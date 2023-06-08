«Будут действовать индивидуально». Некоторые страны НАТО могут ввести войска в Украину — экс-генсек Расмуссен 8 июня, 01:57 РСЗО HIMARS на вооружении армии Польши (Фото:REUTERS/Kacper Pempel)

Бывший генеральный секретарь НАТО Андерс Фог Расмуссен считает, что некоторые страны Альянса могут принять решение ввести свои войска в Украину в случае отсутствия перспектив членства или гарантий безопасности.



Об этом сообщает The Guardian.



Расмуссен считает, что «существует четкая возможность того, что некоторые страны могут принять меры индивидуально».

«Известно, что Польша очень вовлечена в предоставление конкретной помощи Украине. И я не исключаю, что Польша будет еще больше вовлечена в этом контексте на национальном уровне, а за ней последуют страны Балтии, возможно, даже с возможностью ввода войск на местах», — заявил он.

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Расмуссен подчеркнул, что руководство Польши «серьезно рассматривает» вопрос создания «коалиции желающих» привлечь армию для борьбы с РФ в случае, если на саммите в Вильнюсе не будет объявлено о конкретных шагах по Украине.

Гарантии безопасности для Украины: что известно

Идея гарантий безопасности для Украины впервые была озвучена в ходе российско-украинских переговоров в Стамбуле в конце марта прошлого года. Тогда украинская сторона предлагала вариант, по которому Украина получит гарантии безопасности в обмен на отказ от курса в НАТО, которым Россия оправдывает свою захватническую войну.

Предложение Украины предусматривало немедленную военную помощь в случае агрессии от стран-членов Совбеза ООН, в частности закрытие неба, от которого до сих пор отказываются союзники, поскольку это прямое участие в войне.

Но Россия, в итоге, не пошла навстречу переговорам, а продолжила свои попытки оккупировать Украину, а союзники хотя и отказались от идеи брать двойные обязательства по Украине вне НАТО, но нарастили военную поддержку Киева и начали обсуждать, какими могут быть гарантии безопасности для Украины.

Киев же переключился с гарантий безопасности как альтернативы НАТО на гарантии безопасности на пути к НАТО.

13 сентября 2022 года Офис президента представил Киевский договор безопасности — первые рекомендации по гарантиям безопасности для Украины, которые разработала экспертная группа во главе с главой ОП Андреем Ермаком и экс-генсеком НАТО Андерсом Фог Расмуссеном.

Рекомендации в частности предусматривают ресурсы Украины на содержание мощной армии, инвестиции в оборонно-промышленный комплекс Украины, поставки оружия и помощь союзников с разведданными, совместные учения и интенсивные тренировочные миссии под эгидой ЕС и НАТО и превентивные меры, чтобы не допустить новой агрессии.

Согласно документу, в основную группу союзников и гарантов Украины могут войти США, Великобритания, Канада, Польша, Италия, Германия, Франция, Австралия, Турция, страны Северной Европы и Балтии, Центральной и Восточной Европы.



Ермак одновременно подчеркнул, что соглашение о гарантиях безопасности не будет заменять вступления в НАТО и должно обеспечить Украине безопасность, пока она не станет членом Альянса.