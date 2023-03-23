Лидеры ЕС поддержали совместную закупку боеприпасов для Украины — итоги саммита

23 марта, 19:40
Поделиться:
Флаги ЕС и Украины (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Флаги ЕС и Украины (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)

Европейский совет во время саммита в четверг, 23 марта, поддержал договоренность немедленной поставки артиллерийских боеприпасов и, при необходимости, ракет для Украины. Об этом сказано в выводах Евросовета, опубликованных пресс-службой органа.

Главы государств и правительств стран ЕС в четверг собрались на двухдневный саммит в Брюсселе. Они подтвердили, что их цель — в течение 12 месяцев поставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов, в том числе за счет совместных закупок и мобилизации финансирования.

Видео дня

Другие выводы саммита лидеров ЕС:

  • Евросовет осуждает агрессивную войну России против Украины и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины; продолжит политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины и ее народа столько, сколько потребуется;
  • Евросовет приветствует резолюцию Генассамблеи ООН от 23 февраля 2023 года и поддерживает формулу мира президента Владимира Зеленского;
  • РФ должна прекратить свою агрессию и немедленно и полностью вывести свои войска и боевиков со всей территории Украины, обеспечить возвращение депортированных украинцев, в том числе детей. Евросовет «принимает к сведению» ордера на арест российского диктатора Путина и «детского омбудсмена» страны-агрессора Марии Львовой-Беловой;
  • Россия должна немедленно прекратить действия, которые угрожают гражданским ядерным объектам в Украине;
  • Евросовет поддерживает создание в Гааге Международного центра судебного преследования за преступление агрессии против Украины;
  • Евросовет поддерживает создание механизма для регистрации ущерба, причиненного Украине Россией, и продолжит усилия по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины;
  • Евросовет подчеркивает важность вступления Украины в ЕС;
  • Евросоюз продолжит поддерживать Молдову и осуждает поддержку российской агрессии со стороны Ирана и Беларуси, призывает все страны не помогать стране-агрессору;
  • ЕС с партнерами продолжит работу над потолком цен на нефть;
  • продленная Черноморская зерновая инициатива, а также инициатива Grain from Ukraine важны для укрепления глобальной продовольственной безопасности.
Читайте также:
Токсичные и бронебойные. Почему в РФ так возбудились от поставок Украине снарядов с обедненным ураном и действительно ли они опасны

17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь о закупке 1 млн боеприпасов. Вскоре к этим странам присоединилась Испания.

Редактор: Нина Григорская

Теги:   Евросоюз Украина-ЕС Военная помощь Боеприпасы Снаряды Поддержка Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X