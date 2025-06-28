Закрытая встреча «хороших парней». Как элита НАТО в Гааге кружила вокруг «папочки» Трампа и что это дало Украине — репортаж NV с саммита Альянса

28 июня, 14:29
Генсек НАТО Марк Рютте на саммите постоянно благодарил президента США Дональда Трампа (Фото: НАТО)

Генсек НАТО Марк Рютте на саммите постоянно благодарил президента США Дональда Трампа (Фото: НАТО)

Автор: Наталья Роп

Довольный Дональд Трамп, льстиво дипломатичный Марк Рютте, официальный Владимир Зеленский, тысячи военных и Patriot на боевом дежурстве, — NV описывает внутренний и тщательно прикрытый с неба, земли и моря мир самого дорогого саммита НАТО.

 — А вы слышали, что сказал Трамп о Зеленском? — эмоционально и с кривой усмешкой сказал один из балканских медийщиков, проходя мимо украинских журналистов на полях саммита НАТО в Гааге.

Последние синхронно подняли головы от компьютеров и уперлись взглядами в этого крепкого мужчину.

— Он сказал, что ваш президент — хороший парень, — продолжил он. — Но знаете, что? Сам Трамп — нехороший.

Где-то в эти минуты, в обед 25 июня, завершалась традиционная закрытая встреча лидеров стран НАТО с участием «нехорошего» президента США Дональда Трампа.

