«Мы не можем ждать месяцами». Чего ожидает Украина от контрнаступления, саммита НАТО и Китая — пять главных тезисов из интервью Зеленского WSJ 5 июня, 10:37 Скриншот разговора Владимира Зеленского с журналистами WSJ (Фото:WSJ)

Президент Украины Владимир Зеленский убежден, что предоставление Украине 50 батарей ЗРК Patriot могло бы обезопасить большую часть населения Украины от российских атак и сохранило бы жизнь многим военным ВСУ во время контрнаступления. К нему Украина готова даже несмотря на недостаток западного оружия.

Об этом Владимир Зеленский заявил в недавнем интервью американскому изданию The Wall Street Journal, которое он дал во время своего визита в Одессу. NV приводит пять главных тезисов президента Украины из этого материала.

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Украина готова к контрнаступлению, однако его ход и временные рамки невозможно предсказать. «Мы твердо верим, что нам это удастся», — сказал Зеленский о предстоящем контрнаступлении ВСУ. В то же время он отказался от каких-либо прогнозов относительно продолжительности такого наступления. «Я не знаю, сколько времени на это понадобится. Честно говоря, все может пойти разными путями, абсолютно разными. Но мы собираемся это сделать, и мы готовы», — подчеркнул президент Украины. Он также напомнил о цене контрнаступления в условиях превосходства России в воздухе, в частности на передовой. По словам Зеленского, недостаточное количество средств защиты от российской авиации будет означать, что в контрнаступлении «погибнет большое количество солдат». Украина действительно хотела бы иметь больше западного вооружения для будущей наступательной кампании, однако ее войска готовы двигаться. «Мы хотели бы получить определенные вещи, но мы не можем ждать месяцами», — подчеркнул украинский президент. Он также выразил уверенность, что украинские военные «сильнее и мотивированнее», чем оккупанты.



Украина не будет участвовать в саммите НАТО в Вильнюсе, если не получит четких сигналов и гарантий. Зеленский предположил, что некоторые страны не хотят видеть Украину в НАТО из-за страха перед Россией. Президент Украины не надеется, что Украина станет членом Альянса, пока продолжаются боевые действия, однако на саммите НАТО в литовском Вильнюсе (11−12 июля 2023 года) хотел бы услышать обещание, что Украину примут после войны. Он также рассчитывает получить от стран НАТО конкретные гарантии безопасности и четкий путь к членству. «Если мы не получим [соответствующего] сигнала в Вильнюсе, я считаю, что Украине нет смысла быть на этом саммите», — сказал Зеленский. В ответ на вопрос о том, верит ли он, что Киев получит такой сигнал, президент Украины сказал: «Не знаю. Я правда не знаю».

50 батарей ЗРК Patriot — одна из главных текущих потребностей Украины. Зеленский подчеркнул, что Киев благодарен западным странам за поставки систем вооружения, однако они должны быть быстрее и больше, поскольку задержки стоят Украине жизней ее защитников. В частности, по словам президента, чтобы защитить свои города и войска ВСУ на передовой, Украине нужны дополнительные батареи ЗРК Patriot, которые состоят из нескольких пусковых установок, мощного радара, станции управления и другого вспомогательного оборудования. Сейчас Украина имеет две таких батареи, однако хотела бы получить по крайней мере 50, поскольку это единственная система, которая способна перехватывать некоторые наиболее опасные российские ракеты. «Есть оружие, которое просто выключает России возможность запугивать десятки миллионов людей — Patriot», — констатировал глава государства. Зеленский также отметил, что осознает возможную обиду западных лидеров на его порой резкий тон. Однако, добавил президент Украины, он не может понять, почему они придерживают передовое вооружение, которое способно защитить жизни украинцев и поможет ВСУ победить. Если Украина не сможет противостоять России, напомнил Зеленский, «это животное, этот зверь разовьет вкус» к завоеваниям и пойдет дальше. «Давайте не будем сравнивать, кто кому должен быть благодарен», — добавил он.

Если Трамп победит: Киев скептически воспринимает обещания экс-президента США остановить войну за сутки. Зеленский признал, что опасается возможных изменений в политике Белого дома в случае возвращения туда Дональда Трампа. «В такой ситуации, когда идет поддержка, ты боишься изменений. И скажу вам откровенно, когда вы говорите о смене администрации… Как я к этому отношусь? Как любой человек. Ты хочешь перемен к лучшему, но может быть по-другому», — пояснил Владимир Зеленский. Он также напомнил, что Трамп уже имел возможность остановить войну «за 24 часа», как обещает сейчас, однако ничего для этого не сделал. «Президент Байден — он президент во время полномасштабной войны, и он помог нам больше, чем президент Трамп. Если мы говорим об администрации. Но при этом мы должны понимать, что тогда не было полномасштабной войны. И я не знаю, как бы действовал Трамп. Я не понял, почему Дональд Трамп говорил: „Я бы за 24 часа посадил бы Путина и Зеленского (за стол переговоров), двух президентов, и завершил бы войну“. Ну, он мог тогда это сделать, когда он был (президентом США — ред.). Но этого не произошло. Да, вопрос был не таким острым тогда, потому что не было полномасштабного вторжения, если анализировать, но тем не менее. Были оккупированы наши территории», — отметил Зеленский.

Зеленский верит в способность Китая сыграть важную роль в достижении мира в Украине. Президент Украины рассказал, что во время апрельского телефонного разговора призвал лидера Китая Си Цзиньпина не поставлять России оружие или другие технологии, а Си заверил его, что Пекин не оказывает вооруженную поддержку Москве. В интервью WSJ Зеленский апеллировал к большей мощи КНР по сравнению с Россией. «Я бы не хотел, чтобы такая страна стояла в стороне и смотрела, как люди умирают, — подчеркнул президент Украины, — Если ты великий, вот что означает национальное величие [реальные усилия для достижения мира в Украине]. Это не картина или музей; это настоящая кровавая война».

