскомнагляду звернулася російська Генпрокуратура

14:03 Повномасштабне вторгнення Росії. Кількість біженців з України досягла 2,5 млн осіб — ООН

З початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну кількість біженців, які виїхали за межі країни, досягла 2,5 млн людей. Про це повідомив верховний комісар ООН у справах біженців Філіппо Ґранді.

За оцінками організації, ще близько двох мільйонів людей залишили свої будинки, але залишаються у країні.



13:58 Мережа готелів Mariott закриває офіс у Москві за Hilton і Hyatt. Також компанія не відкриватиме нові готелі в РФ



13:53 Поліцейський начальник втік з Києва на Закарпаття, проте там на нього чекав неприємний сюрприз — відео

Начальник слідчого відділку Святошинського райуправління Національної поліції Києва втік на Закарпаття, покинувши своїх товаришів по службі, які захищають столицю від російських військ.

У свою чергу колеги підполковника відправили йому навздогін «подарунок», попередивши місцеву владу про його дезертирство.

13:43 За наказом Путіна РФ готує теракт на ЧАЕС — головне управління розвідки Міноборони України

ГУР Міноборони повідомляє, що інформацією українських розвідників Володимир Путін віддав наказ щодо підготовки теракту на Чорнобильській атомній станції. На контрольованій російськими військами ЧАЕС планується створення техногенної катастрофи, відповідальність за яку окупанти спробують перекласти на Україну.

Зараз ЧАЕС, яку тимчасово контролюють окупанти, повністю відключено від систем моніторингу Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ). Станцію знеструмлено. Ресурс наявних дизель-генераторів розрахований на 48 годин підтримки роботи систем безпеки.

«Окупанти відмовились надати доступ до станції українським ремонтникам. Натомість туди, за вказівкою Олександра Лукашенко, зайшли „білоруські спеціалісти“. Серед них під виглядом атомників заходять також російські диверсанти для організації теракту», — розповідають у ГУР Міноборони

Там також нагадують, що протягом останніх днів путінські війська завдали ударів по Запорізькій АЕС та Харківському фізико-технічному інституту (там знаходиться експериментальний ядерний реактор).

«Задля імітації причетності українських військових до аварії на ЧАЕС окупанти намагаються створити фейкові „докази“ на підтвердження своєї версії. Зокрема, в районі аеропорту Антонов у Гостомелі помічено російські автомобільні рефрижератори, які збирають тіла загиблих українських захисників. Існує імовірність, що їх видаватимуть за вбитих диверсантів в зоні ЧАЕС», — вважає розвідка.

«Не отримавши бажаного результату від наземної військової операції та прямих переговорів, Путін готовий вдатися до ядерного шантажу світової спільноти заради поступок щодо підтримки України, — попереджають у ГУР Міноборони. — Наразі і Україні, і світ, і сама Росія розуміють, що заяви про причетність України до створення ядерної небезпеки — лише постановка за бездарним сценарієм».

13:35 Ранковий авіаудар по Луцьку: кількість жертв зросла до чотирьох

Кількість жертв ранкового удару по аеродрому в Луцьку зросла до чотирьох, ще шість осіб постраждали. Про це повідомив мер міста Ігор Поліщук у своєму відеозверненні.

Він також зазначив, що роботу котелень, які зупиняли після авіаудару, вже відновлено.



13:24 Клімкін: Не розгайняте «зраду» про саміт ЄС, процес щодо членства України пішов

Ексміністр закордонних справ України Павло Клімкін наголосив, що Єврокомісія опрацює заявку України на вступ до ЄС за прискореною процедурою.

«Не розгайняте „зраду“ про саміт ЄС вчора. Нашу заявку Єврокомісія опрацює за прискореною процедурою. Процес пішов. Після перемоги в нас дуже багато роботи», — наголосив Клімкін у Twitter.

