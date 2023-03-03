Шольц посетит Вашингтон для встречи с Байденом
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)
В пятницу, 3 марта, канцлер Германии Олаф Шольц посетит Вашингтон, где проведет встречу с главой Белого дома Джо Байденом.
Об этом сообщает Reuters.
В Белом доме отметили, что лидеры двух стран обсудят помощь Украине, санкции против России и вопросы безопасности.
Администрация Байдена считает, что визит Шольца в Вашингтон это "возможность подтвердить тесные узы дружбы" между Германией и США.
"Лидеры обсудят усилия по поддержке Украины, возложению ответственности на Россию и укреплению трансатлантической безопасности", - сообщили в Белом доме.