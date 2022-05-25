«Сейчас не 1938 год». Зеленский ответил на редакционную статью NYT и предложения о «компромиссах в обмен на мир» 25 мая, 23:54 Цей матеріал також доступний українською Президент Украины Владимир Зеленский (Фото:Офис президента)

Президент Владимир Зеленский отреагировал на заявления, в том числе в западных СМИ, о том, что Украина якобы должна пойти на уступки России в обмен на мир.

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«Начали появляться и симптоматические редакционные статьи в некоторых западных СМИ о том, что Украина якобы должна принять так называемые тяжелые компромиссы, отдав территорию в обмен на мир. Возможно, в New York Times в 1938 году тоже писали нечто подобное. Но сейчас, напоминаю, все-таки 2022 год», — заявил глава государства в вечернем обращении.

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По мнению Зеленского, за такими геополитическими размышлениями «большие геополитики» не хотят видеть миллионы украинцев, живущих на территории, которую они предлагают обменять на иллюзию мира.

«Надо всегда видеть людей. И помнить, что ценности — это не просто слово», — подчеркнул он.

Президент также раскритиковал бывшего госсекретаря США Генри Киссинджера, который предложил Украине пойти на территориальные уступки:

«Такое впечатление, что у господина Киссинджера на календаре не 2022 год, а 1938 год, и он думал, что говорит с аудиторией не в Давосе, а в тогдашнем Мюнхене. Кстати, в реальном 1938 году, когда семья господина Киссинджера спасалась из нацистской Германии, ему было 15 лет, и он все прекрасно понимал. И от него тогда не слышали, что надо якобы адаптироваться к нацистам вместо того, чтобы спасаться или бороться с ними».



19 мая NYT опубликовала редакционный материал под названием Война в Украине усложняется, и Америка не готова. В нем, в частности, сказано, что, хотя планирование и боевые действия России были «неожиданно халатными», страна-агрессор остается слишком сильной, а диктатор Владимир Путин вложил слишком много личного престижа во вторжение, чтобы отступить.

Также журналисты пишут, что, «если конфликт действительно приведет к реальным переговорам, украинским лидерам придется принимать болезненные территориальные решения, которых требует любой компромисс». По их мнению, американский президент Джо Байден должен четко дать понять Зеленскому и его людям, что «существует предел, как далеко США и НАТО зайдут в противостоянии России», а также сколько оружия, денег и политической поддержки они могут привлечь.

После этого советник главы Офиса президента Михаил Подоляк заявил, что любая уступка России сегодня — это не путь к миру, а отложенная на несколько лет война. Он подчеркнул: Украина не торгует своим суверенитетом, территориями и гражданами.

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