Подготовка уже идет. Израиль будет активно вовлечен в послевоенное восстановление Украины — посол 2 февраля, 11:28 Михаэль Бродский (Фото:www.facebook.com/IsraelinUkraine?locale=uk_UA)

Посол Израиля в Украине Михаэль Бродский заявил, что Израиль будет активно вовлечен в послевоенное восстановление Украины.

«Израиль будет активно вовлечен в послевоенное восстановление Украины, и подготовка к этому продолжается уже сегодня. Украина после войны должна быть готова создать условия для привлечения израильского бизнеса и инвестиций», — сказал он UA.NEWS.

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По словам дипломата, Израиль развивал свое общество и экономику в условиях войны и постоянных угроз безопасности страны.

"Однако нам удалось сохранить демократию, развить экономику и высокие технологии. Конечно, нельзя сравнивать ситуацию в Украине и Израиле, но можно использовать израильский опыт для того, чтобы Украина продолжала развиваться, несмотря на внешние угрозы», — сказал он.

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что готов рассмотреть возможность стать посредником между Украиной и Россией, если об этом попросят обе страны, а также США.