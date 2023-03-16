Германия передала ВСУ снаряды для MARS II и готовится отправить боеприпасы для Iris-T 16 марта, 15:32 РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)

Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли снаряды для РСЗО MARS II. Также Берлин готовится отправить боеприпасы к системам ПВО Iris-T.

Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Новый пакет помощи включает:

500 пистолетов SFP9;

два автопогрузчика;

5000 снарядов калибра 155 мм;

155-мм высокоточные боеприпасы;

боеприпасы для MARS II;

четыре мобильные антенно-мачтовые системы;

два ангарных тента;

25 генераторов.

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Также Германия готовится отправить для ВСУ:

5330 снарядов калибра 155 мм;

снаряды к Iris-T SLM.

Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал обеспечить Украину новыми боеприпасами для борьбы с оккупационными войсками РФ.

По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.