США заключили контракт на 1,2 миллиарда долларов на производство шести NASAMS для Украины

1 декабря, 02:05
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Комплексы NASAMS будет производить компаний Raytheon Technologies (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Комплексы NASAMS будет производить компаний Raytheon Technologies (Фото:REUTERS/Pascal Rossignol)

Министерство обороны США (Пентагон) заключило контракт на сумму в 1,2 миллиарда долларов на производство шести ЗРК NASAMS.

Об этом сообщает Reuters.

Производством комплексов будет заниматься компания Raytheon Technologies. Официально о заключении соответствующего контракта будет объявлено во вторник, 6 декабря.

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Инфографика: НВ
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ЗРК NASAMS прибыли в Украину 7 ноября, сообщал министр обороны Украины Алексей Резников. По данным Пентагона, два зенитно-ракетных комплекса этого типа уже работают в Украине.

24 августа, в День независимости, Пентагон объявил о новом пакете помощи от США стоимостью почти $3 млрд, включающем еще шесть дополнительных батарей NASAMS и снаряды.

Представитель командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявлял, что системы ПВО NASAMS сбивают 100% крылатых ракет.

https://www.youtube.com/embed/ion8B0p5kfY
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Вооружение Поставки оружия ПВО Пентагон Война в Украине Война России против Украины ПВО Украины NASAMS

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