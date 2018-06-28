FT: Госсекретарь США запланировал визит в КНДР

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Северную Корею на следующей неделе, чтобы обсудить обеспечение денуклеаризации страны, сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Собеседники рассказали изданию, что ради визита в КНДР Помпео отменил встречу со своим индийским коллегой, запланированную на 6 июля.

С кем именно встретиться Помпео в Пхеньяне, неизвестно. Сообщается лишь, что это будет "высокопоставленный северокорейский чиновник". Когда именно пройдут переговоры, пока также неизвестно.

По словам источника FT, официальный анонс визита Помпео в КНДР стоит ожидать в ближайшие дни.

Помпео уже дважды посещал Северную Корею, чтобы установить, серьезно ли настроен Пхеньян на отказ от ядерного оружия.

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Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".