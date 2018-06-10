Белый дом рассматривает возможность открыть посольство в КНДР - СМИ

США могут разместить посольство в Пхеньяне

Власти Соединенных штатов рассматривают возможность установить официальные отношения с КНДР и открыть посольство в Пхеньяне. Об этом сообщает американское издание Axios со ссылкой на собственные источники.

Сообщается, что рабочие группы США и Северной Кореи с участниками в Нью-Йорке, Корейской демилитаризованной зоне и Сингапуре обсуждают установление официальных отношений между двумя странами, которые предполагали бы размещение посольства США в Пхеньяне.

Согласно двум источникам, знакомым с подготовкой к саммиту в Сингапуре, дальнейшие действия США будут зависеть от того, что он получает взамен от КНДР.

"Должна произойти денуклеаризация", – сообщил источник, близкий к Белому дому.

Один из источников также заявил, что Трамп решил не отказываться от каких-либо идей, которые выдвигались и будут выдвигаться на саммите.

Ранее сообщалось, что Трамп выразил надежду на "замечательный итог" встречи с Ким Чен Ыном.

Напомним, Ким Чен Ын прибудет в Сингапур на встречу с президентом США Дональдом Трампом 10 июня.

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Саммит США-КНДР 12 июня в Сингапуре станет первой в истории встречей между лидером Северной Кореи и действующим президентом США.

Местом проведения сингапурского саммита между Трампом и Ким Чен Ыном будет отель Capella на острове Сентоса.

Страны находятся в состоянии необъявленной войны после Корейской войны в 1950-х годах.