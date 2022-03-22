«Важные переговоры по прекращению огня». Премьер Израиля поручил спецслужбам подготовить его возможный визит в Киев 22 марта, 03:41 Цей матеріал також доступний українською Нафтали Беннет (Фото:Menahem Kahana / Pool via REUTERS)

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет поручил спецслужбам страны подготовиться к возможному визиту в Киев. Отмечается, что это будут «важные переговоры по прекращению огня».

Об этом пишет The Times of Israel.



Отмечается, что пока неясно, когда такой визит может состояться. В то же время разговоры об этом в израильском правительстве активизировались после призыва украинских властей организовать поездку, чтобы продемонстрировать поддержку.

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Сообщается, что сотрудники службы безопасности Израиля полагают, что такой визит станет «кошмаром безопасности», учитывая постоянные российские бомбардировки.

Израильские официальные лица также сообщили украинским коллегам, что Беннетт не поедет в Киев для фотосессии и посетит столицу Украины только в том случае, если стороны будут близки к достижению мирного соглашения. Так он хочет помочь договоренностям дойти до финиша.

Россия и Украина после начала полномасштабной войны РФ против нашего государства провели три этапа переговоров на территории Беларуси — 28 февраля, 4 и 7 марта. После этого переговоры перешли в дистанционный формат и проводятся регулярно.

По словам участника украинской переговорной делегации, советника главы Офиса президента Михаила Подоляка, позиция страны-агрессора на переговорах в последнее время смягчилась, а через несколько недель стороны могут начать работу над организацией встречи Зеленского с Путиным. Они могут встретиться, как только украинская и российская делегации закончат работу над документами.

Президент Владимир Зеленский в воскресенье, 20 марта, выступил перед парламентом Израиля. Он сравнил вторжение РФ в Украину со Второй мировой войной и напомнил о нерешительности страны по ряду вопросов.

Президент Украины напомнил о том, как российские ракеты ударили по Бабьему Яру и Умани, а также об ограничениях на въезд в Израиль — страна просит предварительную регистрацию на разрешение на вылет для украинцев.

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