Кабаева родила Путину двух сыновей в 2015 и 2019 — швейцарская газета SonntagsZeitung 1 мая, 14:56 Цей матеріал також доступний українською Путин и Кабаева якобы имеют двух общих детей (Фото:spletnik.ru)

Швейцарская газета Sonntags Zeitung пишет, что гимнастка и экс-депутат Госдумы РФ Алина Кабаева, которую называют любовницей российского диктатора Владимира Путина, якобы родила от него двух сыновей.

Война России против Украины — главные события 1 мая

Как пишет издание, первый мальчик (по другим данным двойня) родился в 2015 году, второй - через четыре года, в 2019 году. Газета ссылается на знакомого врача из России, которая уже более 30 лет проживает и работает в Швейцарии, и, как утверждается, оба раза принимала роды. Эта женщина, как пишет газета, якобы знакома с Путиным с юношества и имеет с ним доверительные отношения. Врач якобы работала в швейцарской клинике SantAnna, на сайте которой размещается реклама родовых услуг в частности для российских клиентов.

Видео дня

По данным издания, первые роды Кабаевой проходили в клинике швейцарского кантона Тичино в городе Лугано в режиме строжайшей секретности. Вторые – уже в России, таким было решение Путина. Гинеколог специально ездила в Москву, чтобы помочь родиться младшему сыну российского диктатора. Издание отмечает, что слухи о том, что Путин присутствовал на родах, неправдивы.

Утверждается, что во время обеих беременностей Кабаева несколько раз приезжала в Лугано. Примечательно, что оба раза беременная гимнастка пряталась от общественности в Швейцарии. Она проживала либо на вилле врача в элитной коммуне Коллина д'Оро, либо в отеле Principe Leopoldo.



Источник издания описал Кабаеву как «приятную и прямолинейную». По его данным, на приемы к врачу она ходила без охранников. Иногда ее сопровождали родственники – мать и сестра.



Швейцарское издание не получило комментарии представителей Кабаевой или Путина.

38-летней гимнастке Алине Кабаевой часто приписывают отношения с российским диктатором Владимиром Путиным. С 2001 года Кабаева была членом путинской партии Единая Россия, а в 2007 году стала депутатом российской Госдумы. В 2014 году Кабаева стала гендиректором Национальной медиа группы – одной из крупнейших пропагандистских медиа-компаний России. По данным СМИ, ее годовая зарплата состовляла почти 10 миллионов евро.

Личную жизнь Путина держат за семью замками, и официально в РФ не комментируют его отношения с Кабаевой и не подтверждают информацию об общих детях.

По данным СМИ, с начала полномасштабной войны России против Украины 24 февраля 2022 года Кабаева якобы вместе с детьми прячется в Швейцарии. Гимнастка также остается близкой Кремлю идеологически. В частности, она осудила спортивные санкции против России.

Wall Street Journal писало, что США якобы собирались ввести санкции против Кабаевой, но в последний момент передумали, опасаясь, что Путин отреагирует еще более агрессивно.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.