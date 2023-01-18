«В нейтралитете больше нет смысла». Киссинджер изменил свою позицию по поводу членства Украины в НАТО

18 января, 12:53
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Генри Киссинджер также высказался против ликвидации РФ (Фото:Скриншот видео Guardian News/YouTube)

Генри Киссинджер также высказался против ликвидации РФ (Фото:Скриншот видео Guardian News/YouTube)

Бывший глава госдепартамента США Генри Киссинджер, который ранее выступал против членства Украины в Североатлантическом альянсе, изменил свою позицию.

Об этом он рассказал в среду, 18 января, во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

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По словам 99-летниго экс-госсекретаря, его мнение по этому вопросу изменилось после полномасштабного вторжения РФ в Украину.

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«До этой войны я был против членства Украины в НАТО, потому что опасался, что это начнет именно тот процесс, который мы видим сейчас. Теперь, когда процесс вышел на такой уровень, идея нейтральной Украины в таких условиях уже не имеет смысла», — заявил Киссинджер.

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В то же время он по-прежнему против ликвидации РФ как самостоятельного государства для обеспечения мировой безопасности, поскольку это может привести к внутренним конфликтам на ее территории, «в тот момент, когда там хранится более 15 тысяч единиц ядерного оружия».

Более того, Киссинджер считает необходимым предоставить РФ после завершения войны против Украины возможность присоединиться к «международной системе».

Ранее бывший госсекретарь подвергался жесткой критике из-за своих неоднозначных высказываний на фоне военной агрессии РФ против Украины, которая длится еще с 2014 года.

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В частности, он призывал отложить решение вопроса территориальной принадлежности временно оккупированного Россией Крыма ради переговоров с кремлевским режимом.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   НАТО Российская агрессия Всемирный экономический форум Генри Киссинджер Давос Война России против Украины

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