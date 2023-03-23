Лидеры ЕС поддержали совместную закупку боеприпасов для Украины — итоги саммита
Флаги ЕС и Украины (Фото:REUTERS/Yves Herman/File Photo)
Европейский совет во время саммита в четверг, 23 марта, поддержал договоренность немедленной поставки артиллерийских боеприпасов и, при необходимости, ракет для Украины. Об этом сказано в выводах Евросовета, опубликованных пресс-службой органа.
Главы государств и правительств стран ЕС в четверг собрались на двухдневный саммит в Брюсселе. Они подтвердили, что их цель — в течение 12 месяцев поставить Украине 1 млн артиллерийских боеприпасов, в том числе за счет совместных закупок и мобилизации финансирования.
Другие выводы саммита лидеров ЕС:
- Евросовет осуждает агрессивную войну России против Украины и поддерживает независимость, суверенитет и территориальную целостность Украины; продолжит политическую, экономическую, военную, финансовую и гуманитарную поддержку Украины и ее народа столько, сколько потребуется;
- Евросовет приветствует резолюцию Генассамблеи ООН от 23 февраля 2023 года и поддерживает формулу мира президента Владимира Зеленского;
- РФ должна прекратить свою агрессию и немедленно и полностью вывести свои войска и боевиков со всей территории Украины, обеспечить возвращение депортированных украинцев, в том числе детей. Евросовет «принимает к сведению» ордера на арест российского диктатора Путина и «детского омбудсмена» страны-агрессора Марии Львовой-Беловой;
- Россия должна немедленно прекратить действия, которые угрожают гражданским ядерным объектам в Украине;
- Евросовет поддерживает создание в Гааге Международного центра судебного преследования за преступление агрессии против Украины;
- Евросовет поддерживает создание механизма для регистрации ущерба, причиненного Украине Россией, и продолжит усилия по использованию замороженных российских активов для восстановления Украины;
- Евросовет подчеркивает важность вступления Украины в ЕС;
- Евросоюз продолжит поддерживать Молдову и осуждает поддержку российской агрессии со стороны Ирана и Беларуси, призывает все страны не помогать стране-агрессору;
- ЕС с партнерами продолжит работу над потолком цен на нефть;
- продленная Черноморская зерновая инициатива, а также инициатива Grain from Ukraine важны для укрепления глобальной продовольственной безопасности.
17 стран Евросоюза и Норвегия 20 марта подписали соглашение о совместной закупке боеприпасов для Украины и своих национальных запасов. По словам премьер-министра Эстонии Каи Каллас, речь о закупке 1 млн боеприпасов. Вскоре к этим странам присоединилась Испания.