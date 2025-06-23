Спутниковые снимки показывают шесть отверстий в скале, где бомбы, вероятно, проникли в гору (Фото: MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS)

Об этом сообщает New York Times ссылаясь на двух израильских чиновников, знакомых с данными разведки.

Как сказано в материале, иранцы вывезли 400 килограммов урана, обогащенного до 60%, что является чуть меньше чем 90%, которые обычно используются в ядерном оружии.

Эти запасы урана хранились глубоко внутри другого ядерного комплекса, неподалеку от Исфахана. Генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщил, что в последний раз его команды инспекторов видели топливо примерно за неделю до того, как Израиль начал атаки на Иран.

Как отметил Гросси в интервью телеканалу CNN 22 июня, «Иран не скрывает, что защищал свои запасы». Позже, когда у гендиректора МАГАТЭ уточняли, имел ли он в виду, что запасы урана были перемещены, он ответил «да».

Как сообщает газета, запасы урана хранятся в специальных бочках, которые достаточно малы, чтобы поместиться в багажниках 10 авто.

NYT пишет, что в таком случае Исфахан мог быть не единственным местом, из которого иранцы пытались вывезти оборудование и топливо.

Спутниковые снимки туннелей, ведущих к горе Фордо, сделанные компанией Maxar Technologies за несколько дней до удара США, фиксируют 16 грузовиков, расположенных у входа. В анализе, проведенном Центром открытых источников в Лондоне, предполагается, что Иран мог готовить объект к возможному удару.

Пока непонятно, что именно и вообще было ли что-то вывезено. Как сообщает NYT, гигантские центрифуги для обогащения урана соединены трубами и прикреплены болтами к цементному полу. По словам одного американского чиновника, полностью вывезти оборудование из Фордо после начала израильских атак было бы невозможно.

Как пишет NYT, вице-президент США Джей Ди Вэнс и Рафаэль Гросси признали, что местонахождение иранских запасов урана остается неизвестным.

18 июня агентство Bloomberg писало, что, по словам Гросси, местонахождение урана неизвестно, поскольку Тегеран предупреждал о перемещении запасов в случае нападения Израиля.

Также МАГАТЭ не может проверить местонахождение иранских запасов, поскольку военная операция Израиля мешает работать инспекторам.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где расположены установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимыми убытками». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

В Сети появились спутниковые снимки иранского ядерного объекта Фордо после атаки США, согласно которым центрифуги для обогащения урана, размещавшиеся глубоко под землей, вероятно, серьезно повреждены или разрушены.