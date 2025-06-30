Оппозиционный российский политолог, эксперт по странам Центральной и Восточной Европы, кандидат политических наук Иван Преображенский в интервью Radio NV — об оценке саммита НАТО в России и перспективе переговоров в Стамбуле.

— Многие дипломаты, политологи считают, что этот саммит НАТО был ударом или шоком, или глобальной пощечиной для российского диктатора Владимира Путина. Потому что он ожидал, что в НАТО все окончательно разругаются и Альянс распадется. Но Альянс продемонстрировал все с точностью, да наоборот. Как вы оцениваете эти последствия для Путина? Какие итоги для себе подвели в Кремле в результате саммита НАТО?

— Давайте посмотрим на эту ситуацию, что называется в прогрессии.

С одной стороны, безусловно, в Кремле не довольны тем, как прошел саммит. Они крайне недовольны тем, что европейским лидерам удалось при помощи лести и других способов (не важно) добиться лояльности со стороны [президента США] Дональда Трампа и подтверждения очень важных моментов — что США остаются в НАТО, что США не спешат выводить войска из Европы, что США по-прежнему готовы рассматривать военную поддержку Украины и так далее. И самое главное, что США остаются военным гарантом для всех членов НАТО, что Трамп говорил совершенно прямо и откровенно.

В Москве, конечно, надеялись, что европейцы поссорятся с американцами.