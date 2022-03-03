Китай в начале февраля попросил Россию отложить вторжение в Украину до окончания Олимпиады — NYT

3 марта, 07:28
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24-е зимние Олимпийские Игры завершились 20 февраля (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

24-е зимние Олимпийские Игры завершились 20 февраля (Фото:REUTERS/Carlos Garcia Rawlins)

Данные разведки одной из стран Запада свидетельствуют о том, что в начале февраля высокопоставленные китайские чиновники попросили высокопоставленных российских коллег не вторгаться в Украину до окончания зимних Олимпийских игр в Пекине.

Об этом сообщает New York Times со ссылкой на источники.

Данные разаведки свиетельствуют о том, что китайские чиновники были осведомлены о военных планах или намерениях России еще до начала вторжения.

В посольстве Китая в Вашингтоне заявили, что эта информация «является спекулятивной и направлена на то, чтобы переложить вину и очернить Китай».

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Президент России Владимир Путин встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине 4 февраля перед церемонией открытия Олимпиады. Москва и Пекин выступили с заявлением, в котором отметили, что их партнерство «не имеет границ», осудили расширение НАТО и подчеркнули, что установят новый глобальный порядок с подлинной «демократией», пишет газета.

Олимпиада завершилась 20 февраля. Вторжение Росси в Украину началось ранним утром 24 февраля.

Редактор: Татьяна Литвинчук

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Теги:   Песня про Путина Олимпиада 2022 Пекин Си Цзиньпин Война России против Украины

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