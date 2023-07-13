Саммит НАТО стал еще одним крупным поражением России, однако Кремль пытается это затмить — ISW о более широких последствиях событий в Вильнюсе 13 июля, 09:24 Владимир Зеленский, генсек НАТО Йенс Столтенберг и лидеры стран Альянса на саммите НАТО (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Вильнюсский саммит НАТО заложил основу для дальнейшего увеличения западной помощи Украине в сфере безопасности, а для России стал очередным поражением и свидетельством того, насколько далеко война отбросила Кремль от первоначальных ее целей.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

Комментируя итоги саммита НАТО и декларацию о гарантиях безопасности для Украины от стран G7, аналитики ISW отмечают, что этот общий рамочный документ обещает немедленные шаги для быстрого предоставления Украине всей необходимой поддержки в случае нового нападения РФ в будущем, но не уточняет, как эта поддержка будет выглядеть. Кроме того, хотя президент Украины Владимир Зеленский заявил, что договоренности, достигнутые на саммите НАТО, означают, что Украина получит формальные гарантии безопасности, пока ни договоренности в рамках НАТО, ни G7 таких гарантий не дают. Впрочем, подтверждают в ISW, «на саммите НАТО Украина достигла значимых соглашений, которые усилят ее долгосрочную поддержку Западом». «Эти соглашения, вероятно, будут служить основой для потенциального увеличения помощи Запада для Украины в области безопасности», — считают эксперты Института.

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Они отдельно подчеркивают, что во время второго дня саммита НАТО 12 июля Украина достигла дополнительных результативных двусторонних соглашений в сфере безопасности и обороны, в частности со Швецией, Австралией, Великобританией, Норвегией, Японией, Францией.

Российское информационное пространство продолжает демонстрировать в целом сдержанную реакцию на саммит НАТО, констатируют аналитики ISW. Многие российские источники утверждали, что они якобы давно имели доступ к планам саммита, а потому ни одна из достигнутых договоренностей не стала неожиданностью. Российские «военкоры» также пытались утверждать, что саммит был «провалом» для Украины, поскольку Киев не добился немедленного членства в НАТО. Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что участники саммита действовали «предсказуемо», а потому, поскольку Запад будет продолжать оказывать Украине военную помощь, Россия продолжит преследовать цели своей «спецоперации», одной из которых он назвал отказ Украины от вступления в Альянс. Представитель Кремля Дмитрий Песков выступил с типичной кремлевской риторикой, заявив, что предоставление «гарантий безопасности» Украине «Большой семеркой» является «потенциально очень опасным» и якобы посягает на интересы безопасности России.

Однако этот приглушенный ответ России не отражает настоящую реальность: саммит продемонстрировал, насколько далеко вторжение в Украину отбросило РФ от тех целей, ради которых, как утверждает Кремль, Москва начала войну. Одним из заявленных требований Кремля перед вторжением было предотвращение расширения НАТО, отказ Альянса от предыдущих раундов расширения и «оттеснение» НАТО от российских границ. Кремль постоянно повторял эту цель на протяжении всей войны. Однако теперь отсутствие широкого резонанса в российском информационном пространстве относительно событий на саммите НАТО, а также относительно вступления Финляндии и согласия Турции разблокировать вступление Швеции свидетельствует о том, что Кремлю пришлось «проглотить» эти поражения, и теперь он стремится не «зацикливаться» на них. Многие российские источники пишут о саммите НАТО в безэмоциональной и приглушенной манере, которая не соответствует тому более широкому поражению, которое саммит на самом деле представляет для довоенных целей России, констатируют в ISW.

Бывший офицер ФСБ, ярый националист и военный преступник Игорь Гиркин заявил, что некоторые члены ближайшего окружения Владимира Путина якобы могут подтолкнуть его к прекращению войны, чтобы свергнуть диктатора. Гиркин утверждает, что мятеж Евгения Пригожина на самом деле удался, в результате чего произошло перераспределение власти согласно планам покровителей Пригожина, которыми Гиркин предлагает считать первого заместителя главы Администрации президента РФ Сергея Кириенко, миллиардера и личного банкира Путина Юрия Ковальчука и его близких друзей, бизнесменов Аркадия и Бориса Ротенбергов. Гиркин утверждал, что члены т.н. «кооператива Озеро» — неформальное объединение ближайшего окружения Путина — хотят оттеснить диктатора в пользу одного из своих членов, например Пригожина или Кириенко. Гиркин также считает, что для этого «кооператив Озеро» якобы планирует диверсии и саботаж российских военных операций, военно-промышленного комплекса и в области контроля над тыловыми районами, чтобы заставить Путина понять, что он должен признать поражение в войне. Гиркин предупредил, что под ударами участников «кооператива Озеро» могут оказаться Минобороны РФ, секретарь Совбеза Николай Патрушев, ФСБ России и другие структуры.

Другие выводы аналитиков ISW за прошедшие сутки:

12 июля украинские войска продолжали контрнаступательные операции по меньшей мере на трех участках фронта и, как сообщается, достигли успехов на некоторых участках.



Министерство обороны России заявило, что ЧВК Вагнера почти полностью передала вооружение и военную технику Минобороны.



Российские и украинские силы осуществили ограниченные наземные атаки вдоль линии Купянск-Сватово.



Продолжаются боевые действия в районе Кременной, где, как сообщается, оккупанты достигли ограниченных успехов.

Украинские войска продолжали контрнаступательные действия в районе Бахмута.

Российские и украинские войска осуществили наземные удары на линии Авдеевка-Донецк.