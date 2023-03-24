Инженерные машины Dachs и запчасти для Marder. Германия передала новую военную помощь Украине 24 марта, 15:13 Немецкая инженерная машина Dachs (Фото:Bundeswehr)

Германия опубликовала список нового пакета военной помощи для Украины. В частности, туда вошли инженерные машины Dachs, предназначенные для создания укрытий и фортификационных сооружений.



Обновленный список появился на сайте федерального правительства в пятницу, 24 марта. Германия объявила о передаче:

трех инженерных машин Dachs на базе немецкого танка Leopard 2;



100 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и Dachs;

запчастей для бронетехники ( Leopard 2 и Marder);

Leopard 2 и Marder); 90 систем для обнаружения дронов.

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С начала полномасштабного вторжения России Берлин предоставила Украине военную помощь на сумму более чем €2,7 миллиарда.

23 марта Европейский совет во время саммита поддержал договоренность о немедленном обеспечении артиллерийскими боеприпасами и, при необходимости, ракетами для Украины. 16 марта стало известно, что Германия передала ВСУ снаряды для Mars II и готовится отправить боеприпасы для Iris-T.