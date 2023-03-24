Инженерные машины Dachs и запчасти для Marder. Германия передала новую военную помощь Украине
Немецкая инженерная машина Dachs (Фото:Bundeswehr)
Германия опубликовала список нового пакета военной помощи для Украины. В частности, туда вошли инженерные машины Dachs, предназначенные для создания укрытий и фортификационных сооружений.
Обновленный список появился на сайте федерального правительства в пятницу, 24 марта. Германия объявила о передаче:
- трех инженерных машин Dachs на базе немецкого танка Leopard 2;
- 100 пулеметов MG3 для танков Leopard 2, боевых машин пехоты Marder и Dachs;
- запчастей для бронетехники (Leopard 2 и Marder);
- 90 систем для обнаружения дронов.
С начала полномасштабного вторжения России Берлин предоставила Украине военную помощь на сумму более чем €2,7 миллиарда.
23 марта Европейский совет во время саммита поддержал договоренность о немедленном обеспечении артиллерийскими боеприпасами и, при необходимости, ракетами для Украины. 16 марта стало известно, что Германия передала ВСУ снаряды для Mars II и готовится отправить боеприпасы для Iris-T.