13:15 Через атаки російських військ в Україні загинули 78 дітей, понад 100 поранено — Денисова

З початку вторгнення РФ на територію України загинули 78 дітей, понад 100 поранено, повідомила уповноважений Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова.



Статистика може бути ще страшнішою: встановити точні дані щодо кількості вбитих та поранених мешканців Маріуполя, Волновахи Донецької області та міста Ірпінь у Київській області поки що неможливо.



За оперативною інформацією, учора до Броварської лікарні зі Скибина Київської області звернувся батько із 15-річним сином, які у власному авто потрапили під обстріл російських бойовиків. У них осколкові поранення.



У Ніжині Чернігівської області через обстріл Ураганами пошкоджено 17 загальноосвітніх шкіл, дитячий заклад освіти № 25 та амбулаторію сімейної медицини № 6.



«Такі дії російських окупаційних військ є прямим порушенням Гаазької та Женевської конвенцій. Агресор продовжує порушувати основні права дітей — право на життя та охорону здоров’я, гарантовані кожній дитині у світі Конвенцією ООН про права дитини», — зазначила Денісова.



13:05 З початку відкритої війни РФ випустила по українських містах майже 330 балістичних ракет — Залужний

Від початку відкритого вторгнення Росія випустила 328 оперативно-тактичних ракет наземного і морського базування типу Іскандер і Калібр, а також Точка У і ракет класу Х по мирних містах і селах України. Про це повідомив головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний.

«Цей кривавий злочин путінського режиму є кричущим порушення норм Міжнародного гуманітарного права і вимагає розслідування Гаазького трибуналу», — заявив Залужний.

Загалом було завдано щонайменше 219 ракетних ударів.

12:57 «Зараз ситуація краща, ніж учора», — завжди оптимістичний Віталій Кім розповів НВ про оборону Миколаївщини і власну популярність

Миколаїв перетворився на місто-мурашник, де кожен робить свою роботу для перемоги, розповів в інтерв'ю НВ голова Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім (посилання вище).



12:50 «Кукурудзою накривалися»: військові РФ у Миколаївській області були змушені жити у норах

Російські військові, яким вдалося дійти до Миколаївської області, були змушені жити буквально у норах, поки їхні позиції не було розбито ЗСУ. Про це свідчить опубліковане у соцмережах відео одного з місцевих мешканців.

«Жили у землі… Накривалися сухою травою. Тут є прямо халабуда… Кукурудзою накривалися… Це вони тут так жили, поки їх не розбомбили», — прокоментував чоловік умови, з якими російські окупанти зіткнулися в Україні.

12:39 Ще один російський підполковник загинув в Україні - Геращенко

Радник МВС України Антон Геращенко розповів, що на українській землі загинув ще один вископоставлений російський офіццер — заступник командира 31ІАП, підполковник Хасанов Олексій Назурлаєвич.

12:30 Марцінків про удар по Івано-Франківську: Загиблих немає, інфраструктура не пошкоджена

Мер Івано-Франківська Руслан Марцінків розповів, що внаслідок удару по аеропорту міста ніхто не загинув, інфраструктура не пошкоджена.

«Цей ранок в Івано-Франківській громаді був неспокійним. Але зараз небезпека минула. Будьте максимально уважними та обережними, коли чуєте повідомлення про небезпеку від мене, чи від голови військової адміністрації, з офіційних джерел. І виконуйте вказівки, які вам дають. Насамперед це стосується мешканців, які живуть поруч стратегічних об'єктів», — зазначив він.

12:23 «Нагадую деяким: у нас війна». Мер Херсона закликав мешканців знайти можливість стати корисними оточуючим та місту

Мер Херсона Ігор Колихаєв закликав мешканців бути корисними в умовах війни. «Зберіться і налаштуйтесь: від нас залежить багато чого. Від кожного із нас. У кожного на своєму місці є чим зайнятися. Знайдіть можливість стати корисними навколишнім людям та місту. Зараз усім тяжко», — написав він.

