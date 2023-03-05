Зависит только от Путина. Россия должна вывести войска из Украины — это основа для переговоров — Шольц 5 марта, 22:14 Канцлер Германии Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Канцлер Германии Олаф Шольц заявил, что ответственность за прекращение войны в Украине остается только на президенте России Владимире Путине.

Об этом сообщает Politico, ссылаясь на его интервью агентству CNN.

«На мой взгляд, необходимо, чтобы Путин понимал, что он не добьется успеха со своим вторжением и своей империалистической агрессией, и что он должен вывести войска. Это основа для переговоров», — заявил Шольц.

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Канцлер признал, что годовая российско-украинская война зашла в тупик, который наносит огромный ущерб Украине. Но он сказал, что не будет заставлять украинцев идти на неудобные компромиссы.

«Без украинцев не будет решений», — сказал Шольц, отметив, что Путин неправильно оценил силу Украины, а также единство всех друзей Украины в противостоянии российскому вторжению.

«Очень трудно судить о том, что будет дальше в Украине, но кое-что абсолютно понятно: мы будем продолжать поддерживать Украину финансовой, гуманитарной помощью, а также оружием», — добавил немецкий лидер.