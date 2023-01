От подстрекательств к переворотам. Как Генри Киссинджер вершил realpolitik США 5 января, 08:13 Эксклюзив NV

В этом году Генри Киссинджер будет отмечать сто лет со дня своего рождения и более 50-ти лет влияния на американскую внешнюю политику

Столетие Киссинджера — это важная возможность задуматься не только о его влиянии, но и о последствиях того видения внешней политики, которого он придерживается.

Как ученый, исследующий американскую внешнюю политику, писавший о работе Киссинджера с 1969 по 1977, когда тот был советником по национальной безопасности и госсекретарем при администрациях Никсона и Форда, я увидел, как его внешнеполитические взгляды и действия приводили к добру и, в основном, ко злу.

Когда Киссинджер вошел в состав правительства как советник Ричарда Никсона по национальной безопасности, он придерживался ограниченной точки зрения на национальные интересы, известной как «realpolitik», в первую очередь сосредоточенной на максимизации экономической и военной мощи США.

Этот властно-транзакционный подход к внешней политике привел к целому ряду разрушительных последствий. Они варьировались от подстрекательства к переворотам, которые привели к установлению кровавых диктатур (как в Чили), до убийства безоружных гражданских лиц (как в Камбодже), и отчуждения потенциальных союзников (как в Индии).

Подход, наносящий ущерб

В своей диссертации, которая стала первой книгой (Восстановленный мир: Меттерних, Каслри и проблемы мира 1812−1822 гг.), Киссинджер утверждал, что внешнеполитические деятели измеряются их способностью распознавать сдвиги в политической, военной и экономической мощи в международной системе, а затем использовать эти изменения в пользу своей страны.

Действия Киссинджера приводили, в основном, ко злу

В этой модели внешней политики, политические ценности — демократия, права человека — которые делают Соединенные Штаты выдающимся игроком в международной системе, не играют никакой роли.

Эта перспектива, с ее самопровозглашенной реалистичной повесткой дня, наряду с местом Киссинджера на вершине внешнеполитического истеблишмента как советника по национальной безопасности и госсекретаря на протяжении большей части десятилетия, сделала из Киссинджера чем-то вроде оракула внешней политики для американских политиков всех мастей.

Однако послужной список Киссинджера вскрывает проблемы, связанные с концепцией узконациональных интересов, лишенных ценностей. Его время в правительстве характеризовалось крупными политическими решениями, которые в целом нанесли ущерб положению Соединенных Штатов в мире.

Камбоджийская бойня

Когда Никсон вступил в должность в 1968 году, он пообещал достойное окончание войны во Вьетнаме.

Однако Никсон, пытаясь одержать контроль над конфликтом, столкнулся с проблемой. Это была прозрачность вьетнамских границ с Камбоджей, через которую на Юг шли поставки и солдаты из Северного Вьетнама.

Для решения этой проблемы Никсон резко активизировал кампанию бомбардировок в Камбодже, начатую его предшественником, президентом Линдоном Джонсоном. Позже Никсон начал наземное вторжение в Камбоджу, чтобы отрезать северовьетнамские маршруты снабжения.

Как Уильям Шоукросс подробно описывает эти события в своей книге Sideshow: Kissinger, Nixon, and the Destruction of Cambodia (Побочный эффект: Киссинджер, Никсон и уничтожение Камбоджи), — Киссинджер поддержал политику Никсона в Камбодже.

Несмотря на то, что Камбоджа не была стороной в конфликте во Вьетнаме, бомбардировки США Камбоджи, по оценкам, превысили общий тоннаж всех бомб, сброшенных США во время Второй мировой войны, в том числе ядерных бомб на Хиросиму и Нагасаки.

Эта кампания убила десятки тысяч камбоджийцев и создала миллионы перемещенных лиц. Разрушения, вызванные бомбардировками, а также частичная американская оккупация в 1970 году сыграли решающую роль в создании политической и социальной нестабильности, которая способствовала подъему геноцидного режима красных кхмеров во главе с Пол Потом. По оценкам, этот режим убил 2 млн камбоджийцев.

Поддержка того, кто совершал геноцид

В 1970 и 1971 годах Никсон, по совету и поддержке Киссинджера, поддержал диктатора Пакистана Яхья Хана в его геноцидных репрессиях против бенгальских националистов и войне против Индии.

По оценкам, в результате этого конфликта погибло не менее 300 тыс., а возможно, и более миллиона бенгальцев. Хан стремился к полному уничтожению индусов на территории, которая впоследствии стала государством Бангладеш.

Разочарованный давлением Индии в связи с последующим кризисом беженцев, Киссинджер согласился с Никсоном в том, что Индии — собрату по демократии, несущему на себе бремя миллионов беженцев из Восточного Пакистана — нужен «массовый голод», чтобы поставить страну на место.

Эти двое дошли до того, что послали боевую группу авианосцев, чтобы угрожать Индии после того, как она пострадала от серии трансграничных атак Пакистана.

Политика Никсона и Киссинджера в поддержку Пакистана в период неприкрытой жестокости и агрессии подтолкнула Индию в сторону Советского Союза. Никсон и Киссинджер внедрили недоверие к Соединенным Штатам в основы внешней политики Индии, разделив старейшие и крупнейшие демократии мира на десятилетия.

Использование курдов, укрепление Саддама

В 1972 году Киссинджер согласился на просьбу иранского шаха о предоставлении военной помощи курдам в Ираке, которые стремились к независимости родины. Целью Ирана было оказать давление на иракский режим, контролируемый Саддамом Хусейном, в то время как Киссинджер стремился держать Советский Союз подальше от региона. Эта схема была основана на убеждении курдов в том, что Соединенные Штаты поддерживают курдскую независимость, как отметил шах. Но США оставили курдов накануне иракского наступления в 1975 году, и Киссинджер холодно отметил, что «тайную операцию не следует путать с миссионерской работой».

В конечном счете, иракское поражение курдов дало власть Хусейну, который продолжал дестабилизировать регион, убивать сотни тысяч людей и вести неспровоцированные войны с Ираном и США.

«Аморальное видение»

После того, как в 1977 году Киссинджер ушел с государственной службы, он основал Kissinger Associates, геополитическую консалтинговую фирму. Публично Киссинджер неоднократно советовал американским политикам корректировать политику США так, чтобы приспособиться к интересам и действиям таких важных иностранных держав, как Россия и Китай.

Эти позиции согласуются с продемонстрированной Киссинджером готовностью торговать правами других, чтобы получить преимущество для США. Его позиции также, предположительно, позволяют Kissinger Associates поддерживать доступ к внешнеполитическим элитам этих стран.

В мае 2022 года Киссинджер публично утверждал, что Украина, жертва неспровоцированной агрессии со стороны России, должна уступить части своей международно признанной территории, захваченной Россией — Крым и Донбасс, где были созданы марионеточные образования так называемые «ЛНР-ДНР». В декабре он опять повторил этот тезис.

Киссинджер также утверждал, что США должны пойти навстречу Китаю, выступая против согласованных усилий демократических стран по противодействию его растущей мощи и влиянию.

Внешняя политика — сложная область, исполненная комплексных и непредвиденных последствий. Однако видение Киссинджера не предлагает панацеи от вызовов, с которыми сталкивается американская внешняя политика.

На протяжении десятилетий аморальное видение Киссинджером узконациональных интересов породило свой собственный набор бедствий, — реальность, которую американской общественности и лидерам внешней политики рекомендуется иметь в виду.