За його словами, якщо у місті не стріляють і не підривають пологові будинки, то це не означає, «що можна собі дозволити бути свинею та продовжувати вимагати собі комфортного життя». «Його поки що не буде ні в кого. Поки ми не переможемо», — написав Колихаєв.



12:10 Обстріл психоневрологічного інтернату в Харківській області: на щастя, жертв немає

На момент обстрілу військами РФ Оскільського психоневрологічного інтернату (Харківська область) пацієнти та персонал перебували в укритті, повідомляє місцеве ГУ ДСНС

Інтернат розташований в селі Оскіл Ізюмського району Харківської області, снаряд потрапив у п’ятиповерховий корпус інтернату.

«Внаслідок вибуху сталася руйнація будівельних конструкцій будівлі на рівні 2-го і 3-го поверхів, а також локальні займання у декількох місцях. На щастя, обійшлося без жертв», — розповіли рятувальники.

За інформацією відомства, всі 30 осіб персоналу закладу та 330 пацієнтів (переважно літні люди та інваліди) на момент обстрілу перебували в укритті.

Рятувальники оперативно загасили осередки пожежі, обстежили завали та вцілілі частини будівлі на наявність людей.



Крім того, в Осколі вибухами зруйновано п’ять приватних будинків. Постраждалих там також не виявлено.

12:01 У Чернігівській області українські захисники звільнили 5 населених пунктів



Про це повідомляє Оперативне командування Північ. «Сили спротиву, що діють на Чернігівщині, своїми умілими діями, проявляючи при цьому неабияку рішучість, звільнили 5 населених пунктів від кацапської орди, — пишуть українські військові. — Підрозділи РФ не спроможні в повному обсязі вести бойові дії. Існує паніка серед офіцерського складу, що їх кинуло вище військово-політичне керівництво. Морально-психологічний стан солдат не сприяє виконанню завдань.»

11:52 Чергове приниження: дипломати залишили засідання ОБСЄ під час виступу делегата від РФ

Демарш був пов’язаний з брехнею російської сторони щодо вторгнення ЗС РФ в Україну.



11:40 Путін не матиме стійкого фіналу у війні проти України — директор ЦРУ

Директор ЦРУ Вільям Бернс заявив, що Володимир Путін не зможе досягти стійкого фіналу (end game — ендшпілю) у розв’язаній ним війні проти України. Під час слухань у Сенаті США Бернс сказав, що зараз Росія погоджується на переговори з Україною лише заради власної тактичної вигоди, повідомляє ABC News.

«Зважаючи на те, як діяв Путін раніше, і що він вважає неприпустимим зробити щось, що може виглядати як слабкість, що треба поступитися або визнати помилку — шансів [на успіх перемовин], мабуть небагато», — зазначив він.

За словами директора ЦРУ, Путін водночас перетворює Росію на «пропагандистську бульбашку». Проте Бернс переконаний, що Путін не зможе ховати правду від росіян нескінченно.

11:36 Росія веде обстріли без розбору, Путіна може чекати Гаага — Боррель

Росія веде обстріли в Україні без розбору, на Володимира Путіна може чекати суд у Гаазі, заявив голова європейської дипломатії Жозеп Боррель. За його словами, обстріл Маріуполя є воєнним злочином (унаслідок обстрілу лікарні та пологового будинку в Маріуполі три людини загинули, 17 постраждали — ред.).

«І йдеться не лише про обстріл лікарні. Росія не в змозі взяти міста, український опір дуже сильний, тому вона робить так, як робила у Сирії або Чечні - бомбить. Російська армія — це армія артилерії. Тому вона бомбить, бомбить без розбору, то лікарню, то житлові будинки», — сказав Боррель в інтерв'ю французькому телеканалу TF1.

