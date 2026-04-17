Открытие Ормузского пролива: Трамп заявил, что морская блокада все равно будет продолжаться

Президент США Дональд Трамп заявил, что, хотя Ормузский пролив и открылся для коммерческих рейсов , США и в дальнейшем будут блокировать все морские перевозки в иранские порты или из них.

Об этом Трамп написал в собственной соцсети Truth Social в пятницу, 17 апреля.

Фото: Truth Social/скриншот

«Ормузский пролив полностью открыт и готов к ведению бизнеса и полному проходу, но морская блокада будет оставаться в полной силе в отношении Ирана до тех пор, пока наше соглашение с Ираном не будет завершено на 100%. Этот процесс должен происходить очень быстро, поскольку большинство пунктов уже согласовано», — написал Трамп.

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Так же 17 апреля Иран сообщил, что открывает Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем, согласованного 16 апреля.

14 апреля в Вашингтоне состоялись первые за много лет прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана при посредничестве США.

Что касается Ормузского пролива, то 8 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что согласился приостановить бомбардировки Ирана на две недели при условии немедленного открытия Ормузского пролива. Впоследствии Верховный совет национальной безопасности Ирана подтвердил соглашение о двухнедельном прекращении огня с США.

Однако уже 12 апреля вице-президент США Джей Ди Вэнс сообщил, что переговоры с Ираном в Исламабаде завершились безрезультатно. Трамп после этого заявил, что США заблокируют Ормузский пролив и будут перехватывать все суда, которые «оплатили сбор Ирана».

14 апреля, по информации агентства Bloomberg, танкер, находящийся под санкциями США и связанный с Китаем, вышел из Ормузского пролива в Оманский залив, испытав таким образом американскую блокаду.