Слово генерала Лютте. Станет ли НАТО воевать с Россией и может ли Украина бить по территории РФ из американского оружия — интервью NV 10 июня, 07:40 NV Премиум Генерал Лютте занимал должность постоянного представителя США при НАТО в 2013—2017 годах. (Фото:Дэн Байер / Aspen Institute через Flickr)

Экс-представитель США при НАТО Дуглас Лютте утверждает, что Украина в значительной степени уже разбила армию России и та теперь не сможет начать новую войну минимум 10 лет, а также отмечает, что ошибки США в помощи Украине переводят войну в режим долговременной.

С генералом Дугласом Лютте, постоянным представителем США при НАТО в 2013—2017 годах, NV общается на полях Киевского форума по безопасности, который уже 15 лет проходит при поддержке Фонда Арсения Яценюка «Відкрий Україну». В фокусе нынешнего форума — Саммит НАТО, который состоится в Вильнюсе уже в начале июля, и на котором Украина ожидает от стран-участниц Альянса большего признания своей субъектности, приглашения в Альянс и гарантий безопасности, закрепленных письменно.

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Однако генерал Лютте, прагматичный и опытный американский военный, считает, что эти ожидания несколько завышены. В интервью NV он размышляет над тем, что Украина действительно может получить по результатам Саммита, какой ущерб наша армия уже нанесла армии России, и почему даже ослабленной России до сих пор опасаются не только в столицах стран ЕС, но и в Вашингтоне.

— Мы видим дикие преступления и проявления террора против мирного населения Украины со стороны России, при этом США рекомендуют украинцам не использовать западное оружие, в частности американское, для ударов по российской территории. Что вы думаете о такой рекомендации? Справедлива ли она?