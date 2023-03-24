Инженерные машины Dachs и запчасти для Marder. Германия передала новую военную помощь Украине

24 марта, 15:13
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Немецкая инженерная машина Dachs (Фото:Bundeswehr)

Немецкая инженерная машина Dachs (Фото:Bundeswehr)

Германия опубликовала список нового пакета военной помощи для Украины. В частности, туда вошли инженерные машины Dachs, предназначенные для создания укрытий и фортификационных сооружений.

Обновленный список появился на сайте федерального правительства в пятницу, 24 марта. Германия объявила о передаче:

  • трех инженерных машин Dachs на базе немецкого танка Leopard 2;
  • 100 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и Dachs;
  • запчастей для бронетехники (Leopard 2 и Marder);
  • 90 систем для обнаружения дронов.

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С начала полномасштабного вторжения России Берлин предоставила Украине военную помощь на сумму более чем €2,7 миллиарда.

23 марта Европейский совет во время саммита поддержал договоренность о немедленном обеспечении артиллерийскими боеприпасами и, при необходимости, ракетами для Украины. 16 марта стало известно, что Германия передала ВСУ снаряды для Mars II и готовится отправить боеприпасы для Iris-T.

Редактор: Катерина Денисова

Теги:   Германия Вооружение Военная помощь

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