Германия передала ВСУ снаряды для MARS II и готовится отправить боеприпасы для Iris-T
РСЗО MARS-II (Фото:kmweg.com)
Германия передала Украине новый пакет военной помощи, в который вошли снаряды для РСЗО MARS II. Также Берлин готовится отправить боеприпасы к системам ПВО Iris-T.
Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.
Новый пакет помощи включает:
- 500 пистолетов SFP9;
- два автопогрузчика;
- 5000 снарядов калибра 155 мм;
- 155-мм высокоточные боеприпасы;
- боеприпасы для MARS II;
- четыре мобильные антенно-мачтовые системы;
- два ангарных тента;
- 25 генераторов.
Также Германия готовится отправить для ВСУ:
- 5330 снарядов калибра 155 мм;
- снаряды к Iris-T SLM.
Ранее канцлер Германии Олаф Шольц призвал обеспечить Украину новыми боеприпасами для борьбы с оккупационными войсками РФ.
По данным Financial Times, Украина обратилась к Евросоюзу с просьбой каждый месяц отправлять ВСУ 250 тысяч артиллерийских боеприпасов, чтобы снизить дефицит.