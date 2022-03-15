Ермак о введенных Израилем ограничениях для украинцев: Недружественный шаг, который требует немедленного исправления

15 марта, 18:02
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Андрей Ермак (Фото:Андрей Ермак / Facebook)

Андрей Ермак (Фото:Андрей Ермак / Facebook)

Глава Офиса президента Андрей Ермак прокомментировал введенные Израилем ограничения на въезд для граждан Украины. Он назвал такое решение недружественным шагом и призвал отменить нововведения.

Он отметил, что такие действия Израиля вызывают недоумение.

«Мы благодарны Израилю за те усилия, которые он прилагает для достижения мира в Украине. Однако последние решения израильского руководства, направленные на ограничение приема украинцев, мягко говоря, вызывают недоумение. Считаем приостановление безвиза и внедрение системы электронных разрешений МВД на въезд в Израиль для граждан Украины недружественным шагом, который требует немедленного исправления», — отметил Ермак.

Он добавил, что такие шаги Израиля вредят интересам Украины. Он призвал Израиль и других партнеров прислушиваться к народу, который поддерживает Украину.

«Напомню всем нашим партнерам: ваши народы давно и четко показывают и говорят, что вам надо делать. Увидьте и услышьте своих избирателей. Они сделали свой выбор. Они поддерживают Украину. Они с нами. А вы?» — подчеркнул глава ОПУ.

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4827171237336720&id=100001316744918
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Израиль Российская агрессия Безвизовый режим Украина-Израиль Офис президента Украины Андрей Ермак Война России против Украины

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