11:34 Moody’s знизило рейтинги майже сотні російських компаній

Міжнародне рейтингове агентство Moody’s знизило рейтинги 95 нефінансових російських компаній. Це сталося слідом за погіршенням рейтингу суверенного рейтингу РФ. Довгострокові рейтинги більшості компаній були знижені до нової стелі країни — «Caa2».

11:33 Росія хоче поновити наступ на Київ — Міноборони Британії

За інформацією Міністерства оборони Великої Британії, російські окупанти можуть готувати нову наступальну операцію найближчими днями. У британському відомстві повідомили, що Росія, ймовірно, прагне перезавантажити та переналаштувати свої сили для поновлення наступальної діяльності найближчими днями.

«Це, ймовірно, включатиме операції проти столиці України, Києва», — йдеться у повідомленні.



За даними британського Міноборони, наступу Росії заважають проблеми логістики та сильний опір України.

11:24 Вступних іспитів до вишів цьогоріч не буде, ЗНО 2022 також планують скасувати, зарахування проведуть за електронною системою — Міносвіти

Міністр освіти і науки Сергій Шкарлет заявив, що вступні іспити до університетів цього року не проводитимуть, а зарахування відбуватиметься за спеціальною електронною системою.



«Жодних іспитів в університетах не буде, щоб уникнути проявів корупції. Механізм буде створено схожим на ЗНО, але без участі дитини. Все буде прозорим, оскільки комп’ютер не бере участі в будь-яких корупційних схемах», — сказав Шкарлет в ефірі українських телеканалів.



Шкарлет заявив, що вступ до вишів проводитиметься за певною електронною системою.



Він також повідомив, що до Верховної Ради вже подано законопроєкт, який для учнів випускних класів скасовує підсумкову атестацію в ЗНО на 2022 рік. Міністр упевнений, що парламент ухвалить цей законопроєкт найближчим часом.

11:17 «Бомбардування не припиняються». Жінка з розбомбленого Росією маріупольського пологового будинку народила дівчинку

Одна з пацієнток пологового будинку у Маріуполі, який був розбомблений російськими окупантами, Маріанна, увечері 10 березня народила дівчинку.

Як повідомила журналістка Ольга Токарюк у Twitter, родич Маріанни, якому вдалося поговорити з нею телефоном, повідомив, що жінка народила близько 22:00 четверга. «Вони в порядку, але в Маріуполі дуже холодно, і бомбардування не припиняються», — додала журналістка.

11:05 Країни G7 готують новий пакет санкцій проти Росії

Країни Великої сімки готуються запровадити новий пакет санкцій проти Росії через розв’язану нею війну проти України. Про це заявила міністр закордонних справ Великої Британії Ліз Трасс, повідомляє Голос Америки.

«Ми вже працюємо з G7 над новим пакетом санкцій», — сказала вона, виступаючи в Атлантичній раді у Вашингтоні.

11:02 «Ми знову їх повибивали». У Миколаєві вночі обстрілів не було, окупанти «гребуть у зворотний бік» — Кім



Голова Миколаївської облдержадміністрації Віталій Кім заявив, що вночі у Миколаєві обстрілів не було, а окупанти намагаються перегрупуватися.

«Знаю, що окупантам не до цього, вони гребуть у зворотний бік. Наразі вони намагаються втекти, якось перегрупуватися та врятувати ситуацію», — сказав він. За його словами, ЗСУ просунулися далі.

«Ми знову просунулися далі, ми знову їх повибивали», — сказав він.

10:58 Удар ракетою Іскандер: влада повідомила про перші наслідки обстрілу Баришівки (Київська область)

Російські агресори здійснили ракетний удар по Баришівці, селищу міського типу у Київській області у 60 км від столиці. Про це у Telegram повідомив Олексій Кулеба, голова Київської облдержадміністрації. «За попередньою інформацією ракетою Іскандер завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду», — написав він.

Внаслідок ракетного удару зруйновано 60-квартирний будинок; чотири багатоквартирні будинки та 10 приватних будинків пошкоджені частково. «Попередньо жертв внаслідок удару немає. Інформація уточнюється», — додав Кулеба.

