Германия стала крупнейшим донором Украины в Европе — Шольц
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
С начала полномасштабного вторжения России Германия стала крупнейшим донором Украины среди стран континентальной Европы.
Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире CNN.
«Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым крупным донором Украины в континентальной Европе. Тем или иным способом мы предоставили 14 млрд евро Украине в прошлом году», — заявил он.
По его словам, правительство Германии и в дальнейшем планирует оказывать Украине разноплановую помощь так долго, сколько это потребуется.
Накануне Олаф Шольц заявил, что в Украину поступят новые зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и системы Iris-T.