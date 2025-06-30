Президент Владимир Зеленский сообщил, что позиция Германии относительно будущего членства Украины в НАТО изменилась — теперь ФРГ поддерживает вступление страны в Альянс.

Об этом глава государства сказал в понедельник, 30 июня, перед встречей с министром иностранных дел Германии Иоганном Вадефулем, сообщает Укринформ.

«Очень важный момент, кроме будущего в Европейском Союзе. Я хотел бы вас сегодня лично поблагодарить за сигнал, которого очень давно, а может даже никогда, не было слышно от немецкой стороны. Во время саммита НАТО, во время заседания на уровне министров иностранных дел НАТО и Украины, немецкая сторона сказала, что считает, что Украина должна быть в Альянсе, и это в интересах безопасности всей Европы», — подчеркнул Зеленский.

Он также добавил, что «очень рад таким сигналам поддержки».

В феврале Зеленский сообщал, что большинство лидеров европейских стран поддерживают вступление Украины — за исключением властей Словакии, Венгрии, Германии и, дополнительно, США.

В свою очередь президент США Дональд Трамп заявлял, что перспектива вступления Украины в НАТО является «непрактичной и маловероятной».

14 февраля глава Пентагона Пит Хегсет после встречи министров обороны НАТО назвал нереальными отправку американских солдат в Украину и ее вступление в Альянс. По его словам, это «реализм», который надо внести в дискуссию о возможных мирных переговорах с Россией.

В ответ министр обороны Украины Рустем Умеров отметил, что Украина не будет отказываться от своего стратегического курса в НАТО.

Президент Зеленский считает, что США пока не готовы обсуждать Украину в НАТО, потому что считают это эскалацией.

24 июня глава украинского государства отметил, что вступление Украины в НАТО является взаимной потребностью, но признал, что сейчас для страны не является возможным присоединение к Альянсу.

В свою очередь генсек Альянса Марк Рютте уверял Зеленского, что Украина на необратимом пути в НАТО, однако в декларации саммита НАТО в Гааге 2025 года об этом не было ни одного упоминания.