10:50 Евакуація з Київської області: точки збору для гуманітарних коридорів — офіційно



Національна поліція України оприлюднила точки збору для евакуації з населених пунктів Київської області сьогодні, 11 березня.

Йдеться про містечка та селища: Буча, Бородянка, Андріївка, Микуличі, Казаровичі, Гостомель

Мешканців з документами та речами просять прибути на такі точки збору:



с. Андріївка — вул. Меля, 114 ( сільська рада)



сільська рада) с. Микуличі - вул. Центральна, 1 ( сільська рада)



сільська рада) с. Буча — вул. Енергетиків, 12



с. Бородянка, вул. Центральна, 331 ( сільська рада)



сільська рада) с. Казаровичі - район дамби, тренінговий центр ГУНП у Київській області,



смт. Гостомель, перехрестя вул. Вокзальна та вул. Лісова



«Чітко виконуйте інструкції правоохоронців і зберігайте спокій», — закликають у Нацполіції

10:40 Військові ЗСУ показали трофейну БМД російської армії у Миколаївській області

БМД — бойова машина повітрянодесантних та аеромобільних військ



10:25 Пряме попадання і новий страшний злочин РФ: у Харківській області окупанти влучили в психоневрологічний інтернат, де було 330 людей

Про це повідомив Олег Синєгубов, голова Харківської ОДА.

«Окупант знову здійснив жорстоку атаку на мирних жителів. Після військового злочину в Маріуполі, сьогодні прямим попаданням ворог влучив в Оскільський психоневрологічний інтернат. Встигли евакуювати у сусідній інтернат 73 людини, на момент ураження ворогом в інтернаті перебувало 330 людей! Із них малорухомих — 50, пересуваються на візках — 10 підопічних. Кількість постраждалих встановлюється», — розповів Синєгубов.

Такий удар ворога він назвав воєнним злочином проти мирного населення та ще одним доказом геноциду українців.

10:20 Ракетного удару завдано по Баришівці (Київська область)

10:10 91-річна українка, колишня зв’язкова УПА, віддала на маскувальні сітки власну сукню, пошиту в засланні

Про цей випадок розповіли в МЗС України. У записці, прикріпленій до сукні, жінка розповіла свою історію. Українські воїни зберегли сукню та віддадуть її до музею.

10:00 Понад 350 танків та майже 1,2 тис. бойових бронемашин: оновлені дані втрат російської армії

Генштаб ЗСУ оприлюднив нові дані про загальні бойові втрати противника за 15 днів війни:

особового складу — понад 12 тисяч осіб,

танків — 353 од,

ББМ — 1165 од,

артилерійських систем -125 од,

РСЗВ — 58 од,

засоби ППО — 31 од,

літаків — 57 од,

гелікоптерів — 83 од,

автомобільної техніки — 558 од,

кораблі / катери — 3 од,

цистерн з ПММ — 60,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 7

З них за добу:

особового складу — 266,

танків — 18 од,

ББМ — 60 од,

артилерійських систем — 2 од,

РСЗВ — 2 од,

засоби ППО — 2 од,

літаків — 0 од,

гелікоптерів — 0 од,

автомобільної техніки — 32 од.

09:55 Обстріли в Сумські області: двоє цивільних загинули, зелених коридорів на сьогодні немає

Внаслідок нічного обстрілу російських окупантів у Сумській області загинули двоє людей, повідомив голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

«У ніч на 11 березня російські орки обстріляли житлові будинки хутора Кердилівщина Маловорожбянської сільради. Загинули двоє місцевих мирних жителів», — написав Живицький у Телеграмі вранці у п’ятницю.



Він також повідомив, що «сьогодні на Сумщині „зелених коридорів“ немає».



