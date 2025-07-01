Сувалкский коридор и не только. Политолог назвал гибридные угрозы России для Балтии и Балкан

Надежды на то, что США рассорится с партнерами по Альянсу, рухнули, и это подталкивает Кремль к наращиванию гибридных попыток торпедировать НАТО, сказал в интервью Radio NV оппозиционный российский политолог Иван Преображенский.

По его мнению, в Москве крайне недовольны тем, как прошел саммит НАТО в Гааге, где США сохранили за собой роль гаранта безопасности Европы.

«Я думаю, что [Россия может организовать] какие-то гибридные угрозы против либо стран Балтии, либо стран Юго-Восточной Европы, на Балканах в первую очередь, где есть, кстати, члены НАТО, которые не входят в Европейский Союз; против которых удобнее организовывать в этом случае любые провокации. Соответственно, они на себе почувствуют эти угрозы в ближайшие месяцы, может быть, в начале следующего года, — отметил Преображенский. — Кремль постарается продемонстрировать, что в реальности НАТО по-прежнему слабая организация, которая не собирается никого при помощи силы защищать».

Есть очевидные точки вероятного кризиса, о которых известно с 2022—2023 года и о которых предупреждает западная разведка сегодня, напомнил эксперт.

«Россия может, например, под предлогом полублокады Калининградской области пустить через территорию Литвы, Польши в воздушном пространстве свои воздушные суда. Гражданские. Это военная угроза? Вроде бы, нет. Это гражданская угроза? Тоже нет, потому что неизвестно, что на этих самолетах бы перевозилось. И не пошли бы среди гражданских самолетов и военные. Более простые варианты, которые тоже прорабатываются, очевидно, о которых предупреждает немецкая, например, разведка, — это попытки взять под контроль — частичный или полный — Сувалкский коридор в Калининградской области», — прогнозирует политолог.

По его мнению, возможны провокации не только в воздухе и на суше, но и в море.

«Еще одна проблема — это российский теневой флот на Балтике, который Россия начала (и это уже верифицировано) защищать при помощи своих военных кораблей. Соответственно, не исключено, что какие-то столкновения возникнут там, и для гарантирования прохождения своих кораблей Россия может пытаться, например, высаживать десанты на острова в Балтийском море. Не исключено? Не исключено. Они могут быть не военные, они могут называться полицейской миссией, условно говоря, или вообще быть гражданскими моряками», — заявил Преображенский.

Параллельно, по его словам, Россия разжигает напряженность на Балканах — в Сербии, Боснии и Герцеговине, Косово, Северной Македонии.

«Там есть везде, что взрывать. И это можно взрывать своими силами, руками каких-то местных силовиков, боевиков. Даже руками местной оппозиции, которая может спровоцировать силовые сценарии в одной из балканских стран», — сказал политолог.

24−25 июня в Гааге состоялся саммит лидеров стран НАТО. Как сказано в итоговом заявлении саммита, члены НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов членов Альянса».

Генеральный секретарь Альянса Марк Рютте сказал в ходе саммита, что Россия остается самой значительной и прямой угрозой для НАТО, особенно учитывая поддержку, которую оказывают Москве Северная Корея, Китай, Иран и Беларусь.