Италия арестовала «яхту Путина», которая стоит $700 млн 7 мая, 04:26 Цей матеріал також доступний українською Яхта Шехерезада (Фото:YouTube/Алексей Навальный)

Власти Италии арестовали 140-метровую люксовую яхту Шехерезада (Scheherazade), которая стоит 700 миллионов долларов. Ее владельцем, как установили журналисты-расследователи, является российский диктатор Владимир Путин.

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Об аресте яхты в ночь на 7 мая сообщило министерство экономики и финансов Италии.





Шехерезада была на ремонте в местном порту Марина-ди-Каррара в области Тоскана.



Итальянский Минфин заявил, что у яхты обнаружены «значительные экономические и деловые связи» с высокопоставленными лицами в российском правительстве и людьми, находящимися под санкциями Европейского Союза. О ком именно идет речь, не сообщается. В то же время итальянские власти признали, что действия владельцев судна «подрывают или угрожают территориальной целостности, суверенитету и независимости Украины».



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О том, что Шехерезада может принадлежать Путину или кому-нибудь из ближайшего окружения российского диктатора, в начале марта писала The New York Times. Владелец судна официально неизвестен - в документах указан оффшор с Маршалловых островов.



Но впоследствии расследователи из команды российского политика Алексея Навального установили, что люксовая яхта принадлежит именно Путину. Об этом свидетельствует тот факт, что на судне работают сотрудники Федеральной службы охраны (ФСО) России – ведомства, которое прежде всего заботится о охране президента РФ.



К тому же, Шехерезадой друзья и близкие называют бывшую гимнастку Алину Кабаеву, которую считают любовницей Путина. По данным западных СМИ, она – мать детей российского диктатора.



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