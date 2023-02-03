Премьер Израиля Нетаньяху заявил Макрону о готовности предоставить Украине «военные вещи» — СМИ 3 февраля, 16:35 Биньямин Нетаньяху и Эммануэль Макрон (Фото:REUTERS/Benoit Tessier)

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил о готовности предоставить Украине «военные вещи». Об этом сообщает The Times of Israel со ссылкой на чиновника, знакомого с переговорами.

Как пишет издание, глава израильского правительства подчеркнул, что «не может зайти слишком далеко, чтобы не спровоцировать Россию». В офисе Нетаньху комментировать разговор отказались.

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На брифинге премьер Израиля сказал, что «объяснил нашу политику, он [Макрон] хорошо знает этот вопрос». О возможной поездке министра иностранных дел Эли Коэна в Киев, о которой ранее писали СМИ, он не упоминал.

Говоря о посредничестве между Украиной и Россией, Нетаньяху сказал Макрону, что об этом «слишком рано думать», и объяснил, что не будет настаивать на нем, пока обе страны, а также США не попросят его об этом, сообщает издание. Об этом премьер Израиля говорил ранее и в интервью CNN.

Также тогда он заявил, что готов рассмотреть возможность предоставления Киеву военной помощи — в частности, поставок системы ПРО Железный купол. Премьер подтвердил, что по просьбе США Израиль передал Украине 250 тысяч американских боеприпасов.

Официально Израиль осудил российское вторжение в Украину, предоставляет гуманитарную помощь, но не оружие. Газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, помогающими в борьбе с иранскими дронами-камикадзе.

