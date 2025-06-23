Два ключевых вопроса после удара США по Ирану

1. Природа и масштаб ответа правящего режима в Иране.

2. Дальнейшие шаги администрации Трампа.

1. Силы США в регионе Ближнего Востока станут, наиболее вероятно, целью Ирана. Ответом может быть либо прямой ракетный удар из Ирана по базам США, либо опора на прокси для провокаций. И тот, и другой инструменты ослабли до определенной степени из-за действий Израиля. Насколько? Это открытый вопрос.

Любые масштабные действия Ирана в Ормузском проливе здесь и сейчас, которые помешают экспорту нефти из региона, могут настроить сторонних наблюдателей против Ирана. Такое трудно будет продать более широкому миру. По меньшей мере, сейчас.

2. Далее, пропорционально действиям Ирана, администрация Трампа будет определять масштаб и качество дальнейших вооруженных действий США в отношении Ирана. Пока что действия США носят ограниченный характер — ядерная инфраструктура. Но имея три авианосца в регионе и доминирование в воздухе можно расширять спектр и масштаб задач — сначала, уничтожение всей военной инфраструктуры Ирана, а дальше просто инфраструктуры (если этого будет недостаточно). Именно такой была эволюция ударов по Сербии в 1999 году.

Ограниченная операция сама по себе может перерасти в операцию цель которой — это смена режима в Тегеране. Хотя, если ты уничтожаешь инфраструктуру жизнеобеспечения, то кто знает, как гражданские будут реагировать. То есть — будут ли ненавидеть больше правящий режим или тех, кто уничтожает инфраструктуру.

Если это все затягивается с расширением масштаба ударов США, но без того, чтобы режим в Иране упал/пошел на договоренности по ограничению ядерной программы, то вот тогда интересно, как будут стороны выходить из ситуации. Те же хуситы в Йемене выдержали многочисленные воздушные и ракетные удары в течение последних 10 лет.

Наземная операция США исключена — это уничтожит политическую коалицию вокруг Трампа. Хотя у США есть всегда опция сказать «Мы на годы откатили ядерную программу Ирана и военную инфраструктуру, поэтому можем уходить».

Но это пока — один из сценариев будущего. Сейчас ключевые индикаторы — это ответ Ирана на действия США, и дальше возможный масштаб и качество действий США.

