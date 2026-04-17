Иран открыл Ормузский пролив для всех судов во время перемирия Израиля с Ливаном

Иран открыл Ормузский пролив на время действия режима прекращения огня между Ливаном и Израилем , который приняли 16 апреля. Об этом написал министр иностранных дел Ирана Сейед Аббас Аракчи в соцсети X в пятницу, 17 апреля.

«В соответствии с соглашением о прекращении огня в Ливане, проход для всех коммерческих судов через Ормузский пролив объявляется полностью открытым на оставшийся период прекращения огня по согласованному маршруту, как уже было объявлено Организацией портов и мореплавания Исламской Республики Иран», — говорится в сообщении.

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«Иран только что объявил, что Иранский [Ормузский] пролив полностью открыт и готов к свободному прохождению. Спасибо!», — написал впоследствии президент США Дональд Трамп.

16 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что Израиль и Ливан согласовали 10-дневное прекращение огня. По данным Reuters, режим тишины должен был вступить в силу в четверг в 17:00 по восточноамериканскому времени, а договоренность предусматривает паузу в наступательных действиях с возможностью дальнейших переговоров.

Несмотря на объявленное перемирие, в последние часы перед его стартом боевые действия резко усилились. Западные медиа сообщали об интенсивных израильских ударах по югу Ливана и ракетно-дронных атаках со стороны Хезболлы по северу Израиля. По данным ливанской стороны, накануне вступления в силу соглашения в результате новых ударов были погибшие и раненые.

17 апреля израильская армия сообщила об уничтожении пусковых установок, штабов и бойцов группировки накануне вступления в силу 10-дневной договоренности о прекращении огня.

Премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху ранее заявлял о намерении перейти к прямым переговорам с Ливаном по разоружению Хезболлы и нормализации отношений. В то же время международные партнеры призывают стороны соблюдать режим прекращения огня, подчеркивая высокие риски для гражданского населения.

14 апреля в Вашингтоне состоялись первые за много лет прямые переговоры между представителями Израиля и Ливана — при посредничестве США. Axios писало, что подобные прямые контакты между сторонами не проводились с 1990-х годов.

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По данным источников издания, на повестке дня переговоров Израиля и Ливана стояли три ключевых вопроса:

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прекращение огня и деэскалация боевых действий;

долгосрочное разоружение Хезболлы;

перспективы заключения более широкого мирного соглашения между Израилем и Ливаном.

Как сообщал Axios, в Госдепартаменте США отмечали, что переговоры являются прямым следствием эскалации действий Хезболлы и соответствующих военных операций Израиля. В то же время в Вашингтоне подчеркнули, что Израиль ведет войну именно против этой группировки, а не против Ливана как государства.