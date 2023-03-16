Германия передала ВСУ снаряды для MARS II и готовится отправить боеприпасы для Iris-T

16 марта, 15:32
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РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)

РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли снаряды для РСЗО MARS II. Также Берлин готовится отправить боеприпасы к системам ПВО Iris-T.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Новый пакет помощи включает:

  • 500 пистолетов SFP9;
  • два автопогрузчика;
  • 5000 снарядов калибра 155 мм;
  • 155-мм высокоточные боеприпасы;
  • боеприпасы для MARS II;
  • четыре мобильные антенно-мачтовые системы;
  • два ангарных тента;
  • 25 генераторов.

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Также Германия готовится отправить для ВСУ:

  • 5330 снарядов калибра 155 мм;
  • снаряды к Iris-T SLM.
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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал обеспечить Украину новыми боеприпасами для борьбы с оккупационными войсками РФ.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.

Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Германия Российская агрессия Военная помощь Берлин Боеприпасы

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