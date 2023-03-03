Шольц посетит Вашингтон для встречи с Байденом 3 марта, 06:38 Олаф Шольц (Фото:REUTERS/Annegret Hilse)

В пятницу, 3 марта, канцлер Германии Олаф Шольц посетит Вашингтон, где проведет встречу с главой Белого дома Джо Байденом.

Об этом сообщает Reuters.

В Белом доме отметили, что лидеры двух стран обсудят помощь Украине, санкции против России и вопросы безопасности.

Администрация Байдена считает, что визит Шольца в Вашингтон это "возможность подтвердить тесные узы дружбы" между Германией и США.

Видео дня

"Лидеры обсудят усилия по поддержке Украины, возложению ответственности на Россию и укреплению трансатлантической безопасности", - сообщили в Белом доме.