Кулеба ждет главу МИД Израиля в Киеве для «откровенного разговора за закрытыми дверями» 6 февраля, 21:25 Эли Коэн (Фото:REUTERS/Ronen Zvulun)

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ждет визита израильского министра иностранных дел Эли Коэна в Киев для «откровенного разговора за закрытыми дверями».

«Мы ждем визита моего коллеги, министра иностранных дел Израиля, который по моему приглашению прибудет в Киев. Уже здесь будем откровенный разговор за закрытыми дверями, в безопасной среде относительно того, как дальше будет развиваться сотрудничество между нашими странами», — сказал министр в эфире телемарафона.

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Кулеба напомнил, что у Киева есть списки нужного ВСУ оружия, рассчитанные под каждую страну, исходя из возможностей той или иной страны. Он подтвердил, что такой список был передан Израилю и другим странам.

«У нас равноправные с Израилем отношения, мы готовы открыть диалог с новым правительством Израиля без предпосылок», — подчеркнул он.

Официально Израиль осудил российское вторжение в Украину, предоставляет гуманитарную помощь, но не оружие. Газета The New York Times писала о том, что Иерусалим тайно помогает Киеву своими разведданными. В частности, сведениями, помогающими в борьбе с иранскими дронами-камикадзе.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном заявил, что готов передать Украине "военные вещи".