США в результате ударов по иранскому ядерному объекту в Фордо нанесли ему значительный ущерб. Однако масштаб ущерба еще предстоит определить.

Об этом заявил премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху, сообщает CNN.

«Мы проанализируем ситуацию. И в любом случае мы обеспечим, чтобы от этих ядерных объектов не исходила угроза», — подчеркнул премьер во время пресс-конференции.

Глава правительства также сообщил, что операция США не сопровождалась никакими политическими условиями.

По его словам, Израиль не обязывался прекращать боевые действия в секторе Газа в обмен на американские удары по ядерной инфраструктуре Ирана.

«Президент Трамп не выдвигал никаких условий. Это не характер наших отношений, должен сказать. Мы говорим откровенно. Мы говорим как друзья, настоящие друзья. И он — великий лидер. Он принимает решения для Америки», — отметил Нетаньяху.

Глава правительства также добавил, что был предупрежден о начале операции: «Это вполне естественно. Так же, как он заранее знал, когда мы будем действовать, мы знали заранее, когда будет действовать он».

В ответ на вопрос CNN о местонахождении запасов обогащенного урана объемом 400 килограммов, Нетаньяху отметил, что Израиль имеет «интересную развединформацию» о возможном местонахождении.

«Мы внимательно это отслеживаем. Могу сказать, что это важный компонент ядерной программы. Не единственный и недостаточный, но важный. И у нас есть интересная разведка по этому поводу… Извините, я не могу поделиться ею с вами», — добавил Нетаньяху.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.