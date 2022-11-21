Системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет, но таких комплексов у нас мало — Игнат 21 ноября, 17:46 ПВО NASAMS (Фото:Paul-760/www.flickr.com)

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет, но таких комплексов у нас мало.

Инфографика: НВ

По его словам, системы, уже предоставленные партнерами Украине, эффективно работают в системе противовоздушной обороны.

«Немецкая промышленность обещает предоставить еще несколько установок IRIS-T — с ними будет работать одно подразделение, которое сможет прикрыть около 100 километров участка фронта. Есть две системы NASAMS, которые, как и IRIS-T, уже проявили себя в противовоздушном бою — это современные комплексы с хорошей системой обнаружения целей, а также ракетами, которые фактически полностью уничтожают крылатые ракеты врага», — сказал он на брифинге.

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Однако, по словам Игната, проблема в том, что мало этих систем.

Игнат добавил, что сегодня противовоздушная оборона Украины — это не только зенитно-ракетные комплексы воздушных сил и истребители, но и ПВО сухопутных войск, военно-морских сил и других сил обороны.