Украина не получит приглашение в НАТО во время войны, но альянс «заботится о долгосрочных отношениях» — посол США 10 июня, 07:47 Украина не получит приглашение в НАТО во время войны, но альянс «заботится о долгосрочных отношениях» (Фото:Wikimedia)

НАТО не предложит Украине членство летом, но альянс заинтересован в долгосрочных отношениях и будет поддерживать в дальнейшем. Об этом заявила посол США в НАТО Джулианна Смит, сообщает Politico.

«Я думаю, что сейчас союзники соглашаются, что надлежащее приглашение маловероятно, пока они ведут полномасштабную войну», — сказала она.

По словам Смит, западные союзники все еще «обсуждают формулировки, чтобы засвидетельствовать свою долгосрочную преданность Киеву» и отметила, что НАТО желает, чтобы Украина получила сообщение о поддержке альянса на долгосрочной основе и пытается найти способ продемонстрировать это на летнем саммите в Вильнюсе.

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«Мы хотим дать президенту Зеленскому сигнал, если он прибудет лично, что нам очень важно иметь долгосрочные отношения с Украиной и мы ищем способы признать все то, что они достигли, и что наша поддержка не исчезнет или мы не будем отвлекаться.» — заявила Смит.

По сообщению Politico, НАТО работает над «двухкомпонентным пакетом» для Украины. Первый компонент сосредоточен на практической поддержке — помощь Украине внедрять стандарты Запада в сфере обороны. Другой составляет более сложный политический вопрос, связанный с выбором риторики относительно «усилий Украины».

20 апреля во время встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом в Киеве президент Владимир Зеленский подчеркнул, что «барьеров для принятия политических решений» относительно членства страны в Альянсе нет. Также, по его словам, гарантии безопасности должны быть уже сейчас, но не стать альтернативой вступления в блок. Генсек НАТО заявил, что все страны согласны с тем, что Киев присоединится к блоку, но сейчас фокусируются на победе в полномасштабной войне, развязанной Россией.

Конкретные предложения относительно членства и решений о гарантиях безопасности Украина ждет от НАТО уже на Вильнюсском саммите в июле.

Ранее Financial Times со ссылкой на источники сообщили, что США, Германия и Венгрия выступают против идеи предложить Украине «дорожную карту» для членства в НАТО на саммите, на чем настаивают Польша и страны Балтии.

15 мая Зеленский призвал НАТО принять «положительное политическое решение» о членстве Украины и добавил, что это можно сделать на июльском саммите НАТО в Вильнюсе.