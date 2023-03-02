Шольц анонсировал новые поставки Gepard и Iris-T в Украину 2 марта, 14:49 Шольц заверил в дальнейшей поддержке Киева (Фото:Annegret Hilse/Reuters)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Украину поступят новые зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и системы Iris-T.

Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, пишет Spiegel.

По его словам, это произойдет «в ближайшие недели».

Шольц также добавил, что ведется работа по обеспечению Украины дополнительными боеприпасами.

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Немецкий канцер обратился к критикам поставок вооружения в Украину и заверил в поддержке Киева для окончательного прекращения войны.

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«Уверяю вас, правительство, которое я возглавляю, никогда не принимает решения о поставках оружия легкомысленно. Но невозможно вести переговоры с пистолетом у виска — за исключением вашего собственного повиновения», — резюмировал Шольц.

Инфографика: NV

Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев сообщал, что до конца февраля 2023 года украинские военные получат управляемые ракеты для систем ПВО и пять зенитных танков Gepard.

