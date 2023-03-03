Шольц посетит Вашингтон для встречи с Байденом

3 марта, 06:38
Поделиться:
Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

В пятницу, 3 марта, канцлер Германии Олаф Шольц посетит Вашингтон, где проведет встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

Об этом сообщает Reuters.

В Белом доме отметили, что лидеры двух стран обсудят помощь Украине, санкции против России и вопросы безопасности.

Администрация Байдена считает, что визит Шольца в Вашингтон это "возможность подтвердить тесные узы дружбы" между Германией и США.

Видео дня

"Лидеры обсудят усилия по поддержке Украины, возложению ответственности на Россию и укреплению трансатлантической безопасности", - сообщили в Белом доме.

Читайте также:
Несмотря на визит Байдена в Киев. Два важных факта, которые до конца не признали США в этой войне
https://www.youtube.com/watch?v=hvqyy9jNrK4
Редактор: Сергей Чудновцев

Теги:   США Джо Байден Война в Украине Олаф Шольц Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X