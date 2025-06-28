«Украина в НАТО? Это безумие». Орбан в очередной раз пригрозил Третьей мировой войной

Мужчина в маске с изображением премьер-министра Венгрии Виктора Орбана во время прайда в Будапеште, Венгрия, 28 июня 2025 года (Фото: REUTERS/Lisa Leutner)

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в очередной раз утверждает, что вступление Украины в НАТО означало бы начало Третьей мировой войны. Об этом он написал в соцсети X в субботу, 28 июня.

«Украина в НАТО? Это будет означать войну с Россией, а на следующий день — Третью мировую войну», — говорится в заметке Орбана.

Также он выступил против принятия Украины в Европейский Союз, потому что «безрассудная спешка» приведет к перемещению линии фронта в «сердце Европы».

«Это не дипломатия, это безумие — в пороховую бочку спички не бросают спички. Мы не позволим им превратить Европу в поле боя», — добавил Орбан.

Ранее 27 июня Орбан заявил, что его народ «понимает украинцев» и «хочет помочь», но вступление Украины в ЕС для венгров будет означать «уничтожение самих себя».

26 июня в правительстве Венгрии объявили окончательные результаты «референдума» Voks2025 по вступлению Украины в ЕС. По их данным, якобы 95% населения Венгрии против евроинтеграции Украины.

Министерство иностранных дел Украины назвало так называемый венгерский референдум Voks 2025, который был инициирован правительством и длился с 14 апреля по 20 июня, «нагнетанием безосновательной ненависти» к Украине.

Voks 2025 — так называемый национальный опрос, который инициировал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан весной 2025 года. Формально его позиционировали как «консультацию с гражданами», в частности по вопросу вступления Украины в Европейский Союз. В оппозиции и части медиа эту инициативу называют пропагандистской акцией.

Опрос проводился через бумажные анкеты, которые отправляли по почте, а также через онлайн-форму. Орбан публично заявлял, что вступление Украины в ЕС якобы угрожает венгерской экономике, фермерам и суверенитету страны, поэтому просил граждан высказать свое мнение по этому поводу.

По официальной информации, участие в Voks 2025 приняли до 2 миллионов человек, но эти цифры вызывают сомнения. Оппозиционный лидер Петер Мадьяр и его партия Тиса считают реальные показатели гораздо ниже — не более 600 тысяч.