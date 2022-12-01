США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов на производство шести NASAMS для Украины 1 декабря, 02:05 Комплексы NASAMS будет производить компаний Raytheon Technologies (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Министерство обороны США (Пентагон) заключило контракт на сумму в 1,2 миллиарда долларов на производство шести ЗРК NASAMS.



Об этом сообщает Reuters.

Производством комплексов будет заниматься компания Raytheon Technologies. Официально о заключении соответствующего контракта будет объявлено во вторник, 6 декабря.

Видео дня

Инфографика: НВ

ЗРК NASAMS прибыли в Украину 7 ноября, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. По данным Пентагона, два зенитно-ракетных комплекса этого типа уже работают в Украине.

24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, включающем еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет.

