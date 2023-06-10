Канада стала 20-й страной НАТО, которая официально поддержала членство Украины в Альянсе

10 июня, 20:08
Поделиться:
Зеленский и Трюдо подписали совместную декларацию по итогам встречи в Киеве (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Зеленский и Трюдо подписали совместную декларацию по итогам встречи в Киеве (Фото:REUTERS / Valentyn Ogirenko)

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Канады Джастин Трюдо по итогам встречи в Киеве в субботу, 10 июня, подписали совместную декларацию, в которой в частности зафиксирована поддержка вступления Украины в НАТО.

«Сегодня мы зафиксировали в нашей совместной декларации с господином премьер-министром канадскую поддержку членства Украины в НАТО», — сказал Зеленский во время совместной с Трюдо пресс-конференции.

Видео дня

Заместитель председателя ОП Игорь Жовква отметил, что после подписания декларации о поддержке Канадой вступления Украины в НАТО количество государств, которые официально поддержали получение членства Украиной, достигло 20.

Читайте также:
Читайте также:

Генсек НАТО Йенс Столтенберг и Владимир Зеленский (Фото:REUTERS/Alina Yarysh) За пять недель до саммита НАТО у стран Запада нет единой позиции по гарантиям безопасности, о которых просит Украина — Politico

Как сообщает пресс-служба Офиса президента, Украина и Канада в совместной декларации также подтвердили осуждение военной агрессии России против Украины.

«Россия должна немедленно, полностью и безоговорочно вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ», — отмечается в документе.

В декларации отмечается, что народ Украины может рассчитывать на то, что Канада будет продолжать политическую, финансовую, гуманитарную и военную поддержку столько, сколько потребуется, как индивидуально, так и через международное сотрудничество в рамках G7, НАТО, ООН и любого другого формата.

Также в документе говорится о поддержке украинской формулы мира, продолжения Черноморской зерновой инициативы, расследований прокурора Международного уголовного суда в отношении преступлений России в Украине и усиления санкционного давления на Россию.

Редактор: София Лазарова

Теги:   НАТО Вступление в НАТО Украина НАТО Владимир Зеленский Джастин Трюдо Саммит НАТО в Вильнюсе

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X