09:40 Нові дані про жертв авіаудару по аеродрому Луцька: двоє військових загинули, шестеро поранені — голова ОВА

Двоє військовослужбовців загинули, шестеро дістали поранень унаслідок авіаудару російських військ по аеродрому м. Луцьк уранці у п’ятницю, повідомив голова Волинської обласної військової адміністрації Юрій Погуляйко у відеозверненні, розміщеному в його Телеграм-каналі.



За словами голови обладміністрації, наразі триває розчищення завалів на місці авіаудару. Решту інформації він пообіцяв повідомити пізніше.

09:34 «Бомбили мирні міста». За добу українські військові уразили десять одиниць повітряної техніки окупантів



Минулої доби українські військові уразили десять одиниць повітряної техніки російських окупантів, які бомбили мирні міста України.

Як повідомили в Командуванні Повітряних сил ЗСУ, 10 березня ракетними військами було уражено чотири повітряні цілі - попередньо, три штурмовики Су-25 окупантів та Су-34, який після ураження не долетів до власного аеродрому та впав на території Росії.

За інформацією авіації Повітряних Сил, також уражені не менш ніж чотири повітряні цілі, переважно літаки Су-25.

09:26 Україна ніколи не стане перемогою Путіна — Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Україна ніколи не стане перемогою Володимира Путіна. Слова Байдена наводить пресслужба Білого дому.

«Переконаний, що Сполучені Штати та люди у всьому світі продовжуватимуть підтримувати український народ, оскільки він захищає свою країну. Україна ніколи, ніколи не стане перемогою Путіна», — зазначив він.

09:18 Чернігів залишився без води через нічні обстріли російських окупантів

Як повідомили у Чернігівводоканалі, під час нічних ударів було порушено водопровідну мережу.



«Через витоки було припинено водопостачання міста. Прохання мешканцям міста повідомляти про пошкодження мереж для їхнього подальшого ремонту та відновлення водопостачання», — зазначили там.

09:14 Сьогодні мають запрацювати 12 гуманітарних коридорів — Верещук

Віцепрем'єрка-міністерка з питань реінтеграції окупованих територій Ірина Верещук повідомила про відкриття сьогодні низки гуманітарних коридорів у таких напрямках (автобусами):

Донецька область

Маріуполь — Запоріжжя ( Запоріжжя — Портовське — Мангуш — Нікольське — Республіка — Розівка — Більмак — Пологи — Оріхів — Запоріжжя) з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту.

Запоріжжя — Портовське — Мангуш — Нікольське — Республіка — Розівка — Більмак — Пологи — Оріхів — Запоріжжя) з обов’язковим розмінуванням по всьому маршруту. Пологи — Запоріжжя ( Пологи — Токмак — Василівка — Кам’янка — Запоріжжя)

Пологи — Токмак — Василівка — Кам’янка — Запоріжжя) Волноваха — Покровськ ( Волноваха — Валер’янівка — Новоандріївка — Кирилівка — Вугледар — Покровськ)

Волноваха — Валер’янівка — Новоандріївка — Кирилівка — Вугледар — Покровськ) Енергодар — Запоріжжя ( Енергодар — Дніпрорудне — Василівка — Запоріжжя)

Харківська область

Ізюм — Лозова ( Ізюм — Мала Комишуваха — Барвінково — Близнеци — Лозова)



Київська область

Буча — Київ ( Буча — Ворзель — Михайлівка — Рубежівка — Шпитьківка — Білогородка — Київ)



Буча — Ворзель — Михайлівка — Рубежівка — Шпитьківка — Білогородка — Київ) Гостомель — Київ ( Гостомель — Буча — Михайлівка — Рубежівка — Шпитьки — Петрушки — Білогородка — Київ)

Гостомель — Буча — Михайлівка — Рубежівка — Шпитьки — Петрушки — Білогородка — Київ) Козаровичі - Київ ( Козаровичі - Лютіж — Старі Петрівці - Нові Петрівці - Вишгород — Київ)

