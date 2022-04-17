В Турции «спряталась» от конфискации яхта Дерипаски 17 апреля, 02:00 Цей матеріал також доступний українською Яхта Clio у берегов Турции (Фото:REUTERS/Yoruk Isik)

В турецкий курортный город Гечек прибыла 73-метровая яхта Clio, которую связывают с российским олигархом Олегом Дерипаской.

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Об этом сообщает Reuters.

Очевидцы сообщили, что яхта под флагом Каймановых островов зашла в бухту города днем в субботу, 16 апреля.

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Отмечается, что Clio стала третьей яхтой российских олигархов, нашедшей убежище в турецких портах после введения санкций и начала процесса ареста имущества российских олигархов в ряде стран.

В конце марта яхты Eclipse и Solaris, связанные с российским олигархом Романом Абрамовичем, были обнаружены в турецких портах Мармарис и Бодрум.

Ранее журналисты Центра исследований коррупции и организованной преступности (OCCRP) нашли у российских чиновников и олигархов активы в Европе на $17,5 млрд. У Дерипаски виллы и офисы на Кипре и Сардинии, у семьи Абрамовича — дома в Лондоне, у Шувалова — вилла в Тоскане.

Как удалось выяснить журналистам, в 2016 году российский олигарх Олег Дерипаска приобрел недвижимость на Кипре, чтобы получить гражданство страны — виллу на острове Пафос за $650 тысяч и коммерческий объект в Лимассоле стоимостью $3 млн.

Также у российского олигарха есть коммерческая недвижимость в Люксембурге — строительство офисной башни в квартале Бельваль ведет компания Strabag, где Дерипаска — основной акционер.

Также у олигарха есть три виллы на Сардинии в прибрежной зоне Коста-Смеральда общей стоимостью в почти $410 млн. Этими объектами он владеет через цепочку компаний, в том числе с Британских Виргинских островов.

Бывшая жена олигарха Полина Юмашева владеет долей в маркетинговой фирме Buro.Global в Лондоне.

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