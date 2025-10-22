Премьер Швеции показал Зеленского в кабине Gripen, посольство Стокгольма вспомнило известный мем

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон в среду, 22 октября, опубликовал в соцсети X фото, на котором президент Украины Владимир Зеленский сидит в кабине истребителя Gripen .

«Сейчас посадка», — подписал фотографию премьер-министр Швеции.

Посольство Швеции в Украине в Facebook вспомнило известный мем, опубликовало кота на истребителе и подписало фото цитатой «Самолеты летят».

Вероятно, там имели в виду вырванную из контекста фразу Зеленского: «Самолеты летят, будем всех бомбить!», которая впервые прозвучала в 2020 году.

На платформе X посольство опубликовало похожую картинку, но с шиба-ину — мемным символом сообщества NAFO, поддерживающего Украину. В комментариях пользователи радуются и хвалят Швецию.

Ранее Зеленский заявил о подписании со Швецией письма о намерениях по сотрудничеству в сфере развития воздушных возможностей. Шведский премьер отметил, что это соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество, а не конкретные поставки сейчас.

Украинский президент отметил, что это соглашение предоставит Украине возможность получить серьезный флот истребителей Gripen.

Владимир Зеленский 22 октября посетит Швецию и встретится с премьером Ульфом Кристерссоном в городе Линчепинг, где расположены оборонные предприятия фирмы Saab, производителя истребителя JAS 39 Gripen.