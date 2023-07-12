Страны Северной Европы присоединятся к G7 в вопросе гарантий безопасности для Украины — заявление 12 июля, 21:47 Лидеры G7 представляют декларацию о поддержке Украины, Вильнюс, 12 июля 2023 года (Фото:REUTERS/Kevin Lamarque)

Дания, Финляндия, Исландия, Норвегия и Швеция присоединятся к странам G7 в вопросе гарантий безопасности для Украины. Речь идет о предоставлении военной техники, обучении военных и финансовой поддержке.

«Вместе с партнерами мы намерены развивать рамки обязательств и договоренностей, учитывая широкий спектр потребностей — от предоставления современной военной техники до инициатив по обучению военных и поддержки устойчивости», — говорится в заявлении.

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Также страны Северной Европы намерены способствовать долгосрочной безопасности Украины, сдерживать будущую российскую агрессию, укреплять экономическую стабильность и устойчивость Украины, а также оказывать техническую и финансовую поддержку для удовлетворения насущных потребностей Киева.

«Мы будем продолжать эту работу без дальнейших проволочек. Мы обязуемся поддерживать Украину, которая защищает свой суверенитет и территориальную целостность, восстанавливает свою экономику, защищает своих граждан и продвигает свою повестку дня реформ, поскольку она стремится к интеграции в евроатлантическое сообщество», — говорится в тексте заявления.

Ранее страны G7 объявили о долгосрочных обязательствах по безопасности Украины, в частности о поставках оружия. План направлен на то, чтобы помочь Киеву «построить армию, способную защитить себя и сдержать наступление в будущем».

Обязательства будут включать поставки «современного военного оборудования на суше, в воздухе и на море», обучение украинских сил, обмен разведданными и помощь в киберзащите.

В обмен на это Киев обяжется провести реформы, в частности, судебной системы и в сфере гражданского контроля над армией.