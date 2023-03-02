Шольц анонсировал новые поставки Gepard и Iris-T в Украину
Шольц заверил в дальнейшей поддержке Киева (Фото:Annegret Hilse/Reuters)
Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что в Украину поступят новые зенитные самоходные артиллерийские установки Gepard и системы Iris-T.
Об этом он сказал во время выступления в Бундестаге, пишет Spiegel.
По его словам, это произойдет «в ближайшие недели».
Шольц также добавил, что ведется работа по обеспечению Украины дополнительными боеприпасами.
Немецкий канцер обратился к критикам поставок вооружения в Украину и заверил в поддержке Киева для окончательного прекращения войны.
«Уверяю вас, правительство, которое я возглавляю, никогда не принимает решения о поставках оружия легкомысленно. Но невозможно вести переговоры с пистолетом у виска — за исключением вашего собственного повиновения», — резюмировал Шольц.
Министр обороны Германии Борис Писториус во время визита в Киев сообщал, что до конца февраля 2023 года украинские военные получат управляемые ракеты для систем ПВО и пять зенитных танков Gepard.