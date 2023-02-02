Подготовка уже идет. Израиль будет активно вовлечен в послевоенное восстановление Украины — посол

2 февраля, 11:28
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Михаэль Бродский (Фото:www.facebook.com/IsraelinUkraine?locale=uk_UA)

Михаэль Бродский (Фото:www.facebook.com/IsraelinUkraine?locale=uk_UA)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль будет активно вовлечен в послевоенное восстановление Украины.

«Израиль будет активно вовлечен в послевоенное восстановление Украины, и подготовка к этому продолжается уже сегодня. Украина после войны должна быть готова создать условия для привлечения израильского бизнеса и инвестиций», — сказал он UA.NEWS.

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По словам дипломата, Израиль развивал свое общество и экономику в условиях войны и постоянных угроз безопасности страны.

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"Однако нам удалось сохранить демократию, развить экономику и высокие технологии. Конечно, нельзя сравнивать ситуацию в Украине и Израиле, но можно использовать израильский опыт для того, чтобы Украина продолжала развиваться, несмотря на внешние угрозы», — сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что готов рассмотреть возможность стать посредником между Украиной и Россией, если об этом попросят обе страны, а также США.

https://www.youtube.com/watch?v=uD1QxTNrqA4
Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Израиль Война России против Украины послевоенное строительство

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