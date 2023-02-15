Президент Израиля пообещал поддержку народу Украины в войне с Россией 15 февраля, 16:54 Ицхак Герцог (Фото:REUTERS/Yves Herman)

Президент Израиля Ицхак Герцог заявил, что Израиль продолжит использовать ресурсы для помощи Украине в войне с Россией.

Об этом сообщает Kyiv Jewish Forum.

В частности, Герцог заверил, что Израиль поддерживает весь народ Украины в этой войне.

«Я разговаривал с президентом Зеленским и выразил свою поддержку народу Украины и его руководству», — заявил президент Израиля.

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В нынешнем году Kyiv Jewish Forum-2023 проходит под лозунгом Stand with Ukraine. Традиционно форум собирает президентов Украины и Израиля, представителей парламентов и правительств.

6 февраля глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что ждет визита израильского министра иностранных дел Эли Коэна в Киев для «откровенного разговора за закрытыми дверями».

Официально Израиль осудил российское вторжение в Украину, предоставляет гуманитарную помощь, но не оружие. Газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, помогающими в борьбе с иранскими дронами-камикадзе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов передать Украине "военные вещи".