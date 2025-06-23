Министр иностранных дел Исламской Республики Иран Аббаса Арагчи в Кремле во время встречи с российским диктатором Владимиром Путиным, 23 июня 2025 года (Фото: Скриншот видео / Кремль. Новости / Telegram)

Верховный лидер Ирана направил министра иностранных дел Аббаса Арагчи в Москву, чтобы попросить российского диктатора Владимира Путина о дополнительной помощи после ударов США по ядерным объектам Тегерана .

Об этом в понедельник, 23 июня, сообщает агентство Reuters, анализируя визит Арагчи в российскую столицу.

Журналисты агентства сообщают со ссылкой на высокопоставленного источника, что иранский министр должен передать Путину письмо верховного лидера Ирана Али Хаменеи с просьбой о поддержке.

По данным иранских источников, Тегеран на данный момент не доволен уровнем поддержки со стороны Москвы. По их словам, Иран хочет, чтобы Путин сделал больше, при этом собеседники агентства не уточнили, какую именно помощь хотела бы получить Тегеран от Кремля.

Reuters напоминает, что Москва неоднократно заявляла о готовности выступить посредником между США и Ираном. Россия является давним союзником Тегерана и участвует в переговорах по ядерной программе. Также Москва была одной из сторон соглашения, от которого Дональд Трамп отказался во время своего первого срока в 2018 году.

Однако Путин, четвертый год ведя полномасштабную войну против Украины, не спешит демонстрировать готовность вступать в конфронтацию с США из-за Ирана. В свою очередь президент США Дональд Трамп стремится восстановить диалог с РФ, резюмирует Reuters.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

В Сети появились спутниковые снимки иранского ядерного объекта Фордо после атаки США, согласно которым центрифуги для обогащения урана, которые размещались глубоко под землей, предположительно серьезнопо вреждены или разрушены.