Козаровичі - Лютіж — Старі Петрівці - Нові Петрівці - Вишгород — Київ) Микуличин — Київ ( Микуличин — Немішаєве — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Мрія — Петрушки — Білогородка — Київ)

Микуличин — Немішаєве — Ворзель — Михайлівка-Рубежівка — Мрія — Петрушки — Білогородка — Київ) Андріївка — Житомир ( Андріївка — Липівка — Макаров — Небелиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир)

Андріївка — Липівка — Макаров — Небелиця — Ставище — Кочерів — Коростишів — Глибочиця — Житомир) Макарів — Житомир ( Макарів — Небелиця — Ставище — Кочерів — Коростишев — Глибочиця — Житомир)

Макарів — Небелиця — Ставище — Кочерів — Коростишев — Глибочиця — Житомир) Бородянка — Житомир ( Бородянка — Пісківка — Малин — Радомишль — Житомир)

У всі ці пункти евакуації українська влада також сподівається доправити сьогодні гуманітарні вантажі.

Нині також розробляються нові гуманітарні маршрути до Херсонської, Чернігівської, Харківської областей тощо.

Детальні маршрути кожного з коридорів — нижче у відео.

09:03 Внаслідок удару по аеродрому в Луцьку загинула людина — мер

Мер Луцька Ігор Поліщук розповів, що станом на ранок 11 березня відомо про щонайменше одного загиблого внаслідок ранкових ударів по місцевому аеродрому. Кількість поранених та постраждалих уточнюється.

09:00 «Енергоатом» повністю відмовляється від російського ядерного палива

Українська компанія Енергоатом заявила, що повністю відмовляється від закупівлі ядерного палива виробництва Російської Федерації.

Декількома місяцями раніше Енергоатом заявляв, що в разі потреби зможе домовитися з американським виробником палива Westinghouse про нарощування виробництва палива для атомних станцій України.

08:55 Укрзалізниця призначила нові потяги для евакуації з Дніпра

Вранці по місту Дніпро російська армія завдала три авіаудари.

08:50 Обстріли в Луганській області: у Сєвєродонецьку, Лисичанську, Рубіжному пошкоджено житлові будинки та цивільні об'єкти

Про це повідомив Сергій Гайдай, голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації.

За його даними, у Рубіжному внаслідок обстрілів горів будинок для людей похилого віку та приватний будинок, також було перебито газопровід.

У місті Сєвєродонецьк через влучання снарядів горіли кілька квартир в житлових будинках, автостоянка, приватні авто.

У Лисичанську також перебито газопровід і сталися пожежі в приватних квартирах.



08:43 ДСНС показала наслідки удару по цивільній інфраструктурі Дніпра

Рятувальникам довелося гасити пожежу в будівлі взуттєвої фабрики на площі 200 м кв. Крім того, вибуховою хвилею було пошкоджено вікна у 8 багатоквартирних житлових будинках (4−5 поверхових).

1 особа загинула.

08:31 Нацгвардієць на Миколаївщині знищив ворожого снайпера з кілометрової відстані

Боєць Нацгвардії в Миколаївській області знищив ворожого снайпера с відстані в 1 км.

Як повідомляє Національна гвардія України, на території одного із місцевих підприємств біля передових позицій українських захисників снайпер окупантів не першу добу не давав спокою українським захисникам.

08:26 Під час нічних авіаударів у Чернігові окупанти пошкодили водопровідну мережу.

Через витоки припинили постачання води по всьому місту. Мешканців міста просять повідомляти про пошкодження мереж для ремонту.

08:20 «Руйнівна війна Росії проти цивільних громадян і великих міст України триває» — в ОП прокоментували ранкові удари по трьох містах України.



Великі міста України знову зазнають нищівних ударів, написав у Твіттер радник голови ОП Михайло Подоляк.

