Германия стала крупнейшим донором Украины в Европе — Шольц

6 марта, 03:56
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Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

С начала полномасштабного вторжения России Германия стала крупнейшим донором Украины среди стран континентальной Европы.

Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц в эфире CNN.

«Мы поставляем Украине оружие и необходимую финансовую помощь. Мы стали самым крупным донором Украины в континентальной Европе. Тем или иным способом мы предоставили 14 млрд евро Украине в прошлом году», — заявил он.

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По его словам, правительство Германии и в дальнейшем планирует оказывать Украине разноплановую помощь так долго, сколько это потребуется.

Накануне Олаф Шольц заявил, что в Украину поступят новые зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и системы Iris-T.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Германия Военная помощь Война в Украине Олаф Шольц

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