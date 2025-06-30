Президент США Дональд Трамп выступает во время пресс-конференции на саммите НАТО в Гааге, Нидерланды, 25 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Piroschka Van De Wouw)

На закрытом ужине во время саммита НАТО в Гааге лидеры пытались убедить президента США Дональда Трампа усилить экономическое давление на страну-агрессора Россию.

Об этом сказал президент Чехии Петр Павел в интервью CNN Prima News.

«Мы были очень сплочены и коллективно убеждали его, что пришло время значительно усилить экономическое давление на Россию. Не для того, чтобы Россия экономически развалилась — это не в наших интересах, — а для того, чтобы она поняла, что у нее просто нет другого выбора, кроме как действовать», — рассказал он.

Павел отметил, что Трамп пока что «оставался сдержанным». Однако, по его словам, президент США «осознает, что это очень функциональный инструмент».

Президент Чехии отметил, что во время ужина Трамп подчеркнул, что высокие пошлины США заставили Китай «изменить свою позицию».

«Я сказал: «Понимаете, это именно то решительное действие, которое сейчас надо предпринять в отношении России. Если Китай почувствовал это через месяц, то Россия с ее экономикой почувствует это, возможно, через неделю-две», — подчеркнул Павел.

Ранее сенатор-республиканец Линдси Грэм, который является автором законопроекта о 500% пошлин на товары из стран, торгующих с Россией, заявил, что президент Трамп впервые его поддержал.

24−25 июня в нидерландской Гааге состоялся саммит лидеров стран НАТО — первый под руководством Марка Рютте, нового генерального секретаря Альянса и экс-премьера Нидерландов.

В итоговом заявлении саммита, которое подписали 32 лидера, лидеры стран-членов НАТО решили смягчить формулировки по России. Нынешнее коммюнике получилось короче, чем обычно, из-за участия во встрече президента США Дональда Трампа.

Члены НАТО «подтверждают свои неизменные суверенные обязательства оказывать поддержку Украине, чья безопасность способствует нашей безопасности, и с этой целью будут включать прямые взносы на оборону Украины и ее оборонную промышленность при расчете оборонных расходов членов Альянса», говорится в заявлении.

На саммите генсек Альянса Марк Рютте сказал, что Россия остается самой значительной и прямой угрозой для НАТО, особенно учитывая поддержку, которую оказывают Москве Северная Корея, Китайская Народная Республика (КНР), Иран и Беларусь.