08:15 «Друга найсильніша армія світу»: Міноборони України показало застаріле обладнання та екіпірування російських солдатів

08:12 У Херсонській області РФ намагається встановити адміністративно-поліцейський режим, на захоплених територіях України ворог проводить агресивну російську пропаганду — нове зведення Генштабу ЗСУ

Генеральний штаб Збройних сил України оприлюднив нове зведення про оборонні зусилля України та розстановку сил станом на 06.00 п’ятниці, 11 березня:

Сили оборони України дають гідну відсіч та стримують наступальну операцію збройних сил РФ на всіх напрямках .

. Суттєвих змін у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося.

у положенні наших військ та військ противника протягом останніх шести годин не відбулося. На тимчасово захоплених територіях починає активно працювати агресивна російська пропаганда . Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням.

. Поширюючи проросійські меседжі, окупанти намагаються домовитися з місцевим населенням. На території Херсонської області ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим: створює систему комендатур для підтримання « порядку» у тимчасово зайнятих населених пунктах.

ворог робить спроби запровадити адміністративно-поліцейський режим: створює систему комендатур для підтримання порядку» у тимчасово зайнятих населених пунктах. Під час зіткнень з підрозділами ЗСУ, що тривають на території Чернігівської області , загарбники продовжують нести суттєві втрати. Особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон.

, загарбники продовжують нести суттєві втрати. Особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон. В окремих населених пунктах противник, у порушення норм Міжнародного гуманітарного права, здійснює грабежі, взяття в заручники та страти цивільного населення.

цивільного населення. У Ростовській області РФ у виправних колоніях триває робота серед ув’язнених з пропозицією приєднатись до окупаційних військ в обмін на амністію. До складу збройних сил РФ готові брати усіх, навіть і тих хто не має досвіду військової служби. До цього призвела гостра потреба російської армії в поповненні підрозділів ЗС РФ та інших незаконно створених терористичних озброєних угруповань.

08:01 Мішенями в Луцьку та Івано-Франківську стали аеродроми — місцева влада

Деталі удару по Луцьку оприлюднила Волинська обласна державна адміністрація: «Вранці о 05.45 год. 11 березня 2022 року, на аеродромі, що поблизу Луцька, прозвучали вибухи. За попередньою інформацією жертв немає. Наразі ліквідовується пожежа».

В Івано-Франківську вибухи також пролунали в аеропорту, повідомив мер міста Руслан Марцінків. За його словами, система оповіщення не спрацювала.

«Ворог завдав удару по Франківську. Будь ласка, не поширюйте фото та відео вибухів. Розбираємося, чому не спрацювала система тривоги», — сказав мер у своєму відеозверненні.



07:45 Деталі удару по Івано-Франківську поки невідомі, але мешканці повідомляють про три вибухи

07:36 У Чернігівській області окупанти зазнають втрат і здаються в полон — Генштаб

У Чернігівській області після зіткнень зі Збройними силами України російські окупанти зазнають втрат і здаються в полон. Про це повідомляє Генштаб.

«Під час зіткнень з підрозділами Збройних Сил України, що тривають на території Чернігівської області загарбники продовжують нести суттєві втрати. Внаслідок них особовий склад окупаційних військ на цьому напрямку деморалізований та здається у полон», — йдеться у повідомленні.

07:30 Наслідки ударів по Луцьку

07:12 Вибухи чути також в Івано-Франківську

Про це повідомляє Суспільне.

07:05 Російські війська завдали щонайменше три удари по Дніпру, загинула людина

За даними ДСНС Дніпропетровщини, зруйнована принаймні одна триповерхова поверхова будівля.

Також повідомляється, що ці вибухи від ударів пролунали близько 6:10 поблизу дитячого садку і багатоквартирного житлового будинку. Бомба влучила у взуттєву фабрику. За попередніми даними, загинула принаймні 1 людина.

07:02 Вперше після першого дня війни РФ завдала удар по Луцьку, призупинено роботу двох котелень.

Досі удари по Луцьку російська армія завдавала лише 24 лютого.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.