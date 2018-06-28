28 июня 2018, четверг

FT: Госсекретарь США запланировал визит в КНДР

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Майк Помпео

Майк Помпео

Госсекретарь США Майк Помпео посетит Северную Корею на следующей неделе, чтобы обсудить обеспечение денуклеаризации страны, сообщает Financial Times со ссылкой на четыре источника.

Собеседники рассказали изданию, что ради визита в КНДР Помпео отменил встречу со своим индийским коллегой, запланированную на 6 июля.

С кем именно встретиться Помпео в Пхеньяне, неизвестно. Сообщается лишь, что это будет "высокопоставленный северокорейский чиновник". Когда именно пройдут переговоры, пока также неизвестно.

По словам источника FT, официальный анонс визита Помпео в КНДР стоит ожидать в ближайшие дни.

Помпео уже дважды посещал Северную Корею, чтобы установить, серьезно ли настроен Пхеньян на отказ от ядерного оружия.

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Напомним, 12 июня в Сингапуре состоялась первая в истории встреча лидеров США и КНДР.

По итогам переговоров Дональд Трапм и Ким Чен Ын подписали совместное соглашение, в котором говорится, что Пхеньян будет работать в направлении "полной денуклеаризации Корейского полуострова".

Трамп также заявил о согласии Ким Чен Ына уничтожить полигон для испытания северокорейских ракет и двигателей к ним.

По его словам, Ким Чен Ын подтвердил "свою неизменную приверженность полной денуклеаризации Корейского полуострова".

 

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