Спутниковые снимки показывают шесть отверстий в скале, где бомбы, вероятно, проникли в гору (Фото: MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS)

Фото Maxar Technologies опубликовало агентство Reuters.

Спутниковые фото указывают на то, что атака США на Фордо предположительно серьезно повредила или разрушила центрифуги для обогащения урана, которые размещались глубоко под землей.

«Они просто пробили ее этими MOPs. Я бы ожидал, что объект, вероятно, сгорел», — сказал Дэвид Олбрайт, бывший инспектор ООН по ядерной безопасности, возглавляющий Институт науки и международной безопасности, имея в виду бомбы Massive Ordnance Penetrator, которые используются для уничтожения бункеров.

Фото: MAXAR TECHNOLOGIES/Handout via REUTERS

Научный сотрудник CNA Corporation Декер Эвелет, который специализируется на спутниковых снимках, однако отмечает, что подтверждение разрушений под землей не удалось установить. По его данным, в бункере могут содержаться сотни центрифуг, «слишком глубоко закопанный, чтобы мы могли оценить уровень повреждений на основе спутниковых снимков».

Спутниковые снимки показывают шесть отверстий в скале, где бомбы, вероятно, проникли в гору, и под которыми, как считается, находится зал, где находятся центрифуги.

Генерал Дэн Кейн, председатель Объединенного комитета начальников штабов США, сказал, что первоначальные оценки указывают на то, что объекты получили чрезвычайно серьезные повреждения, но отказался делать предположения относительно того, остались ли какие-то ядерные объекты неповрежденными.

Удары США по ядерным объектам Ирана: что известно

В ночь на 22 июня по киевскому времени президент США Дональд Трамп объявил об авиаударах по трем ядерным объектам на территории Ирана. По его словам, американские военные атаковали объекты в Фордо и Натанзе, где расположены заводы по обогащению урана, а также в Исфахане, где находятся установки по конверсии урана и производство центрифуг.

Трамп заявил, что целью ударов США было «уничтожить мощности Ирана по обогащению урана и остановить ядерную угрозу».

По данным CNN, США нанесли авиаудары по Ирану с американских бомбардировщиков B-2. Источники телеканала также сообщили, что для ударов по ядерным объектам Ирана США применили управляемые противобункерные авиационные бомбы GBU-57. Это первый известный случай применения таких бомб для военной операции.

Впоследствии в Пентагоне раскрыли детали ударов США. Председатель Объединенного комитета начальников штабов США Дэн Кейн во время брифинга рассказал, что операция, направленная против ядерных объектов в Иране называется Midnight Hammer (Полуночный молот). По его словам, американские военные применили около 75 единиц «высокоточного управляемого оружия», в том числе 14 «массивных ракет-пробивателей», также известных как «разрушители бункеров».

Организация по атомной энергии Ирана заявила о намерении продолжить ядерную программу, несмотря на атаки на свои объекты со стороны США и Израиля. Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи пригрозил, что прямое участие США в боевых действиях может обернуться для Вашингтона «непоправимым ущербом». Он уверяет, что американцы «понесут более серьезные потери, чем те, которые были в прошлом».

ЦАХАЛ сообщил, что утром 22 июня Иран запустил около 20−30 баллистических ракет в направлении Израиля.