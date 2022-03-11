«Реализм и материальный прагматизм». Китай оправдывает войну РФ против Украины борьбой с другим врагом — аналитик 11 марта, 14:47 Цей матеріал також доступний українською Владимир Путин и Си Цзиньпин (Фото:Спутник/Алексей Дружинин/Кремлин via REUTERS)

Противостояние с США стоит на первом месте для Китая, поэтому местная политическая элита «игнорирует» вторжение России в Украину, ведь партнерство с Москвой может помочь в противостоянии с Вашингтоном, заявил аналитик, аспирант Цзилинского университета Петр Шевченко в эфире Радио НВ.

«Мы должны понимать, что Китай, в целом китайская цивилизация, она строит свою политику, основываясь на „реализме и материальном прагматизме“. Китайцы вообще не очень реагируют на внешние конфликты, потому что они считают, что их материальный интерес — прежде всего», — сказал Шевченко.

По его мнению, для Пекина на первом месте стоит сейчас противостояние с США и для китайской политики сотрудничество с Россией воспринимается как помощь в Восточной Азии.

«Возможен ли разрыв между Россией и Китаем? Конечно, возможен, ведь они просто договорились об этом „альянсе“, он не закреплен никакими документами, но чтобы Китай пошел на этот разрыв — для него должны критически возрасти риски такого сотрудничества», — считает аналитик.

Примером этого Шевченко приводит новость о том, что Китай отказался поставлять авиазапчасти в Россию, ведь продолжение поставок может «подвести» Пекин под санкции.

«Как только дело коснулось личной выгоды Китая — он сразу сделал шаг не на встречу России», — резюмирует эксперт.

Слушайте подкаст на эту тему

Материальные интересы Китая, добавил Шевченко, могут свести этот альянс «на нет», а насчет «токсичности» подобного сотрудничества, то Пекин любит его с авторитарными режимами, ведь с ними лучше договориться.

Накануне Китай в впервые назвал войну РФ против Украины войной. Глава китайской дипломатии Ван И выразил надежду, что война, которую против Украины начала Москва, прекратится как можно скорее.

Директор Центрального разведывательного управления США Уильям Бернс заявил, что вторжение России в Украину «смутило» президента Китая Си Цзиньпина, а его разведка «похоже, не сообщила ему, что должно произойти».

Ранее Пекин прямо не осуждал вторжение России в Украину и не вводил санкции против Москвы. По мнению аналитиков, китайские банки и компании опасаются вторичных санкций, если сотрудничают с коллегами из России, пишет CNN. Еще до полномасштабного вторжения РФ в Украину советник Байдена Джейк Салливан предупреждал: если РФ решится на нападение, санкции против нее повлияют и на Китай.

Также Китай и РФ разделяют стратегические интересы. 4 февраля во время встречи российского диктатора Владимира Путина и Си Цзиньпина они приняли совместное заявление о своих геополитических позициях и подписали еще 15 документов. Лидер Китая поддержал требования Кремля к Западу в отношении гарантий безопасности о нерасширении НАТО, которые, в частности, предполагали неприсоединение Украины к Альянсу.

До полномасштабного вторжения в Украину, которое РФ совершила 24 февраля, британское агентство Bloomberg сообщило, что президент КНР Си Цзиньпин мог просить своего российского коллегу Владимира Путина не нападать на Украину во время Олимпиады, состоявшейся в Пекине 4—20 февраля.

11 марта — 16-й день с начала полномасштабного вторжения России в Украину. В ночь на пятницу лидеры ЕС подтвердили и поддержали евроинтеграционный курс Украины, а утром в нескольких крупных и до сих пор спокойных украинских городах раздались взрывы.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.